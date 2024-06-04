Termini e condizioni d'uso (TOU) di un iPhone per l'acquisto di un biglietto di trasporto

1 Definizioni

1.1 Utente: Persona che utilizza un iPhone per l'acquisto di biglietti di trasporto

1.2 Servizio o Servizio di acquisto: Servizio di acquisto di biglietti di trasporto creato e gestito da Île-de-France Mobilités e offerto nell'applicazione Cartes2 e nelle Applicazioni1.

1.3 Telefono o iPhone: iPhone compatibile con l'Ufficio Acquisti.

1.4 Orologio: orologio Apple connesso compatibile con l'Ufficio acquisti.

1.5 Applicazione1: applicazione mobile su iPhone che offre il Servizio Acquisti

1.5.1 Elenco delle applicazioni: Île-de-France Mobilités e applicazioni dei rivenditori ufficiali* dei biglietti Île-de-France Mobilités.

*Applicazioni sotto contratto con Île-de-France Mobilités per la distribuzione digitale di biglietti di trasporto pubblico sulla rete Ile-de-France. L'elenco completo dei rivenditori ufficiali è disponibile sul sito www.iledefrance-mobilites.fr/

1.6 Applicazione Maps2 : applicazione Apple Maps (Wallet) presente su iPhone e Apple Watch per ospitare carte di trasporto dematerializzate

1.7 Elemento sicuro: componente dell'iPhone o dell'orologio per memorizzare in modo sicuro i biglietti di trasporto.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: soluzione di autenticazione su cui l'utente deve identificarsi per accedere a determinate funzioni del servizio acquisti.

1.9 Account: account cliente dell'utente nei servizi Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo Pass: smart card contactless emessa da Île-de-France Mobilités come supporto di biglietti. Disponibile in diverse versioni: pass Navigo personalizzato a nome del titolare, pass Navigo Discovery, pass Navigo Easy

1.11 Vettori: si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

1.12 Convivenza: biglietti di trasporto o contratti diversi si riferisce alla possibilità di caricare diversi biglietti o contratti sullo stesso telefono. Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2 Presentazione e condizioni per ottenerlo

2.1 Presentazione dell'Ufficio Acquisti

2.1.1 Il Servizio acquisti consente di acquistare biglietti di trasporto dell'Île-de-France su un iPhone per:

- Caricarli in un pass Navigo,

- Caricarli in un iPhone o Watch e convalidare con.

2.1.2 Il Servizio ti consente inoltre di consultare il saldo delle biglietti disponibili nel tuo iPhone, Watch o in un pass Navigo.

2.1.3 I biglietti di trasporto vengono caricati nell'elemento sicuro dell'iPhone o dell'orologio o in un pass Navigo.

2.1.4 Il Servizio Acquisti è di proprietà di Île-de-France Mobilités ed è distribuito da Île-de-France Mobilités.

2.2 Biglietti disponibili per l'acquisto su un'Applicazione[1]

I biglietti disponibili per l'acquisto da un'Applicazione dipendono dal supporto in cui verranno caricati i biglietti.

Su iPhone o Watch

Biglietto RoissyBus

Pass giornaliero Navigo

Servizio Navigo Liberté + per telefono (**) (eccetto minori)

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Fête de la Musique

Pacchetto Navigo Week tutte le zone

Navigo Mesi tutte le zone

Pacchetto Aeroporti della Regione <> di Parigi (*)

Biglietto metro-treno-RER (*)

Biglietto Bus-Tram (*)

Pacchetto Paris Visite 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni

(*) a tariffa intera o ridotta

(**) Contratto Navigo Liberté + disponibile solo sull'applicazione Île-de-France Mobilités

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

Su Navigo Pass o Navigo Discovery

Pass giornaliero Navigo

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Fête de la Musique

Pacchetto Navigo Week

Navigo Mesi tutte le zone

Pacchetto Parigi 2024

Pacchetto Paris Visite 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni

Informazioni su Navigo Easy Pass

Biglietto RoissyBus

Pass giornaliero Navigo

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Fête de la Musique

Pacchetto Aeroporti della Regione <> di Parigi (*)

Biglietto metro-treno-RER (*)

Biglietto Bus-Tram (*)

Pacchetto Paris Visite 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni

(*) a tariffa intera o ridotta

La "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi si riferisce alla possibilità di caricare diversi biglietti o contratti sullo stesso telefono.

