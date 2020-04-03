Veligo Rental: un mese offerto agli abbonati e 200 biciclette messe a disposizione del personale ospedaliero
Estensione di un mese offerta agli abbonati Véligo Location
Poiché la tua sicurezza e la conservazione della salute di tutti i residenti dell'Ile-de-France e dei nostri team è la nostra priorità, ti ricordiamo che è essenziale rimanere a casa e utilizzare la bicicletta solo in caso di viaggi ritenuti essenziali. Questo è il motivo per cui viene offerta un'estensione di un mese a tutti i clienti di Véligo Location che si sono abbonati prima del 31 marzo 2020.
Un mese di abbonamento offerto ai 7000 abbonati Véligo Location. Restate a casa in attesa di godervi le giornate di sole in bicicletta.
Inoltre, Véligo Location fornisce un servizio minimo al personale che lotta contro l'epidemia e alle persone la cui attività professionale non può essere svolta sotto forma di telelavoro. Il servizio di manutenzione è mantenuto attivo con personale ridotto:al momento verranno erogati solo interventi "urgenti" (deterioramento di ruote, freni, ecc.). Per ulteriori informazioni su questo argomento, è possibile consultare il sito web di Véligo Location.
200 biciclette Véligo Rental messe a disposizione gratuitamente del personale ospedaliero
Île-de-France Mobilités continua a sostenere il personale infermieristico con una flotta di biciclette elettriche Véligo Location messe a disposizione gratuitamente del personale sanitario nell'Île-de-France durante il confinamento. Lo scopo di questa misura è quello di consentire loro di raggiungere il loro posto di lavoro senza difficoltà. Il numero di biciclette messe a disposizione con questa misura, inizialmente definito a 100 biciclette per il personale AP-HP, è stato aumentato a 200 ed esteso a tutta l'Île-de-France durante il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 17 aprile 2020.
Île-de-France Mobilités supporta il personale infermieristico con 22 linee di autobus dedicate, un servizio prioritario alle strutture sanitarie e 200 biciclette messe a disposizione degli operatori sanitari.
Ciò si aggiunge alle misure già adottate per sostenere il personale sanitario, ovvero un servizio prioritario alle strutture sanitarie e l'istituzionedi 22 linee di autobus dedicate, aperte a tutto il personale sanitario e sanitario.
Inoltre, è stato annunciatoil rimborso completo dei pacchetti Navigo per il mese di aprile. Per coloro che sono costretti a viaggiare per l'interesse di tutti (badanti, assistenti sociali e volontari, negozianti, addetti alle pulizie, ecc...), questo rimborso rappresenta una spinta al potere d'acquisto ma anche un gesto di riconoscimento.