Che cos'è?

È organizzato in 2 modi diversi:
Su una linea virtuale: come su una linea di autobus convenzionale, Transport à la Demand ha quindi un percorso e fermate definiti. L'autobus parte solo quando i passeggeri hanno effettuato una prenotazione sulla linea.
Per zona: Non esiste un percorso predefinito. Il trasporto su richiesta viene effettuato all'interno di un determinato perimetro: a seconda del suo punto di partenza, il viaggiatore ha accesso a una o più fermate dell'autobus. Il percorso di servizio dell'autobus è organizzato in base alle richieste.
Tutti questi servizi operano con gli stessi prezzi di una linea di autobus convenzionale.