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2.3 Biglietti disponibili per l'acquisto sull'app Apple Maps2

2.3.1 L'app Apple Maps può caricare i seguenti biglietti su un iPhone o Watch:

- Pacchetto Navigo Day zone 1-5

- Visita di Parigi 1 D, 2D, 3D, 5 giorni

- Biglietto Bus-Tram (*)

- Biglietto metro-treno-RER (*)

- Biglietto Parigi Regione <>Aeroporti (*)

- Servizio Navigo Liberté + per telefono (solo prezzo intero)

* a prezzo intero o ridotto

2.4 CGUV

2.4.1 L'elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto con il Servizio è soggetto a modifiche e può essere consultato sul sito web di Île-de-France Mobilités alla voce "Tariffe".

2.4.2 Le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei biglietti (CGUV) sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités, al seguente link: Condizioni Generali di Vendita e d'Uso | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

2.4.3 Le regole di corrispondenza e i collegamenti autorizzati dalla strada pubblica sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités, al seguente link: Regole di corrispondenza e corrispondenza per strada pubblica | Île-de-France Mobilités

2.5 Pagamento

2.5.1 Per pagare un biglietto di trasporto da un'Applicazione, l'utente deve avere una carta di credito o utilizzare Apple Pay.

2.5.2 Per il pagamento di un biglietto di trasporto da un'Applicazione, l'utente deve inserire un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la prova di acquisto. Questo indirizzo è precompilato se l'utente è autenticato su Île-de-France Mobilités Connect.

2.5.3 Per pagare un biglietto di trasporto dall'app Apple Cards, l'utente deve utilizzare Apple Pay.

2.5.4 Per sottoscrivere il contratto Navigo Liberté +, l'utente deve fornire le proprie coordinate bancarie (IBAN limitato alla zona SEPA).

2.6 Prerequisiti per la compatibilità di iPhone e Watch con il Servizio Acquisti

2.6.1 Per caricare un pass Navigo, l'utente deve avere almeno un iPhone 7 con iOS 13 minimo e iOS 14.5 per iPhone XR, XS e XS max.

2.6.2 Per caricare i biglietti in un iPhone, l'utente deve avere un iPhone XS o superiore o un iPhone SE di seconda generazione o superiore e aver installato l'ultima versione di iOS. L'utente deve inoltre disporre di un account iCloud. Successivamente, è necessario un passaggio di installazione (vedere §2.7).

2.6.3 Per caricare i biglietti in un orologio, l'utente deve avere un Apple Watch Series 6 e versioni successive o un Apple Watch SE di seconda generazione e versioni successive, abbinato a un iPhone compatibile e aver installato l'ultima versione di WatchOS dalla 10.5. L'utente deve inoltre disporre di un account iCloud. Successivamente, è necessario un passaggio di installazione (vedere §2.7).

2.7 Installazione del Servizio

2.7.1 Installazione da un'Applicazione che offre il Servizio di Acquisto

Per caricare i biglietti di trasporto dell'Île-de-France in un iPhone o Watch, l'utente deve aver caricato la versione più recente dell'Applicazione sullo store ed è necessaria una fase di installazione.

Dall'Applicazione1, l'utente seleziona Acquista > Sul mio telefono o Acquista > Sul mio Apple Watch e l'App lo guida attraverso i passaggi successivi:

- Selezione del biglietto da acquistare,

- Pagamento del biglietto,

- Conferma dell'aggiunta nell'applicazione Maps²,

- L'applicazione Maps² procede quindi alla creazione di una carta Navigo dematerializzata nell'elemento sicuro dell'iPhone o dell'orologio. L'installazione è completa e il biglietto caricato.

