Posso beneficiarne?
Puoi ricevere assistenza se:
- Sei residente in Île-de-France,
- Sei maggiorenne o minore emancipato (15-25 anni per le bici meccaniche),
- Il tuo acquisto viene effettuato da professionisti ed è conforme agli standard attuali.
Assistenza per l'acquisto di biciclette
Approfitta della nostra assistenza finanziaria per l'acquisto di biciclette: fino al 50% del costo, con un tetto da 100 € a 1200 € di aiuto a seconda del tipo di bici
Sono ammesse biciclette nuove e ricondizionate .
Sì, puoi ottenere assistenza con:
A condizione che appaiano sulla stessa fattura della bici.
Per rispettare le condizioni dell'aiuto, devi tenere la tua bici per 3 anni senza venderla.
Ti stai chiedendo qual è la bici giusta per te? Prova prima di acquistare con Véligo Location, un'offerta di noleggio per diversi tipi di biciclette come biciclette elettriche e cargo bike.
Ottieni aiuto per incoraggiare i tuoi dipendenti a passare alla bicicletta!