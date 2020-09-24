Che cos'è?

Complementare alla rete di trasporto esistente, questo servizio è offerto in aree in cui il trasporto pubblico convenzionale (autobus o pullman) non è adattato, al fine di consentire ai residenti di raggiungere una stazione ferroviaria, una linea di autobus convenzionale o strutture importanti come ospedali, centri commerciali, centri culturali e ricreativi ...

È organizzato in 2 modi diversi:

Su una linea virtuale: come su una linea di autobus convenzionale, Transport à la Demand ha quindi un percorso e fermate definiti. L'autobus parte solo quando i passeggeri hanno effettuato una prenotazione sulla linea.

Per zona: Non esiste un percorso predefinito. Il trasporto su richiesta viene effettuato all'interno di un determinato perimetro: a seconda del suo punto di partenza, il viaggiatore ha accesso a una o più fermate dell'autobus. Il percorso di servizio dell'autobus è organizzato in base alle richieste.

Tutti questi servizi operano con gli stessi prezzi di una linea di autobus convenzionale.