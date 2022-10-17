Convalida direttamente con il tuo telefono Android!

Android First, iOS presto

Convalida direttamente con il tuo telefono, un gesto che si apre prima ai telefoni con sistema operativo Android. Servizio disponibile sulla maggior parte dei telefoni NFC dalla versione 8 di Android. Maggiori informazioni su https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Hai un iPhone? Niente paura, ma ancora un po' di pazienza: ci stiamo lavorando e il servizio si aprirà presto ai telefoni iOS.