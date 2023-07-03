Viaggiatori: come raggiungere gli aeroporti dell'Ile-de-France?
Arrivi o parti in aereo dalla regione di Parigi? Navetta, metropolitana automatica o mezzi pubblici: scopri le diverse opzioni per i tuoi spostamenti da o per l'aeroporto!
Se le stazioni dell'Ile-de-France sono facilmente raggiungibili grazie alla rete di metropolitana, autobus e tram, gli aeroporti sono accessibili anche con RER, autobus, metropolitana e navette.
Spieghiamo tutte le opzioni per andare o partire dai due aeroporti dell'Ile-de-France (Roissy Charles-de-Gaulle e Orly).
Sei abbonato a Navigo Monthly o Annual All Zones (1-5)?
I viaggi verso gli aeroporti sono inclusi negli abbonamenti (ad eccezione dell'aeroporto di Parigi-Beauvais il cui viaggio è effettuato con una navetta indipendente).
Andare e tornare dall'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)
Con la RER B
La linea RER B collega tutte le stazioni della linea B all'aeroporto Charles de Gaulle in treno.
Un treno passa ogni 6-15 minuti in entrambe le direzioni.
Il viaggio dura tra i 25 e i 30 minuti.
Dove e quando prenderlo?
La partenza è dalla stazione RER B di vostra scelta o dall'aeroporto (cartelli presenti in aeroporto per trovare la strada).
I treni partono per l'aeroporto :
- dalle 04:53 alle 00:15 (Gare du Nord) / dalle 5:26 alle 00:11 (Châtelet-Les Halles) / dalle 5:18 alle 00:03 (Denfert-Rochereau).
Per Parigi :
- dalle 4:50 alle 23:50
Quale biglietto scegliere?
Per viaggiare sulla linea B della RER fino al capolinea dell'aeroporto Charles de Gaulle, hai diverse opzioni:
- Il biglietto Paris Région <> Aéroports a 13 euro : consente un viaggio diretto tra la stazione RER B di vostra scelta e l'aeroporto Charles de Gaulle e viceversa.
- Viaggiatori occasionali, se avete già un pass Navigo Semaine tutte le zone (1-5), un Navigo Liberté+ o un pacchetto Paris Visite : non c'è bisogno di acquistare un biglietto di trasporto, basta convalidare!
Dove posso acquistare il mio biglietto di trasporto?
Opzione 1 : lo compro sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Utilizzo il mio biglietto convalidando direttamente con il mio telefono (su iOS e Android)
- Oppure lo carico su un pass fisico Navigo Easy (da acquistare in stazione o per corrispondenza dal nostro sito web)
Opzione 2 : acquisto il mio biglietto da un distributore automatico in stazione
- Compro il biglietto e lo carico sul mio pass fisico Navigo Easy (se ne ho già uno)
- Oppure acquisto un pass Navigo Easy caricato con il biglietto Paris Région <> Aéroports
Importante da sapere
Il biglietto Paris Région <> Aéroports non può essere memorizzato sullo stesso supporto (pass o telefono) di un altro biglietto di trasporto.
- Assicurati di prenotare un pass specifico (Navigo Easy)
- Oppure caricalo sul tuo telefono, se hai già biglietti di trasporto su un pass.
Con la navetta RoissyBus
La linea RoissyBus è un autobus climatizzato (e dotato di WiFi gratuito!) che serve tutti i terminal dell'aeroporto Charles de Gaulle da Parigi (quartiere dell'Opera).
La navetta passa ogni 15-20 minuti in entrambe le direzioni.
Il viaggio dura dai 60 ai 75 minuti.
Dove e quando prenderlo?
- La partenza è all'angolo tra rue Scribe e rue Auber a 11 rue Scribe, Parigi 9 o dal terminal di vostra scelta all'aeroporto Charles de Gaulle (cartelli presenti all'aeroporto).
- La navetta è operativa dalle 05:15 alle 00:30 (direzione aeroporto) e dalle 6:00 alle 00:30 (direzione Parigi).
Quale biglietto scegliere?
Il biglietto RoissyBus costa:
- Sui pass Navigo Easy : 13 euro
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités: 13 euro
- In formato cartone : 13 euro
Dove acquistarlo?
- Dai distributori automatici nelle stazioni e nelle stazioni della rete Île-de-France Mobilités
- A bordo dell'autobus con carta di credito, con l'autista
- Dall'app Île-de-France Mobilité (per utenti Android e iOS)
Viaggiatori occasionali, se avete già un pass Navigo Semaine all zone (1-5), un Navigo Liberté+ o un Paris Visite : non c'è bisogno di acquistare un biglietto di trasporto, basta convalidare!
In autobus sulle linee: 351 o 350
Le linee di autobus 351 e 350 vi porteranno all'aeroporto di Roissy - Charles de Gaulle
Quale biglietto scegliere?
