Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del Navigo Easy Pass

gennaio 2025

1 DEFINIZIONE

1.1 Il pass Navigo Easy è una smart card anonima, o supporto contactless, di proprietà di Île-de-France Mobilités fino alla sua consegna al Titolare: esiste in due (2) versioni, una versione rigida e una versione flessibile. È gestito dai vettori (RATP, SNCF e Optile) per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1.2 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una concessione di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

1.3 Per "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi si intende la possibilità di caricare biglietti o contratti diversi sullo stesso pass o telefono.

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2 PRESENTAZIONE E OTTENIMENTO

Il pass Navigo Easy funge da supporto per biglietti di trasporto, creato da Île-de-France Mobilités, e le cui regole di convivenza di Biglietti e contratto e le condizioni generali di vendita e utilizzo sono disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

2.1 È possibile inserire fino a 4 biglietti diversi sul pass rigido Navigo Easy tra i seguenti biglietti di trasporto:

Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa intera o tariffa ridotta singola;

Biglietto Bus-Tram a tariffa intera o tariffa ridotta singola;

RoissyBus;

Pass giornaliero Navigo;

Biglietto Parigi Regione<>Aeroporti tariffa intera o tariffa ridotta per unità

Biglietto Parigi-Visita prezzo intero o tariffa bambino.

2.2 È possibile inserire fino a 2 biglietti diversi sulla carta flessibile Navigo Easy tra i seguenti biglietti di trasporto:

Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa intera o tariffa ridotta per unità,

Biglietto Bus-Tram a tariffa intera o ridotta;

RoissyBus;

Pass giornaliero Navigo;

Biglietto Parigi Regione<>Aeroporti tariffa intera o tariffa ridotta per unità

Pacchetto Parigi Visita prezzo intero o tariffa bambino.

2.3 Per la carta Navigo Easy rigida e la carta flessibile Navigo Easy, si prega di notare:

Che due pacchetti Navigo Day di diverso periodo di validità contano come due biglietti diversi;

Che è possibile caricare due pass Navigo Day contemporaneamente solo se il loro periodo di validità è diverso;

che non è possibile caricare contemporaneamente biglietti a prezzo pieno e ridotto;

Che non è possibile caricare contemporaneamente un biglietto Metro-Treno-RER e un biglietto Parigi Regione<>Aeroporti

Che in caso di presenza di un pacchetto e di un biglietto unitario sul pass Navigo Easy, il pacchetto verrà addebitato in via prioritaria;

In caso di presenza di un biglietto Roissybus o Orlybus e di qualsiasi altra biglietto sul pass Navigo Easy, il biglietto Roissybus o Orlybus viene addebitato in via prioritaria se il pass Navigo Easy è convalidato sulla linea interessata.

Che in caso di presenza di un pacchetto Paris-Visite viene addebitato in via prioritaria.

2.4 Il pass Navigo Easy può essere utilizzato da qualsiasi persona fisica, Ile-de-France o meno.

2.5 Il pass Navigo Easy può essere utilizzato sulle reti sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités.

2.6 Il pass Navigo Easy può essere ottenuto, al prezzo stabilito da Île-de-France Mobilités:

negli sportelli e negli sportelli RATP

negli sportelli Transilien e nei banchi SNCF Navigo Services[1]

in alcune macchine di vendita dei vettori

Da rivenditori e rivenditori autorizzati.

Presso l'agenzia Key Accounts

2.7 Il pass non può essere ottenuto senza l'acquisto e il carico di un biglietto di trasporto, ad eccezione dell'agenzia Key Accounts

2.8 Il pass Navigo Easy è trasferibile a qualsiasi altra persona, purché sia vuoto, vuoto o carico di biglietti unitari; e non è trasferibile se gli viene addebitato un pacchetto valido di 1 giorno o più.

3 UTILIZZO

3.1 Il pass Navigo Easy non caricato con un biglietto di trasporto non è considerato un biglietto di trasporto.

3.2 Per poter viaggiare, l'utente di un pass Navigo Easy deve averlo precedentemente caricato con un biglietto di trasporto e averlo convalidato sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale a bordo del veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

3.3 In caso di dimenticanza del pass Navigo Easy, l'utente deve, per viaggiare, acquistare un biglietto di trasporto. Questo acquisto non è rimborsato.

3.4 Durante un controllo, l'utente deve presentare il pass Navigo Easy su cui viene caricato il biglietto di trasporto convalidato per il viaggio effettuato. Le regole di utilizzo e controllo sono descritte nelle CGUV di ogni biglietto. Sono disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

3.5 Qualsiasi uso fraudolento del pass Navigo Easy (contraffazione, falsificazione in particolare), rilevato durante un'ispezione, comporta il ritiro immediato del pass Navigo Easy e darà luogo a procedimenti giudiziari. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

4 PRECAUZIONI PER L'USO

Il pass Navigo Easy ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso che l'utente si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il pass Navigo Easy a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inadatto al suo corretto funzionamento.

5 SERVIZIO POST-VENDITA

5.1 Il pass Navigo Easy non è rimborsabile, anche in caso di errore di acquisto o di mancato utilizzo.

5.2 Il pass Navigo Easy non viene sostituito in caso di smarrimento o furto. I biglietti di trasporto in esso contenuti non vengono né sostituiti né rimborsati.

5.3 In caso di malfunzionamento comprovato, il pass Navigo Easy viene immediatamente sostituito in tutti gli sportelli dei vettori, negli sportelli RATP e nei banchi servizi SNCF Navigo. La sostituzione è gratuita, a meno che non risulti che il malfunzionamento deriva dal mancato rispetto da parte dell'utente delle precauzioni d'uso di cui all'articolo 4. La sostituzione richiede la restituzione del pass difettoso.

5.4 Le regole per la sostituzione dei biglietti sono definite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascuna biglietto. Sono disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

6 EVOLUZIONE DEL PASSATO

6.1 Île-de-France Mobilités potrebbe dover modificare il pass Navigo Easy o implementarne il ritiro.

7 MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web di Île-de-France Mobilités, RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

8 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.