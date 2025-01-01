Fascicolo

Viaggia con i mezzi pubblici con il tuo iPhone

Viaggia in modo diverso con il tuo iPhone

Acquista biglietti di trasporto e convalida direttamente con il tuo iPhone? È possibile in Île-de-France!

Biglietti idonei, tutorial, Apple Watch e Apple Maps: ti diciamo tutto.

La coda infinita alla stazione? È finita.

  1. Scarica l'app Île-de-France Mobilités,
  2. Acquista i tuoi biglietti di trasporto direttamente sul tuo iPhone o Apple Watch,
  3. Viaggia liberamente.

Il mio iPhone è compatibile con il servizio?

Per utilizzare il servizio di acquisto e verifica sul telefono iOS, è necessario un iPhone con iOS 17.5 o versioni successive. Il modello più vecchio accettato è l'iPhone XR / XS.

Scarica l'app Île-de-France Mobilités

Come posso acquistare biglietti di trasporto con il mio iPhone?

  • Sull'applicazione Île-de-France Mobilités, vai alla sezione "Acquista" della schermata iniziale,
  • Seleziona "Sul mio iPhone" per memorizzare i tuoi biglietti direttamente sul tuo telefono e convalidare con esso,
  • Scegli il biglietto di trasporto che desideri e, se necessario, le date di validità, le zone desiderate o la quantità,
  • Aggiungilo all'app Apple Maps (solo la prima volta che utilizzi il servizio)
  • Convalida e paga.

Come faccio ad acquistare biglietti di trasporto dall'app Apple Maps?

  • Apri l'app Apple Maps
  • Clicca sulla sezione Travel Card
  • Seleziona Navigo
  • Scegli il tuo biglietto di trasporto
  • Paga direttamente con Apple Pay
  • Puoi viaggiare.

Hai bisogno di una prova d'acquisto per ottenere un rimborso?

Acquistando il tuo biglietto di trasporto direttamente dall'app Île-de-France Mobilités, il tuo indirizzo viene precompilato e la tua prova generata automaticamente via e-mail. Comodo?

Nota: non è possibile inviare automaticamente la prova di acquisto da Apple Cards.

Quali biglietti di trasporto sono disponibili su iPhone?

Disponibile dall'app Île-de-France Mobilités

I biglietti acquistati sull'app Île-de-France Mobilités vengono aggiunti automaticamente all'app Apple Maps.

  • Biglietto metro-treno-RER
  • Biglietto Bus-Tram
  • Biglietto Parigi Regione <> Aeroporto
  • Biglietto Roissybus
  • Pacchetto Navigo Giornaliero, Settimanale, Mensile
  • Pacchetto eventi (Anti-inquinamento e Fête de la Musique)
  • Pacchetto Paris-Visite

Gli abbonamenti Navigo Annual e imagine R non sono disponibili.

Disponibile nell'app Apple Maps

  • Biglietto Metro-Treno-RER e Bus-Tram
  • Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti
  • Giorno Navigo
  • Pacchetto Paris-Visite

Come promemoria

I biglietti Navigo Annuel e imagine R non sono ancora disponibili per l'acquisto.

Come posso convalidare sui mezzi pubblici con il mio iPhone?

Hai un biglietto di trasporto valido per il tuo viaggio? Non c'è bisogno di aprire l'app, sbloccare lo schermo o persino avere una batteria, per convalidare: basta avvicinare il tuo iPhone al validatore.

Come posso ricaricare il mio pass Navigo con un iPhone?

  • Nell'app Île-de-France Mobilités, clicca sulla sezione "Acquista" e poi su "Sul mio pass Navigo",
  • Posiziona il pass sulla parte superiore del tuo iPhone,
  • Scegli il biglietto che desideri acquistare,
  • Prima di pagare, puoi accedere a Île-de-France Mobilités Connectse hai un account. Nota: la connessione è obbligatoria se si acquista un pacchetto Navigo Month o Weekly.
  • Ancora una volta, posiziona il pass Navigo sulla parte superiore del tuo iPhone per caricare il biglietto acquistato fino al termine della ricarica.

Il tuo Apple Watch (anche) si trasforma in un pass Navigo

Buone notizie! Con il tuo Apple Watch, non hai nemmeno bisogno del tuo telefono per convalidare!

Avete domande?

