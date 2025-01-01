Viaggia con i mezzi pubblici con il tuo iPhone

Viaggia in modo diverso con il tuo iPhone
Acquista biglietti di trasporto e convalida direttamente con il tuo iPhone? È possibile in Île-de-France!
Biglietti idonei, tutorial, Apple Watch e Apple Maps: ti diciamo tutto.
Fascicolo
Per utilizzare il servizio di acquisto e verifica sul telefono iOS, è necessario un iPhone con iOS 17.5 o versioni successive. Il modello più vecchio accettato è l'iPhone XR / XS.
Acquistando il tuo biglietto di trasporto direttamente dall'app Île-de-France Mobilités, il tuo indirizzo viene precompilato e la tua prova generata automaticamente via e-mail. Comodo?
Nota: non è possibile inviare automaticamente la prova di acquisto da Apple Cards.
I biglietti acquistati sull'app Île-de-France Mobilités vengono aggiunti automaticamente all'app Apple Maps.
Gli abbonamenti Navigo Annual e imagine R non sono disponibili.
I biglietti Navigo Annuel e imagine R non sono ancora disponibili per l'acquisto.
Hai un biglietto di trasporto valido per il tuo viaggio? Non c'è bisogno di aprire l'app, sbloccare lo schermo o persino avere una batteria, per convalidare: basta avvicinare il tuo iPhone al validatore.
Buone notizie! Con il tuo Apple Watch, non hai nemmeno bisogno del tuo telefono per convalidare!