Finanziamenti e attori
Il cast
Il Consiglio dipartimentale dell'Hauts-de-Seine
Il Consiglio dipartimentale Hauts-de-Seine si occupa e coordina la gestione del progetto relativo all'integrazione urbana e allo sviluppo urbano: strade, marciapiedi, piste ciclabili, spazi verdi, arredo urbano.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités è responsabile della gestione del progetto del sistema di trasporto (piattaforma tranviaria, stazioni, treni) e dell'officina-garage del sito, nonché dell'acquisizione del materiale rotabile.
Finanziamento
La modernizzazione del trasporto quotidiano è una forte priorità per lo Stato.
Impegnandosi in progetti di trasporto pubblico (modernizzazione della RER, estensioni delle linee metropolitane, creazione o estensione di tram e linee di autobus in siti dedicati), lo Stato persegue i suoi obiettivi: rendere la rete di trasporto più efficiente, integrarla nelle dinamiche dei territori e soddisfare meglio le esigenze quotidiane dei residenti dell'Ile-de-France.
La creazione del tram T10, che lo Stato cofinanzia fino al 21%, risponde a una forte domanda di viaggi in tangenziale e partecipa quindi a questo approccio.
In termini di dinamismo economico e qualità della vita, la regione Île-de-France ha fatto del trasporto quotidiano una delle sue priorità. Al fine di concretizzare la rivoluzione dei trasporti avviata al servizio dei residenti dell'Ile-de-France, la Regione cofinanzia progetti ambiziosi per creare una rete interconnessa ed efficiente. Il suo obiettivo: realizzare i progetti attesi dagli utenti ed essenziali per lo sviluppo dell'Île-de-France. Pertanto, cofinanzia gli studi e la realizzazione del progetto tram T10 nell'ambito del Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020.
Facilitando gli spostamenti sul suo territorio e sviluppando infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo economico e al miglioramento della vita degli abitanti, il Dipartimento Hauts-de-Seine continua il suo impegno per la mobilità. Partecipa al finanziamento fino al 30% ed è la gestione del progetto per lo sviluppo urbano del tram T10. Nel 2017 il Dipartimento ha investito 153 milioni di euro nella mobilità.
Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Riunisce tutte le parti interessate, decide e gestisce progetti per lo sviluppo e la modernizzazione di tutti i trasporti, investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Nell'ambito del progetto del tram T10 Antony – Clamart, Île-de-France Mobilités ha condotto la consultazione preliminare ed è l'autorità aggiudicatrice del sistema di trasporto. Finanzia tutto il materiale rotabile e i costi operativi.