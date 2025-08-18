Fascicolo

Cose da vedere e da fare in Île-de-France

Metro, ciclismo, escursioni? Il trasporto pubblico non ti porta solo al lavoro! Campagna, vigneti, villaggi storici, passeggiate lungo il fiume e gite culturali: approfitta delle nostre linee per scoprire l'Île-de-France in modo diverso.

Un tramonto sulla foresta di Carnelle nella Val-d'Oise

© 2pieds1tete

Cosa fare questo mese?

Stanco di andare sempre nello stesso posto? Vuoi scoprire (davvero) Parigi e la sua regione?

Ogni mese, ti offriamo 4 idee per gite fuori dai sentieri battuti e accessibili con i mezzi pubblici.

Le nostre idee per le uscite di dicembre

La nostra selezione di buoni affari

Inverno, autunno, primavera, estate: scopri tutti i nostri buoni piani stagione dopo stagione.

L'Île-de-France in immagini

Ciottoli, guinguette sull'acqua, escursioni nella foresta, villaggi storici e vigneti di champagne a un'ora da Parigi: benvenuti nell'Île-de-France!

Il percorso Street Art Avenue lungo il Canal de Saint-Denis, un museo a cielo aperto che invita gli escursionisti a una mostra di artisti internazionali
La Fôret Domaniale de Carnelle nella Val-d'Oise, sulla linea H
Una vera spiaggia a 1 ora da Parigi? Direzione il grazioso villaggio di Isle-Adam: piscina, pedalò, ampi prati e nuoto nell'Oise. Linea H L'Isle-Adam
Il grazioso villaggio di Gometz-le-Châtel, raggiungibile dopo una passeggiata di 30 minuti dalla stazione La Hacquinière, sulla RER B
Vere viti di champagne nell'Île-de-France? Assolutamente! Insieme a Saâcy-sur-Marne e Citry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne è uno dei soli 3 comuni dell'Île-de-France a beneficiare di questa denominazione. Come arrivare: linea P Nanteuil-Saâcy.
Una bella giornata di sole per godersi le rive della Senna e dell'Oise, a Conflans Sainte-Honorine, capitale dei barcaioli dell'Ile-de-France. Linea L o RER a Conflans Fins d'Oise

Immagine 1 di 7

Parigi e la sua regione sono...

50milioni
di visitatori ogni anno
8Dipartimenti
da scoprire
+ 1500Linee
che ti portano lì
Una persona in bicicletta in un parco

Île-de-France in bicicletta

Con una bicicletta a noleggio, self-service o la tua, scegli di visitare l'Île-de-France in modo diverso.

Ciclismo in Île-de-France
L'interno del treno Ile-de-France

È (mai) lontano in treno

Tutti i tuoi desideri sono a portata di linea e #Cpasloinentrain li hanno catalogati per te!

Tomeria (77)

© Leonor de Bailliencourt - Île-de-France Mobilités

Passeggiate nella natura

Foreste, laghi, colline calcaree, sentieri tagliati fuori dal mondo: prenditi il tempo per scoprire l'Île-de-France fuori dai sentieri battuti.

Scopri le passeggiate
I viaggiatori camminano a Parigi
© Yoann Stoeckel / Group SJR / VHM / IDFM

Muoversi nell'Île-de-France: istruzioni per l'uso

Il biglietto di trasporto adatto al tuo soggiorno, le diverse opzioni per viaggiare con i mezzi pubblici e un sacco di consigli pratici: trova l'essenziale per spostarti a Parigi e nella sua regione.

Vedi informazioni pratiche
Viaggiatori alla stazione di Saint Lazare a Parigi
© Sylvain Homo

Quale biglietto di trasporto scegliere per spostarsi?

Ti stai chiedendo come acquistare biglietti di trasporto e quale prendere per le tue attività e gite a Parigi e nella sua regione?
Spieghiamoci!

Trovo il mio biglietto di trasporto

Hai bisogno di più ispirazione?

Cerchi nuove uscite? Organizza le tue fughe, pianifica le tue attività e trova tutti i buoni consigli per scoprire l'Île-de-France sul sito ufficiale della regione!

Scopri l'Île-de-France