Il telefono,

Quali biglietti sono disponibili?
Vuoi convalidare i tuoi viaggi con il tuo telefono ? I seguenti biglietti sono disponibili per l'acquisto e quindi per la convalida, direttamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités:
Scaricare gratis
Vuoi convalidare i tuoi viaggi con il tuo telefono ? I seguenti biglietti sono disponibili per l'acquisto e quindi per la convalida, direttamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités:
Acquista, convalida e ricarica i tuoi biglietti di trasporto in un batter d'occhio con i nostri video tutorial. Puoi anche utilizzare il tuo Samsung Galaxy Watch nei trasporti.
Elenco dei telefoni compatibili? FAQ?
Avete domande? Consulta la nostra guida completa all'applicazione Île-de-France Mobilités su Android.
Acquista e convalida i tuoi biglietti su iPhone, usa Apple Maps o il tuo Apple Watch nei trasporti, semplicemente.
Hai bisogno di assistenza? Trova tutte le informazioni pratiche nella nostra guida dedicata all'utilizzo del tuo iPhone nei trasporti pubblici.
L'applicazione Île-de-France Mobilités ti offre molti consigli per semplificare i tuoi viaggi nei trasporti.
Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata al nostro tutorial e scopri i segreti dell'app leggendo l'articolo, appena sotto.
I tuoi dati personali sono conservati.