Cos'è il servizio di noleggio biciclette Véligo Location?
Véligo Location è un servizio di noleggio biciclette a lungo termine istituito da Île-de-France Mobilités.
Offre la possibilità di noleggiare una bicicletta per un periodo definito e consente a tutti i residenti dell'Ile-de-France di scoprire l'uso della bicicletta per i loro spostamenti quotidiani, sia per gli spostamenti casa-lavoro o, ad esempio, per raggiungere una stazione ferroviaria.
La bici beneficia di molte attrezzature per renderla una bici affidabile, efficiente e piacevole: illuminazione anteriore, cestello, frenata sicura o antifurto. Sono disponibili anche accessori opzionali (borsa, casco, marsupio) per adattarsi alle esigenze di tutti.
Noleggio Véligo: 20.000 e-bike e 1.000 cargo bike
Il servizio Véligo Location dispone di 20.000 biciclette a pedalata assistita (VAE) e 1.000 cargo bike a pedalata assistita (VCAE).
Le cargo bike, che possono trasportare fino a cento kg, sono rivolte alle famiglie che vogliono sostituire le loro auto e trasportare i loro bambini. Sono disponibili tre modelli di cargo bike: a due ruote, allungata e a tre ruote.
Quanto costa il servizio Véligo Location?
L'e-bike è proposta:
- Residenti dell'Ile-de-France in affitto a lungo termine di 6 mesi (+ 3 mesi opzionali)
- ad una tariffa di 40 € / mese, che può essere ridotta a 20 € / mese grazie al sostegno del datore di lavoro. Questo prezzo include il noleggio della bici, ma anche una revisione della manutenzione!
La cargo bike è disponibile per:
- Un periodo di noleggio da 1 a 3 mesi ad un tasso di 80 € / mese (tariffa ridotta a 40 € / mese).
Una volta confermato l'ordine, potrai ritirare la tua bicicletta in uno dei 300 punti di raccolta disponibili nell'Île-de-France.
Assistenza all'acquisto per diversi tipi di biciclette
Per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a passare alla bicicletta, Île-de-France Mobilités ha istituito un aiuto all'acquisto per diversi tipi di biciclette: biciclette elettriche, biciclette cargo con o senza assistenza elettrica, biciclette pieghevoli con o senza assistenza elettrica e biciclette adattate.
Il contratto di noleggio Véligo
Annunciato nel giugno 2017, Île-de-France Mobilités ha nominato Fluow (gruppo La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez) nel novembre 2018, per l'implementazione e la gestione di questo servizio pubblico. Il contratto di concessione di servizio pubblico ha una durata di 6 anni a partire da settembre 2019 per un budget complessivo di 111 milioni di euro. L'attuale contratto scade il 31 agosto 2025.
Il successo di Véligo Location incoraggia ad ampliare la politica di fornitura di biciclette. Pertanto, Île-de-France Mobilités sta già pensando a cosa fare dopo.
La procedura per il rinnovo del contratto di servizio pubblico per la fornitura, la manutenzione, la manutenzione e la gestione di un servizio pubblico di noleggio a lungo termine di biciclette nella regione Ile-de-France sarà presto avviata. Sono stati individuati diversi problemi:
- Garantire una transizione di successo tra i due contratti senza soluzione di continuità per i residenti dell'Ile-de-France
- Aumentare il numero di biciclette da 20.000 a 40.000
- Diversifica i tipi di biciclette per raggiungere un nuovo pubblico:
- Biciclette elettriche
- Cargo bike per famiglie
- biciclette meccaniche,
- biciclette pieghevoli,
- Biciclette cargo utility per professionisti
- Biciclette adattate alle esigenze specifiche
- Creare case per biciclette nelle stazioni o nei quartieri delle stazioni con:
- Informazioni su tutti i servizi di biciclette di Île-de-France Mobilités
- Consulenza personalizzata per la scelta della tua bici a noleggio
- biciclette per noleggi a breve termine,
- riparazione
- animazioni intorno alla bici con i partner
Per maggiori informazioni sulla procedura, clicca qui.