2.7.2 Installazione dall'app Apple Maps²

Per caricare i biglietti di trasporto dell'Île-de-France in un iPhone o Watch, l'utente può anche passare attraverso l'applicazione Maps che lo guida attraverso i passaggi successivi:

- Aggiunta di una carta di trasporto,

- Selezione del pass Navigo di Île-de-France Mobilités,

- Selezione del biglietto da acquistare,

- Pagamento tramite Apple Pay,

- Conferma dell'aggiunta nell'applicazione Maps²,

- L'applicazione Cartes² procede quindi alla creazione di una carta Navigo dematerializzata nell'elemento sicuro dell'iPhone. L'installazione è completa e il biglietto caricato.

2.8 Condizioni d'uso

2.8.1 Un iPhone/Watch non caricato con un biglietto di trasporto non è un biglietto di trasporto. Per viaggiare, l'utente deve aver precedentemente caricato un biglietto di trasporto rispettando le condizioni specifiche di questo biglietto di trasporto in termini di ambito di utilizzo e periodo di validità.

2.8.2 L'utente deve convalidare il suo biglietto di trasporto apponendo il suo iPhone / Watch o il suo pass Navigo sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale nel veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

2.8.3 In mancanza di un biglietto di trasporto convalidato, l'utente è responsabile di un risarcimento forfettario in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

2.8.4 Durante un controllo con un pacchetto Navigo Month o Navigo Week, all'utente può essere chiesto di visualizzare la sua foto e la data di nascita nell'Applicazione Mobile e di presentare un documento d'identità.

2.8.5 Se l'utente ha più carte Navigo dematerializzate nel suo iPhone o Apple Watch, deve indicare quella con cui desidera viaggiare:

- Attivando prima la modalità Express Transport per questa carta dall'app Mappe,

- Oppure selezionandolo "al volo" sul suo schermo dopo una doppia pressione sul pulsante laterale destro per visualizzare le mappe disponibili.

2.8.6 Nel caso in cui l'utente abbia diverse carte Navigo dematerializzate nel suo iPhone o Apple Watch, durante un controllo deve presentare la carta che ha utilizzato durante la convalida per entrare in rete.

2.8.7 Se l'utente ha più carte Navigo dematerializzate sul suo iPhone o Apple Watch, ha la possibilità di viaggiare più persone utilizzando per ogni persona una carta separata con un biglietto convalidato. Durante un controllo, deve essere in grado di presentare ciascuna carta utilizzata per la convalida corrispondente a ciascun viaggiatore.

2.8.8 La modalità Express Transit disponibile su iPhone e Apple Watch impedisce all'utente di riattivare o sbloccare lo schermo del telefono quando passa al validatore. Quando si crea una prima carta Navigo dematerializzata in iPhone o Apple Watch, la modalità Express Transport è attivata per impostazione predefinita su questa carta.

Per attivare la modalità Express Transport su una carta Navigo caricata su un iPhone:

- Apri l'app Mappe,

- Seleziona la carta Navigo

- Selezionare il menu contestuale (...) > Dati mappa

- Seleziona Transport Express e scegli la carta.

Nota: i validatori di bus delle seguenti reti non accettano ancora la modalità Express. Per convalidare negli autobus di queste reti, premere due volte il pulsante laterale destro e selezionare la scheda da utilizzare: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie e Deux Morin, RATP Cap Mantois.

2.8.9 Qualsiasi uso fraudolento del Servizio Acquisti (falsificazione, contraffazione, uso del telefono da parte di terzi), rilevato durante un controllo può dar luogo a procedimenti giudiziari. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

2.8.10 Tutte le Applicazioni che offrono il Servizio Acquisti e l'applicazione Apple Maps² consentono di visualizzare i biglietti caricati nell'iPhone, indipendentemente dall'Applicazione utilizzata per acquistare i biglietti.

