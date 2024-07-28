I nostri 7 consigli per viaggiare meglio con l'app Île-de-France Mobilités
Più di 1 milione di viaggiatori hanno scaricato l'applicazione Île-de-France Mobilités. Ma al di là del pianificatore di percorso, conosci tutti i trucchi dell'app?
Ti offriamo sette consigli per semplificarti la vita, quotidianamente, nei trasporti!
Ti piace semplificarti la vita? Anche la nostra app.
Consiglio n°1 - Componi l'itinerario che fa per te
Metro, lavoro, bici? Gli spostamenti quotidiani non sono uguali per tutti.
- Vuoi prendere solo l'autobus ?
- Fai molta strada a piedi ed essere guidato in tempo reale grazie alla tua posizione?
- Fai il tuo viaggio in carpooling ?
- Hai bisogno di un itinerario completamente accessibile ?
- Vuoi evitare una linea o alcune fermate ?
- Ciclista, vuoi un viaggio ibrido che includa la bici ?
Dipende da te. Avvia la ricerca del percorso, convalida e tocca l'icona in alto a destra dello schermo per adattare il tuo viaggio alle tue esigenze controllando le tue preferenze.
Il trucco in più: la tua app ti dice su quale treno salire
Nel risultato del tuo percorso, la tua app ti dice su quale treno salire per distribuire i passeggeri e non finire stretto.
Suggerimento n°2 - Controlla la presenza di ascensori durante il tuo viaggio
- Stai spostando un passeggino o una valigia ingombrante?
- Hai bisogno di un percorso accessibile alle sedie a rotelle?
- Vuoi evitare una stazione particolare?
- O semplicemente conoscere in anticipo l'attrezzatura disponibile sul tuo percorso?
Buone notizie : la ricerca del percorso ora tiene conto delle condizioni degli ascensori
Prima di partire, controlla le stazioni accessibili, trova i collegamenti più convenienti e scegli il percorso che renderà più facile il tuo viaggio.
Una volta avviato il percorso, fai clic su "Accedi ai dettagli di accessibilità" appena sopra i dettagli del percorso nell'app.
Consiglio n°3 - Acquista i tuoi biglietti di trasporto sull'app
Risparmia tempo, salta le code: acquista i tuoi biglietti, ricarica un pass e convalida con il tuo telefono o orologio connesso (disponibile su Samsung Galaxy Watch e Apple Watch) con l'applicazione Île-de-France Mobilités su smartphone Android e iOS.
Quali biglietti sono disponibili?
- Biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER
- Roissybus
- Giorno Navigo
- Navigo Settimana
- Navigo Mese
- Pacchetto Paris Visite
- Navigo Liberté+
biglietti di trasporto, ma non solo: puoi anche noleggiare un vélib, uno scooter, un parcheggio per la tua bici o un'auto di car-sharing dall'app Île-de-France Mobilités
E sì, la tua app è un vero coltellino svizzero:
- Nella sezione "Acquisto" : clicca su "Prenota o acquista biglietti di servizi di mobilità complementari" e naviga nell'Île-de-France in modo diverso!
- Intorno a te dalla mappa: attiva la posizione e trova:
- terminali Vélib (ti diciamo anche il numero di biciclette disponibili e se sono elettriche o manuali),
- scooter (Cooltra e Yego) in car sharing intorno a te,
- auto (Communauto) disponibili in car sharing nelle vicinanze,
- Parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités: puoi vedere il numero di posti disponibili, prenotare il tuo posto (gratuito per gli abbonati annuali) e gestire il tuo abbonamento.
Suggerimento n°4 - Personalizza la tua app: aggiungi ai segnalibri i tuoi indirizzi, fermate o linee preferite
L'app Île-de-France Mobilités non dimentica i tuoi indirizzi, fermate e percorsi preferiti. Casa-lavoro, quel piccolo caffè dove ti piace lavorare, la stazione ferroviaria che usi ogni giorno, la linea che passa proprio in fondo alla strada, la tua palestra o la libreria in cui ti prendi il tempo di passeggiare: salvali nei tuoi preferiti.
Come?
- Per i percorsi : cerca il tuo percorso, convalida la ricerca e quindi fai clic sulla stella che appare in alto a destra dello schermo. Il viaggio è ora registrato nella parte inferiore della schermata iniziale. Non c'è bisogno di digitare gli indirizzi, devi solo fare clic su di essi per visualizzare il tuo percorso.
- Per gli indirizzi : vai alla scheda "Il mio spazio", in basso a destra della schermata iniziale. Clicca su "I miei preferiti". Ti verrà offerto di inserire un indirizzo per registrarlo o scegliere una linea preferita, per adattare le informazioni sui passeggeri in base alle tue preferenze.
- Per linee e fermate : Dalla sezione "Orari", scegli la tua linea o fermata e clicca sulla stella o sulla campana in alto a destra dello schermo. Puoi quindi trovarli nella scheda "Preferiti"!
Consiglio n°5 - Trova un parcheggio sicuro per biciclette vicino a una stazione ferroviaria o a una fermata
Guidare è buono. Poter parcheggiare la bici in sicurezza è ancora meglio.
- Cerchi una posizione vicino a una stazione ferroviaria o della metropolitana?
- Vuoi sapere se un parcheggio è chiuso, coperto o accessibile con un abbonamento?
- O semplicemente individuare i parcheggi disponibili prima del viaggio?
Con i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités, puoi individuare gli spazi dedicati al parcheggio della tua bicicletta, spesso situati molto vicino a stazioni ferroviarie e stazioni. Ogni foglio di parcheggio indica il tipo di accesso, la capacità e le attrezzature disponibili: comodo per scegliere la posizione giusta in base alle proprie esigenze.
Il consiglio in più: trova la mappa dei parcheggi per biciclette
Controlla i parcheggi intorno alle stazioni, confronta i servizi e abbonati online per beneficiare di uno spazio sicuro a due passi dai tuoi spostamenti quotidiani.
Suggerimento n°6 - Attiva le notifiche delle tue linee preferite per ricevere informazioni sul traffico in tempo reale
Ricevi una notifica quando il traffico cambia sulle tue linee preferite? È comodo e con l'app Île-de-France Mobilités è anche possibile.
Vai alla sezione "Informazioni sul traffico" dell'applicazione, seleziona la linea che ti interessa e premi il campanello, in alto a destra dello schermo. Questo è tutto!
Il piccolo extra? Puoi gestire la ricezione delle notifiche in base ai giorni e agli orari che desideri nelle impostazioni di gestione dei preferiti della tua app.
Suggerimento 7 - Dichiara un oggetto smarrito dall'app
Hai perso qualcosa nei trasporti?
Con il servizio oggetti smarriti, trova facilmente i tuoi effetti personali dall'app o dal sito.
Descrivi il tuo oggetto, indica il luogo e la data di smarrimento: il tuo rapporto viene automaticamente inoltrato ai team interessati.
Se e non appena il tuo articolo viene trovato, riceverai una notifica e potrai ritirarlo presso il punto di ritiro indicato.