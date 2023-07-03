Se le stazioni dell'Ile-de-France sono facilmente raggiungibili grazie alla rete di metropolitana, autobus e tram, gli aeroporti sono accessibili anche con RER, autobus, metropolitana e navette.

Spieghiamo tutte le opzioni per andare o partire dai due aeroporti dell'Ile-de-France (Roissy Charles-de-Gaulle e Orly).