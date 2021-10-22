Finanziamenti e attori

Finanziamento

La modernizzazione del trasporto quotidiano è una forte priorità per lo Stato.

Impegnandosi in progetti di trasporto pubblico (modernizzazione della RER, estensioni delle linee metropolitane, creazione o estensione di tram e linee di autobus in siti dedicati), lo Stato persegue i suoi obiettivi: rendere la rete di trasporto più efficiente, integrarla nelle dinamiche dei territori e soddisfare meglio le esigenze quotidiane dei residenti dell'Ile-de-France.

La creazione del tram T10, che lo Stato cofinanzia fino al 21%, risponde a una forte domanda di viaggi in tangenziale e partecipa quindi a questo approccio.

In termini di dinamismo economico e qualità della vita, la regione Île-de-France ha fatto del trasporto quotidiano una delle sue priorità. Al fine di concretizzare la rivoluzione dei trasporti avviata al servizio dei residenti dell'Ile-de-France, la Regione cofinanzia progetti ambiziosi per creare una rete interconnessa ed efficiente. Il suo obiettivo: realizzare i progetti attesi dagli utenti ed essenziali per lo sviluppo dell'Île-de-France. Pertanto, cofinanzia gli studi e la realizzazione del progetto tram T10 nell'ambito del Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020.

Facilitando gli spostamenti sul suo territorio e sviluppando infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo economico e al miglioramento della vita degli abitanti, il Dipartimento Hauts-de-Seine continua il suo impegno per la mobilità. Partecipa al finanziamento fino al 30% ed è la gestione del progetto per lo sviluppo urbano del tram T10. Nel 2017 il Dipartimento ha investito 153 milioni di euro nella mobilità.

Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Riunisce tutte le parti interessate, decide e gestisce progetti per lo sviluppo e la modernizzazione di tutti i trasporti, investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Nell'ambito del progetto del tram T10 Antony – Clamart, Île-de-France Mobilités ha condotto la consultazione preliminare ed è l'autorità aggiudicatrice del sistema di trasporto. Finanzia tutto il materiale rotabile e i costi operativi.