2.8.11 In caso di viaggio con più persone con lo stesso iPhone o Apple Watch, il vettore telefonico può viaggiare con qualsiasi tipo di biglietto, incluso un pacchetto Navigo Month o Navigo Week che richiede l'autenticazione su IDFM Connect. Tuttavia, i viaggiatori che accompagnano chi indossa iPhone o Apple Watch devono utilizzare un biglietto di trasporto che non richiede l'autenticazione su IDFM Connect.

3 Cambiare iPhone o WATCH

3.1 Presentazione

3.1.1 Quando si cambia iPhone o Watch, l'app Apple Maps trasferisce i biglietti caricati da un iPhone/Watch a un altro iPhone/Watch e si basa su meccanismi di backup e ripristino.

3.1.2 Questo meccanismo di trasferimento è possibile solo da iPhone o Watch a un altro iPhone o Watch compatibile con il Servizio.

3.2 Backup di biglietti

3.2.1 L'app Apple Maps avvia il backup dei biglietti caricati su iPhone o Watch. Questa funzione di backup viene attivata cancellando la carta Navigo Île-de-France Mobilités dall'app Mappe.

3.2.2 La funzione di backup è accessibile anche dal servizio post-vendita dell'Applicazione, che offre il Servizio Acquisti e reindirizza quindi l'utente all'app Apple Maps.

3.2.3 La funzione di backup viene attivata automaticamente tramite la funzione di importazione dei dati iCloud su un iPhone.

3.2.4 La funzione di backup viene attivata automaticamente quando la carta Navigo dematerializzata viene trasferita tra l'iPhone e l'orologio associato.

3.2.5 L'operazione di backup dei biglietti attiva l'eliminazione dei biglietti presenti nell'iPhone o nell'orologio.

3.3 Ripristino della biglietti

3.3.1 Nell'applicazioneÎle-de-France Mobilités, l'utente può consultare i backup associati al suo Account da Il mio spazio > Gestisci il mio account > I miei supporti. Se vogliono recuperare i loro biglietti e iPhone è idoneo per il servizio, l'app1 li reindirizza all'app Mappe di Apple per ripristinare i biglietti sull'iPhone o sull'orologio selezionato.

3.3.2 La funzione di ripristino è accessibile dall'app Apple Maps tramite la sezione "Mappa precedente" dove l'utente può trovare tutte le mappe salvate.

3.3.3 La funzione di ripristino è accessibile anche dalla sezione assistenza post-vendita dell'Applicazione (§4.2.2), che reindirizza quindi l'utente all'app Apple Maps.

3.3.4 La funzione di ripristino viene attivata automaticamente tramite la funzione di importazione dei dati iCloud su un iPhone.

3.3.5 La funzione di ripristino viene attivata automaticamente se la carta Navigo dematerializzata viene trasferita tra l'iPhone e l'orologio accoppiato, se il backup è andato a buon fine (vedi §3.2.4).

3.3.6 Se esiste un backup della carta Navigo, tutti i biglietti presenti sull'iPhone o sull'orologio di cui è stato eseguito il backup possono essere ripristinati su un iPhone o orologio compatibile.

3.4 Rimozione dell'Applicazione1

3.4.1 La disinstallazione dell'Applicazione che offre il servizio di acquisto o la cancellazione dei suoi dati non comporta la perdita dei biglietti di trasporto caricati su iPhone o Watch. Una nuova installazione dell'Applicazione consente di consultare nuovamente i biglietti presenti su iPhone o Watch.

3.5 Eliminazione di una carta Navigo nell'applicazione Maps

3.5.1 La cancellazione di una carta Navigo dematerializzata nell'applicazione Mappe comporta la cancellazione dei biglietti di trasporto caricati nell'iPhone o nell'orologio e avvia il loro backup.

3.5.2 L'utente può quindi richiedere il ripristino dei biglietti salvati nello stesso telefono o in un altro telefono.

4 SERVIZIO POST-VENDITA

4.1 Per il servizio post-vendita relativo ai biglietti di trasporto, fare riferimento alle CGSU dei relativi biglietti di trasporto disponibili su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.2 Accesso al servizio post-vendita

4.2.1 Sull'applicazione Mappe, per inviare una richiesta al servizio clienti, l'utente viene reindirizzato all'applicazione Île-de-France Mobilités.

