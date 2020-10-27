Il tram, un mezzo di trasporto efficiente e moderno
Il tram è tornato! Dall'apertura della prima linea a Seine-Saint-Denis nel 1993, la rete tranviaria dell'Ile-de-France ha subito uno sviluppo senza precedenti negli ultimi anni fino a comprendere oggi 9 linee, 210 stazioni e 126,8 km di binari. Ogni giorno più di 1 milione di passeggeri utilizzano questa modalità di viaggio affidabile, veloce ed ecologica!
La forza del tram si basa su una combinazione riuscita di diversi elementi chiave: corsia di traffico dedicata, stazione facilmente identificabile e identificabile, collegamenti con altri modi di trasporto, alte frequenze e ampiezza, treni spaziosi, luminosi e confortevoli, informazioni in tempo reale.
A seconda del modello, i veicoli possono ospitare da 150 a più di 400 persone. Circolano 7 giorni su 7 dalle 5:00 all'1:00 circa (circa le 2:00 il venerdì e il sabato la sera e nei giorni festivi). Le frequenze sono sostenute con un passaggio di almeno ogni 6 minuti nelle ore di punta, ogni 10 minuti nelle ore non di punta e ogni 20 minuti la sera.
Troverete la mappa della rete metropolitana e la mappa di ogni linea qui: