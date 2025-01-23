Il contratto di noleggio Véligo

Annunciato nel giugno 2017, Île-de-France Mobilités ha nominato Fluow (gruppo La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez) nel novembre 2018, per l'implementazione e la gestione di questo servizio pubblico. Il contratto di concessione di servizio pubblico ha una durata di 6 anni a partire da settembre 2019 per un budget complessivo di 111 milioni di euro. L'attuale contratto scade il 31 agosto 2025.

Il successo di Véligo Location incoraggia ad ampliare la politica di fornitura di biciclette. Pertanto, Île-de-France Mobilités sta già pensando a cosa fare dopo.

La procedura per il rinnovo del contratto di servizio pubblico per la fornitura, la manutenzione, la manutenzione e la gestione di un servizio pubblico di noleggio a lungo termine di biciclette nella regione Ile-de-France sarà presto avviata. Sono stati individuati diversi problemi:

Garantire una transizione di successo tra i due contratti senza soluzione di continuità per i residenti dell'Ile-de-France

Aumentare il numero di biciclette da 20.000 a 40.000

Diversifica i tipi di biciclette per raggiungere un nuovo pubblico:

- Biciclette elettriche

- Cargo bike per famiglie

- biciclette meccaniche,

- biciclette pieghevoli,

- Biciclette cargo utility per professionisti

- Biciclette adattate alle esigenze specifiche

Creare case per biciclette nelle stazioni o nei quartieri delle stazioni con:

- Informazioni su tutti i servizi di biciclette di Île-de-France Mobilités

- Consulenza personalizzata per la scelta della tua bici a noleggio

- biciclette per noleggi a breve termine,

- riparazione

- animazioni intorno alla bici con i partner

Per maggiori informazioni sulla procedura, clicca qui.