Cos'è una Maison du Vélo locale?
Una Maison du Vélo locale è un luogo unico per i ciclisti. Può essere fisso (edificio) o mobile (veicolo convertito).
Ogni struttura adatta la propria offerta in base alle esigenze del territorio, con servizi quali:
- Manutenzione: servizio di riparazione o spazio di auto-riparazione.
- Servizi: noleggio biciclette, vendita accessori, marcatura Bicycode, ecc.
- Formazione: scuola di bici, ritorno in sella e consulenza sulla mobilità, ecc.
- Animazione: eventi locali e promozione della cultura ciclistica.
Chi può beneficiare dell'aiuto al funzionamento?
Questa sovvenzione è destinata alle autorità locali e ai loro gruppi situati nell'Île-de-France.
Per essere ammessa, la Maison du Vélo deve soddisfare alcuni criteri minimi:
- Giustificare una mancanza di iniziativa privata (assenza di servizi simili entro un raggio di 5 km).
- Offrire uno o più servizi di biciclette tra quelli sopra dettagliati.
- Fornire gratuitamente una stazione di gonfiaggio e un kit di piccoli attrezzi.
- Informare sui servizi di biciclette di Île-de-France Mobilités (Véligo Location, Bike Park, aiuti all'acquisto).
- Diventa un punto di raccolta per il servizio Véligo Location (per la Maison du Vélo stazionaria).
Qual è l'importo della sovvenzione?
Île-de-France Mobilités contribuisce ai costi operativi (personale, affitto, attrezzature, comunicazione e marketing, ecc.):
- Supporto: Fino al 50% del deficit operativo.
- Soffitto: Fino a € 150.000 all'anno e per struttura.
- Durata: L'accordo è firmato per un periodo massimo di 5 anni, rinnovabile.
Hai bisogno di finanziamenti per la creazione di una bike house?
La regione Île-de-France offre sovvenzioni agli investimenti per i servizi di biciclette attraverso:
Come effettuare la richiesta?
La domanda di sovvenzione può essere presentata in qualsiasi momento. Deve includere i seguenti elementi dettagliati nel frame del file :
- Una lettera ufficiale firmata dal rappresentante della comunità.
- Una presentazione dettagliata del progetto (ubicazione, orari, servizi, risorse umane).
- Una diagnosi di mancanza di iniziativa privata nel settore.
- Un piano di finanziamento provvisorio (spese e entrate stimate).
Si prega di notare: Il pagamento è effettuato annualmente su presentazione di una relazione di attività da presentare entro il 30 giugno dell'anno n+1.
Per ulteriori informazioni e per inviare i documenti della domanda: [email protected]
Trova tutte le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo: Regolamento per l'assegnazione delle sovvenzioni
Scarica il modello per preparare la tua presentazione e il piano di finanziamento: Frame del pacchetto applicativo