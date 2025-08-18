Cose da vedere e da fare in Île-de-France

Cosa fare questo mese?
Stanco di andare sempre nello stesso posto? Vuoi scoprire (davvero) Parigi e la sua regione?
Ogni mese, ti offriamo 4 idee per gite fuori dai sentieri battuti e accessibili con i mezzi pubblici.
Metro, ciclismo, escursioni? Il trasporto pubblico non ti porta solo al lavoro! Campagna, vigneti, villaggi storici, passeggiate lungo il fiume e gite culturali: approfitta delle nostre linee per scoprire l'Île-de-France in modo diverso.
Un tramonto sulla foresta di Carnelle nella Val-d'Oise
Inverno, autunno, primavera, estate: scopri tutti i nostri buoni piani stagione dopo stagione.
Ciottoli, guinguette sull'acqua, escursioni nella foresta, villaggi storici e vigneti di champagne a un'ora da Parigi: benvenuti nell'Île-de-France!
Con una bicicletta a noleggio, self-service o la tua, scegli di visitare l'Île-de-France in modo diverso.
Tutti i tuoi desideri sono a portata di linea e #Cpasloinentrain li hanno catalogati per te!
Tomeria (77)
Foreste, laghi, colline calcaree, sentieri tagliati fuori dal mondo: prenditi il tempo per scoprire l'Île-de-France fuori dai sentieri battuti.
Il biglietto di trasporto adatto al tuo soggiorno, le diverse opzioni per viaggiare con i mezzi pubblici e un sacco di consigli pratici: trova l'essenziale per spostarti a Parigi e nella sua regione.
Ti stai chiedendo come acquistare biglietti di trasporto e quale prendere per le tue attività e gite a Parigi e nella sua regione?
Spieghiamoci!
Cerchi nuove uscite? Organizza le tue fughe, pianifica le tue attività e trova tutti i buoni consigli per scoprire l'Île-de-France sul sito ufficiale della regione!