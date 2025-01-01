Scaricare gratis

Il telefono,

Convalida i tuoi viaggi con il tuo cellulare

  • Ricarica il tuo pass Navigo
  • Salta la coda ai distributori automatici
Illustrazione che mostra la convalida del viaggio tramite smartphone
Illustrazione che mostra che è necessario fare clic sull'icona Acquista nella barra dei menu per acquistare biglietti

Quali biglietti sono disponibili?

Vuoi convalidare i tuoi viaggi con il tuo telefono ? I seguenti biglietti sono disponibili per l'acquisto e quindi per la convalida, direttamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités:

Hai un telefono Android?

Acquista, convalida e ricarica i tuoi biglietti di trasporto in un batter d'occhio con i nostri video tutorial. Puoi anche utilizzare il tuo Samsung Galaxy Watch nei trasporti.

Elenco dei telefoni compatibili? FAQ?

Avete domande? Consulta la nostra guida completa all'applicazione Île-de-France Mobilités su Android.

Vedi la guida completa di Android

Hai un iPhone?

Acquista e convalida i tuoi biglietti su iPhone, usa Apple Maps o il tuo Apple Watch nei trasporti, semplicemente.

Hai bisogno di assistenza? Trova tutte le informazioni pratiche nella nostra guida dedicata all'utilizzo del tuo iPhone nei trasporti pubblici.

Consulta la guida completa all'iPhone

Ti piace semplificarti la vita? Anche la nostra app!

L'applicazione Île-de-France Mobilités ti offre molti consigli per semplificare i tuoi viaggi nei trasporti.

Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata al nostro tutorial e scopri i segreti dell'app leggendo l'articolo, appena sotto.

Per saperne di più
Immagine che mostra un pass Navigo ricaricato tramite l'app Ile-de-France Mobilités