- Con un biglietto singolo Bus-Tram (2 euro)
- Con un biglietto di accesso a bordo sms (2,50 euro da acquistare via SMS direttamente a bordo del bus)
- Oppure grazie al tuo pacchetto Navigo Semaine all zones (1-5), al pacchetto Navigo Liberté+ o al pacchetto Paris Visite: non c'è bisogno di acquistare un biglietto di trasporto, basta convalidare!
Dove acquistarlo?
- A bordo dell'autobus
- Presso le biglietterie e le biglietterie automatiche nelle stazioni e nelle stazioni
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
Autobus 350 per Porte de la Chapelle
L'autobus 350 passa ogni 15-35 minuti e collega Parigi Porte de la Chapelle <> e l'aeroporto Charles de Gaulle in 60-80 minuti a seconda della fermata su cui sali.
Circola da:
- 5:33 - 21:30 per l'aeroporto
- 6:05 - 22:30 per Parigi
Autobus 351 per Nation
L'autobus 351 passa ogni 15-30 minuti e collega Paris-Nation <> e l'aeroporto Charles de Gaulle in 70-90 minuti a seconda della fermata su cui sali.
Circola da:
- 5:33 - 20:20 per l'aeroporto
- 7:00 - 21:37 per Parigi
Arrivare da e per l'aeroporto di Orly
In metropolitana con la linea 14
Con la linea 14 della metropolitana, vai o parti rapidamente dall'aeroporto di Orly.
Dove e quando prenderlo?
Funziona con i normali orari della metropolitana tra le 5:30 e l'1:55 (a seconda del giorno della settimana).
La durata del viaggio dipende dalla destinazione e dalla fermata di partenza, ma da un capo all'altro della linea, da Saint-Denis Pleyel all'aeroporto di Orly: il viaggio dura 40 minuti.
Quale biglietto di trasporto scegliere per andare all'aeroporto di Orly con la linea 14?
- Il biglietto Paris Région <> Aéroports a 13 euro : consente un viaggio diretto da tutte le stazioni della metropolitana della rete per raggiungere l'aeroporto e viceversa (i collegamenti sono inclusi tranne che con autobus e tram).
- Viaggiatori occasionali, se avete già un pass Navigo Semaineall zone (1-5), un Navigo Liberté+ o un pacchetto Paris Visite: non c'è bisogno di acquistare un biglietto di trasporto, basta convalidare!
Dove posso acquistare il mio biglietto di trasporto?
- Dall'applicazione Île-de-France Mobilités
- Compro il mio biglietto da un distributore automatico in stazione
Con la metropolitana automatica Orlyval
La linea Orlyval è una metropolitana automatica che collega l'aeroporto di Orly e tutti i suoi terminal alla stazione di Antony sulla RER B.
La navetta passa ogni 5-7 minuti in entrambe le direzioni.
Il viaggio dura sei minuti.
Dove e quando prenderlo?
- La partenza è sulla linea RER B per raggiungere l'Orlyval alla stazione di Antony o direttamente dalla stazione di Antony : Boulevard Pierre Brossolette 92160, Antony.
- La metropolitana funziona tutti i giorni dalle 5:40 alle 23:35.
Quale biglietto scegliere?
Sono disponibili diverse opzioni:
- Un biglietto Orlyval solo in formato biglietto cartaceo : 13 euro*
- Un biglietto Paris Région <> Aéroports al prezzo di 13 euro : consente un viaggio diretto tra la stazione RER B di vostra scelta e l'aeroporto di Orly e viceversa.
- o grazie al biglietto Paris Visite : i viaggi Orlyval sono inclusi.
*Per Orlyval, i bambini dai 4 ai 9 anni ricevono uno sconto del -50%
Dove acquistarlo?
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Presso le agenzie commerciali situate a: Porte 12d (Orly 1,2,3), Porte 48a (Orly 4) e alla stazione di Antony
Con il tram T7
La linea del tram T7 collega i due capolinea di Villejuif-Louis Aragon nella Val-de-Marne (71) all'aeroporto di Orly.
Il tempo di percorrenza dipende dalla fermata della salita (45 minuti da Villejuif-Louis Aragon all'aeroporto di Orly).
Quando prenderlo?
Il tram circola tutti i giorni tra le 5:30 e le 00:30.
Dove posso acquistare il mio biglietto e a quale prezzo?
Il T7 ti porta all'aeroporto di Orly con:
- un biglietto Bus-Tram ( 2 euro)
- grazie al tuo pacchetto Navigo Semaine tous zones (1-5), un Navigo Liberté+ o un pacchetto Paris Visite : non c'è bisogno di acquistare un biglietto di trasporto, basta convalidare!
Dove acquistarlo?
- Presso le biglietterie e le biglietterie automatiche nelle stazioni e nelle stazioni (da caricare su un supporto)
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités Île-de-France Mobilités