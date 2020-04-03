Veligo Rental: un mese offerto agli abbonati e 200 biciclette messe a disposizione del personale ospedaliero

Estensione di un mese offerta agli abbonati Véligo Location

Poiché la tua sicurezza e la conservazione della salute di tutti i residenti dell'Ile-de-France e dei nostri team è la nostra priorità, ti ricordiamo che è essenziale rimanere a casa e utilizzare la bicicletta solo in caso di viaggi ritenuti essenziali. Questo è il motivo per cui viene offerta un'estensione di un mese a tutti i clienti di Véligo Location che si sono abbonati prima del 31 marzo 2020.