4.2.2 Nell'applicazione Île-de-France Mobilités, il servizio post-vendita è accessibile nella sezione "Contattaci" della schermata iniziale del servizio acquisti e deve essere autenticato su Île-de-France Mobilités Connect.

4.2.3 Per un biglietto di trasporto caricato su un Telefono o Watch, l'utente può eseguire senza indugio determinate operazioni dall'Applicazione che offre il servizio di acquisto o, se necessario, inviare una richiesta al servizio clienti.

4.2.4 In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato in un telefono o orologio, l'utente può prima contattare un agente presso la stazione che può verificare la presenza di un biglietto valido nel telefono o nell'orologio.

4.2.5 Per ottenere assistenza su un biglietto di trasporto caricato in un pass Navigo con un telefono, l'utente deve contattare i punti vendita abituali per un pass Navigo (sportelli, sportelli e agenzie).

4.2.6 In caso di difficoltà a ricaricare un biglietto in un pass Navigo con il telefono, l'Applicazione offre una sezione che consente l'elaborazione automatica che comporta il caricamento del biglietto o l'annullamento del pagamento.

4.2.7 Se l'utente dispone di più carte Navigo dematerializzate sul suo iPhone o Apple Watch, l'utente sarà invitato a selezionare la carta in questione nella sezione post-vendita scelta.

4.3 Prova d'acquisto

4.3.1 Per ogni acquisto di biglietto effettuato nelle applicazioni Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect, viene inviata una prova di acquisto all'indirizzo e-mail inserito durante l'acquisto.

4.3.2 L'utente deve essere autenticato su Île-de-France Mobilités Connect al momento dell'acquisto per ricevere una prova di acquisto personalizzata con il suo nome e cognome.

4.3.3 Per gli abbonamenti Navigo Month e Weekly caricati su un pass Navigo (ad eccezione del pass Navigo Discovery), il certificato di contratto che consente il rimborso da parte del datore di lavoro è disponibile anche dal https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/ .

4.3.4 Su iPhone e Apple Watch, per un acquisto effettuato dall'applicazione Carte, la transazione di pagamento viene visualizzata nell'applicazione Carte, non viene inviata via e-mail la prova di acquisto.

4.3.5 Dal suo Account nell'applicazione Île-de-France Mobilités, l'utente può consultare la cronologia dei suoi acquisti per i quali è stato autenticato. Da questa storia, può richiedere la restituzione della prova. Gli acquisti effettuati dall'app Apple Maps non vengono visualizzati in questa cronologia perché l'utente non è stato autenticato al momento dell'acquisto.

4.3.6 Per il contratto Navigo Liberté+, il monitoraggio dei consumi e le fatture sono disponibili su My Space/Navigo Liberté + nell'applicazione Ile-de-France Mobilités.

4.4 Annullamento e rimborso dei pacchetti non utilizzati

4.4.1 L'annullamento dei piani caricati su un telefono o un orologio è possibile solo dall'Applicazione1 che offre il servizio di acquisto.

4.4.2 Se la richiesta viene effettuata prima dell'inizio della validità del pacchetto, il pacchetto viene annullato sul telefono o sull'orologio e il rimborso viene effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

4.4.3 Se la richiesta viene presentata durante la validità del pacchetto, la richiesta di rimborso deve essere accompagnata dalla prova di annullamento relativa al motivo invocato dal titolare (congedo per malattia, certificato del datore di lavoro di licenziamento o cambiamento forzato di luogo di lavoro). Se giustificato, l'eventuale rimborso parziale viene effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

4.5 Smarrimento/furto

4.5.1 Diverse voci sono offerte all'utente per segnalare lo smarrimento o il furto di un iPhone o di un orologio. Nell'applicazione Île-de-France Mobilités, la dichiarazione di smarrimento o furto è possibile dalla sezione Contattaci o Il mio spazio > Gestisci il mio account > I miei media, che reindirizza all'interfaccia Apple per localizzare un dispositivo.

