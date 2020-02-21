Assistenza per l'acquisto di biciclette

Mobilità più sostenibile con l'aiuto all'acquisto di biciclette

Approfitta della nostra assistenza finanziaria per l'acquisto di biciclette: fino al 50% del costo, con un tetto da 100 € a 1200 € di aiuto a seconda del tipo di bici

Invia la mia candidatura
Vedi il regolamento
Illustrazione di una persona che entra in un negozio di biciclette
Illustrazione di un ciclista

Posso beneficiarne?

Puoi ricevere assistenza se:

  • Sei residente in Île-de-France,
  • Sei maggiorenne o minore emancipato (15-25 anni per le bici meccaniche),
  • Il tuo acquisto viene effettuato da professionisti ed è conforme agli standard attuali.
Foto di un ciclista con una cargo bike

Quale aiuto per quale tipo di bici?

  • Fino a 400€ di aiuto per biciclette elettriche, biciclette pieghevoli, cargo bike senza assistenza,
  • Fino a 600€ di aiuto per le cargo bike con assistenza elettrica
  • Fino a € 200 di aiuto per kit di elettrificazione installati professionalmente
  • Fino a 100€ di aiuto per le bici meccaniche (riservato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni)
  • Fino a 1200€ di aiuto per biciclette adattate, per le persone che non possono guidare una bici classica.

Sono ammesse biciclette nuove e ricondizionate .

Foto di un ciclista che indossa un casco

Posso ricevere assistenza per gli accessori?

Sì, puoi ottenere assistenza con:

  • Caschi,
  • Antifurto,
  • Cestini,
  • Accessori specializzati per biciclette adattate.

A condizione che appaiano sulla stessa fattura della bici.

Illustrazione di una persona che si collega alla piattaforma my steps

Come posso beneficiare dell'aiuto?

  1. Verifica la tua idoneità nel regolamento di aggiudicazione e raccogli i documenti giustificativi.
  2. Invia la tua candidatura online tramite la nostra piattaforma dedicata.
  3. Dopo aver esaminato il tuo file, riceverai una risposta via e-mail.

Per rispettare le condizioni dell'aiuto, devi tenere la tua bici per 3 anni senza venderla.

Invia la mia candidatura
Foto di una bicicletta Véligo Rental

Posso provare una bicicletta prima di acquistarla?

Ti stai chiedendo qual è la bici giusta per te? Prova prima di acquistare con Véligo Location, un'offerta di noleggio per diversi tipi di biciclette come biciclette elettriche e cargo bike.

Scopri Véligo

E per le aziende?

Ottieni aiuto per incoraggiare i tuoi dipendenti a passare alla bicicletta!

Assistenza per il noleggio di biciclette

Semplifica i viaggi dei tuoi team