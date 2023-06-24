Nuova lineaAntony - Clamart

Un progetto su misura in un territorio dinamico. Facilitare la mobilità quotidiana di circa 175.000 abitanti e 65.000 dipendenti nei quattro comuni serviti.

Una valorizzazione dell'ambiente di vita. Con l'arrivo del tram T10, l'ambiente urbano del settore beneficia di un nuovo impulso: rinnovamento delle strade, marciapiedi allargati e piantati, creazione di piste ciclabili... Il tram T10 dà un nuovo impulso al territorio, offre ai suoi abitanti e dipendenti un ambiente di vita rinnovato e pacifico. Accessibile: Piano ribassato integrale e piattaforme accessibili. Confortevole: Treni spaziosi, luminosi e ventilati. Veloce e adatto per gli spostamenti quotidiani: 20 minuti di viaggio tra le stazioni La Croix de Berny e Jardin Parisien, dalle 5:30 alle 00:30, 7 giorni alla settimana.