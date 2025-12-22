Da vedere, da fare a gennaio in Île-de-France?

Passare del tempo al telefono, prenderlo per rispondere a una domanda, scorrere all'infinito...

Questi gesti sono diventati così naturali che non ci pensiamo nemmeno più. Ma da dove vengono? Perché creano così dipendenza? E, soprattutto: chi li ha inventati?

Il Cube Garges, uno spazio culturale che mette in discussione la tecnologia digitale

Fino all'11 gennaio 2026, la mostra Dopamine invita grandi e piccini a conoscere il lato nascosto delle nostre abitudini digitali al Cube Garges.

Ma il Cubo Garges: cos'è? È un luogo culturale di 1000 m² (con un teatro, un cinema, una mediateca, mostre e laboratori) dove tutti possono venire e imparare e creare.

Mostra della dopamina, cosa vediamo?

Installazioni immersive ispirate ai nostri usi online

Dietro le quinte delle piattaforme più popolari sezionate

Informazioni pratiche

Quando? Dall'11 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026

Come arrivare?

Il Cube Garges si trova a 40 avenue du Général-de-Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse.

Per arrivarci, scendere alla stazione Garges-Sarcelles (RER D) poi prendere l'autobus 133 e scendere alla fermata Le Cube Garges.