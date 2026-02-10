Comunità, aprite la vostra Maison du Vélo

Île-de-France Mobilités sostiene le autorità locali impegnate nello sviluppo dei servizi di biciclette finanziando la gestione di strutture locali, sia fisse che mobili.

Cos'è una Maison du Vélo locale?

Una Maison du Vélo locale è un luogo unico per i ciclisti. Può essere fisso (edificio) o mobile (veicolo convertito).

Ogni struttura adatta la propria offerta in base alle esigenze del territorio, con servizi quali:

  • Manutenzione: servizio di riparazione o spazio di auto-riparazione.
  • Servizi: noleggio biciclette, vendita accessori, marcatura Bicycode, ecc.
  • Formazione: scuola di bici, ritorno in sella e consulenza sulla mobilità, ecc.
  • Animazione: eventi locali e promozione della cultura ciclistica.

Chi può beneficiare dell'aiuto al funzionamento?

Questa sovvenzione è destinata alle autorità locali e ai loro gruppi situati nell'Île-de-France.

Per essere ammessa, la Maison du Vélo deve soddisfare alcuni criteri minimi:

  1. Giustificare una mancanza di iniziativa privata (assenza di servizi simili entro un raggio di 5 km).
  2. Offrire uno o più servizi di biciclette tra quelli sopra dettagliati.
  3. Fornire gratuitamente una stazione di gonfiaggio e un kit di piccoli attrezzi.
  4. Informare sui servizi di biciclette di Île-de-France Mobilités (Véligo Location, Bike Park, aiuti all'acquisto).
  5. Diventa un punto di raccolta per il servizio Véligo Location (per la Maison du Vélo stazionaria).

Qual è l'importo della sovvenzione?

Île-de-France Mobilités contribuisce ai costi operativi (personale, affitto, attrezzature, comunicazione e marketing, ecc.):

  • Supporto: Fino al 50% del deficit operativo.
  • Soffitto: Fino a € 150.000 all'anno e per struttura.
  • Durata: L'accordo è firmato per un periodo massimo di 5 anni, rinnovabile.

Hai bisogno di finanziamenti per la creazione di una bike house?

La regione Île-de-France offre sovvenzioni agli investimenti per i servizi di biciclette attraverso:

Come effettuare la richiesta?

La domanda di sovvenzione può essere presentata in qualsiasi momento. Deve includere i seguenti elementi dettagliati nel frame del file :

  1. Una lettera ufficiale firmata dal rappresentante della comunità.
  2. Una presentazione dettagliata del progetto (ubicazione, orari, servizi, risorse umane).
  3. Una diagnosi di mancanza di iniziativa privata nel settore.
  4. Un piano di finanziamento provvisorio (spese e entrate stimate).

Si prega di notare: Il pagamento è effettuato annualmente su presentazione di una relazione di attività da presentare entro il 30 giugno dell'anno n+1.

Per ulteriori informazioni e per inviare i documenti della domanda: [email protected]

Trova tutte le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo: Regolamento per l'assegnazione delle sovvenzioni

Scarica il modello per preparare la tua presentazione e il piano di finanziamento: Frame del pacchetto applicativo