Tram

Nuova lineaAntony - Clamart

Un progetto su misura in un territorio dinamico. Facilitare la mobilità quotidiana di circa 175.000 abitanti e 65.000 dipendenti nei quattro comuni serviti.

Una valorizzazione dell'ambiente di vita. Con l'arrivo del tram T10, l'ambiente urbano del settore beneficia di un nuovo impulso: rinnovamento delle strade, marciapiedi allargati e piantati, creazione di piste ciclabili... Il tram T10 dà un nuovo impulso al territorio, offre ai suoi abitanti e dipendenti un ambiente di vita rinnovato e pacifico. Accessibile: Piano ribassato integrale e piattaforme accessibili. Confortevole: Treni spaziosi, luminosi e ventilati. Veloce e adatto per gli spostamenti quotidiani: 20 minuti di viaggio tra le stazioni La Croix de Berny e Jardin Parisien, dalle 5:30 alle 00:30, 7 giorni alla settimana.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Pubblicato su

Tram T10 e la sua inaugurazione in illustrazioni

Figure chiave

13 stazioni

su circa 6,8 km di pista

Tutti e 6

minuti nelle ore di punta

Servizio fornito 7 giorni su 7

dalle 5h30 alle 00h30

25.000 viaggiatori

al giorno

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2016
    Dichiarazione di pubblica utilità
  2. 2017-metà 2020
    Lavori preparatori e trasferimenti di rete
  3. 2019-2022
    Lavori tranviari
  4. Autunno 2022 a metà 2023
    Inizio delle prove e corsa in bianco
  5. 24 giugno 2023
    Messa in servizio fino a "Jardin Parisien"