4.5.2 La dichiarazione di smarrimento/furto sull'interfaccia Apple attiva, tra le altre cose, un tentativo di salvare i biglietti contenuti nella carta Navigo dematerializzata.

4.5.3 Se è stato effettuato un backup e l'utente dispone di un iPhone o di un orologio compatibile, può avviare il ripristino dei biglietti (vedere §3.3).

4.5.4 Se non c'è stato alcun backup o se l'utente è dotato di un telefono diverso da un iPhone compatibile, i biglietti di trasporto caricati sull'iPhone o sull'orologio non vengono né sostituiti né rimborsati ad eccezione dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week che possono essere parzialmente o totalmente rimborsati alle seguenti condizioni:

- Il rimborso è completo se la dichiarazione di smarrimento o furto viene effettuata entro i primi 10 giorni del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o entro i primi 2 giorni della settimana di validità (pacchetto Navigo Week) o prima dell'inizio della validità.

- Il rimborso è parziale (50%) se la dichiarazione di smarrimento o furto viene effettuata tra l'11 e il 20 del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o il mercoledì e il giovedì della settimana di validità (pacchetto Navigo Week).

- Il rimborso del pass non è più possibile dal 21 del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o dal venerdì della settimana di validità (pacchetto Navigo Week).

4.5.5 L'utente può richiedere un eventuale rimborso dei suoi pacchetti a seguito della perdita o del furto del telefono dall'Applicazione1 nella sezione Contattaci o dalla pagina https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav.

4.6 Malfunzionamento del telefono o dell'orologio

4.6.1 Indipendentemente dal biglietto caricato in un telefono o orologio, in caso di malfunzionamento durante la convalida, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono o orologio in anticipo. La richiesta di cancellazione del biglietto è possibile solo sul Telefono che ospita i biglietti dall'Applicazione1 che offre il servizio di acquisto.

Una volta che la cancellazione del biglietto è effettiva, il rimborso viene effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

4.6.2 Per altri casi di malfunzionamento, i biglietti caricati non vengono né sostituiti né rimborsati.

4.7 Limitazione del numero di rimborsi per biglietti caricati su un telefono

4.7.1 Il numero di rimborsi di biglietti è limitato a tre all'anno per un cliente, indipendentemente dal biglietto che è stato rimborsato.

4.7.2 Le richieste di rimborso del pacchetto prima dell'inizio della loro validità non vengono conteggiate ai fini di questo limite.

5 Evoluzione dell'Ufficio Acquisti

Île-de-France Mobilités potrebbe dover modificare il Servizio acquisti o attuarne il ritiro.

6 Protezione dei dati personali

Nell'ambito dell'utilizzo del Servizio acquisti, Île-de-France Mobilités, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali che vi riguardano. Questo trattamento viene effettuato in conformità con le normative vigenti ed è stato registrato nel registro dei trattamenti tenuto dal responsabile della protezione dei dati nominato da Île-de-France Mobilités.

6.1 Quali dati vengono raccolti?

6.1.1 Dati personali raccolti da Île-de-France Mobilités

I dati raccolti sono i seguenti:

- Nell'ambito della verifica dell'idoneità del telefono e dello sviluppo di statistiche: alcune caratteristiche tecniche del telefono (modello del telefono, versione del sistema operativo) e il numero di serie dell'elemento sicuro (telefono o orologio)

- Nell'ambito dell'utilizzo del servizio: numero del pass Navigo o identificativo tecnico dell'Elemento Sicuro.

6.1.2 Dati personali raccolti dai vettori

I dati relativi ai viaggi sono necessariamente e obbligatoriamente raccolti dai vettori interessati durante le convalide del telefono e dell'orologio e sono soggetti a trattamento il cui scopo è la gestione di tali dati, in particolare per l'individuazione di frodi. I responsabili di questi trattamenti sono i vettori dell'Île-de-France, ciascuno per quanto lo riguarda. Île-de-France Mobilités non è il destinatario di questi dati di convalida.

