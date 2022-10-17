Convalida direttamente con il tuo telefono Android!
Android First, iOS presto
Convalida direttamente con il tuo telefono, un gesto che si apre prima ai telefoni con sistema operativo Android. Servizio disponibile sulla maggior parte dei telefoni NFC dalla versione 8 di Android. Maggiori informazioni su https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.
Hai un iPhone? Niente paura, ma ancora un po' di pazienza: ci stiamo lavorando e il servizio si aprirà presto ai telefoni iOS.
Come convalidare con il tuo telefono Android?
- Scarica l'ultima versione dell'app mobile Île-de-France Mobilités dal Play Store
- Acquista il biglietto di trasporto o l'abbonamento che fa per te (attenzione, questo servizio non è compatibile con gli abbonamenti annuali Navigo e immagina R). Hai bisogno di un tutorial?
- Ricordati di attivare la funzione NFC del tuo telefono
- Di fronte ai validatori: accendi e sblocca lo schermo, avvicinati al telefono e... Passa! (Non è necessario avviare l'app Île-de-France Mobilités)
Quali biglietti di trasporto sono compatibili?
Ecco i biglietti che ti consentono di convalidare direttamente con il tuo telefono:
- Biglietti e carnet t+
- Orlybus e Roissybus
- Giorno Navigo
- Navigo Jeunes WE
- Navigo Settimana
- Navigo Mese
Attenzione: la convalida con il tuo telefono Android non è possibile con un abbonamento annuale Navigo o immagina R.
Attenzione: la convalida con il tuo telefono Android non è possibile con:
- Il pacchetto annuale Navigo
- Pacchetti Imagine R
- Pacchetti di trasporto solidale
- Biglietti di origine - destinazione
Avete domande?
- Visita il sito web di Île-de-France Mobilités, sezione "Come caricare i biglietti nel telefono e convalidare con"
- Visita la pagina FAQ "Viaggiare con il tuo telefono nella nostra app mobile
- Poni le tue domande sull'account Twitter di Île-de-France Mobilités.