Inoltre, i dati di viaggio anonimizzati vengono comunicati a Île-de-France Mobilités al fine di effettuare analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto.

6.2 Perché vengono raccolti i dati?

6.2.1 I dati personali raccolti durante l'utilizzo del Servizio Acquisti sono destinati a:

- Elaborare ed eseguire acquisti di biglietti di trasporto;

- Elaborare le richieste di assistenza post-vendita;

- Rilevare e affrontare le frodi;

- Condurre sondaggi di soddisfazione del servizio.

6.2.2 I dati personali raccolti durante l'utilizzo del Servizio Post-Vendita hanno la finalità di evadere le richieste di assistenza post-vendita.

6.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi dati sono leciti?

Ai sensi dell'articolo 6.1 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche relative all'informatica, ai file e alle libertà, la raccolta e il trattamento di questi dati sono legittimi per i seguenti motivi:

- L'esecuzione del contratto che costituisce l'utilizzo del tuo biglietto di trasporto dell'Ufficio Acquisti,

- L'esecuzione di una missione relativa all'esercizio dei pubblici poteri di cui Île-de-France Mobilités è investita per l'elaborazione di statistiche.

6.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

I dati raccolti per l'Ufficio Acquisti sono conservati per la gestione dell'accesso al servizio e per la gestione di controversie e frodi durante il periodo legale di prescrizione.

I dati raccolti dal Servizio Post-Vendita vengono conservati per tutta la durata della risoluzione del problema e poi per un anno per identificare i rischi di rinnovo di un problema su un supporto o un account e risolverlo più rapidamente.

Alcuni di questi dati possono essere archiviati al fine di stabilire la prova di un diritto o di un contratto o quando obblighi legali o regolamentari lo richiedono. Questi dati possono essere archiviati solo per il tempo necessario per adempiere a tali obblighi legali o regolamentari o per un periodo non superiore al termine di prescrizione legale.

6.5 Chi può accedere ai dati?

I dati raccolti direttamente o indirettamente da Île-de-France Mobilités sono necessari per questo trattamento e sono destinati ai servizi competenti di Île-de-France Mobilités e ai suoi fornitori di servizi nell'esercizio delle loro missioni.

I dati raccolti dal Servizio Post-Vendita per rispondere alle richieste di un utente possono essere trasmessi al vettore per casi di risoluzione di malfunzionamenti e validazione.

I dati personali sono trattati principalmente all'interno dell'Unione Europea. Gli identificatori tecnici possono essere trasferiti negli Stati Uniti per l'esecuzione di operazioni tecniche di verifica dell'idoneità, installazione, cancellazione e monitoraggio di malfunzionamenti tecnici dell'ufficio acquisti.

6.6 Quali sono i diritti degli utenti sui loro dati e come possono essere esercitati?

In conformità con le normative vigenti, hai il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e il diritto alla portabilità dei tuoi dati personali. Hai anche il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Puoi anche inviare direttive a Île-de-France Mobilités per definire le condizioni di utilizzo, conservazione e comunicazione dei tuoi dati personali dopo la tua morte.

Se si desidera esercitare tali diritti, relativi ai dati raccolti dall'Ufficio acquisti, è sufficiente effettuare una richiesta allegando una copia di un documento di identità all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – All'attenzione del DPO - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi o via e-mail all'indirizzo [email protected]

Per quanto riguarda i dati di convalida dei biglietti di trasporto, tutti i diritti biglietto delle normative vigenti sono esercitati con i vettori.

Se sei un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il tuo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

7 MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sui mezzi di comunicazione appropriati implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore corrispondente all'applicazione utilizzata.

8 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'USO

Île-de-France Mobilités e i vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

La legge applicabile in caso di controversia è la legge francese dinanzi ai tribunali francesi competenti. Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.

[1] Applicazione che offre il servizio di acquisto definito al §1.4

[2] App Apple Maps come definita al §1.5