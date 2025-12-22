Da vedere, da fare a gennaio in Île-de-France?
Le nostre quattro raccomandazioni per gennaio 2026
Che tu preferisca la cultura o la natura, c'è qualcosa per tutti con le nostre quattro idee per attività gratuite accessibili con i mezzi pubblici nell'Île-de-France a gennaio.
Paname: la mostra di Bilal Hamdad cattura scene di vita ordinaria al Petit Palais
Immagine 1 di 3
Fino all'8 febbraio 2026, il Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (situato nel cuore dell'edificio del Petit Palais) dà carta bianca al pittore Bilal Hamdad con la sua mostra gratuita Paname. Il pittore algerino offre un tuffo nella solitudine urbana attraverso scene di vita ordinaria.
Il suo stile? Grandi dipinti ad olio iperrealistici come foto scattate sul posto nel cuore del trambusto della città.
Nel programma della mostra?
Una ventina di grandi tele ad olio e due nuove opere realizzate per l'occasione, strizzando l'occhio alle opere della collezione permanente del museo (anch'esse gratuite)!
Informazioni pratiche
- Da scoprire fino all'8 febbraio 2026
- Da martedì a domenica: 10 – 18 (chiuso il lunedì)
- Ingresso libero
Come arrivare?
Museo di Belle Arti del Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Parigi
- Metro 1 e 13 : Champs-Élysées – Clemenceau
- RER C : Invalides
- Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Il bosco di Saint-Martin: una fuga nella natura alle porte dei trasporti
Immagine 1 di 3
Vuoi una natura preservata senza lasciare l'Île-de-France?
Dirigetevi verso il bosco di Saint-Martin (tra Noisy-le-Grand e Villiers-sur-Marne), un piccolo tesoro a lungo tenuto segreto che si apre ai viaggiatori dal 2020.
Lo sapevate? Con 282 ettari, questo bosco XXL è più grande del Parc de Sceaux con i suoi 184 ettari !
Bois Saint-Martin, perché lo consigliamo?
- Bellissimi sentieri forestali per passeggiare in mezzo alla natura
- Prati luminosi, alberi secolari e stagni pieni di vita
- Una ricca fauna selvatica con cervi, volpi, pipistrelli, passeriformi e anfibi protetti...
Quale percorso seguire per la tua passeggiata?
Lasciatevi guidare dai sentieri segnalati che attraversano il bosco e seguite le piste forestali.
Con gli altri quattro boschi (il Bois de Célie, il Grange, il Bois du Boulay e il Bois de la Malnoue), forma un polmone verde di 500 ettari, attraversato da un GR da seguire per prolungare la sua passeggiata.
Per arrivarci?
RER E: stazione Les Yvris – Noisy-le-Grand, a soli due minuti a piedi dall'inizio dei percorsi.
Belvedere di Chamarande: prendere quota in Essonne
Immagine 1 di 3
In estate, ti abbiamo consigliato la terrazza di Mont-Valérien per prendere quota con una vista mozzafiato.
Questa volta, vi portiamo nel sud dell'Ile-de-France, a Chamarande (Essonne), per una fuga che mescola patrimonio e panorami mozzafiato.
All'ordine del giorno?
Il Belvedere di Chamarande si trova nel cuore di una magnifica tenuta con lo stesso nome.
Durante la tua passeggiata, vedrai i vicoli del Domaine de Chamarande e il suo parco (il più grande parco pubblico del dipartimento) e il castello ristrutturato classificato come monumento storico!
La salita al Belvedere è tranquilla, e da lassù sarete trattati con gli splendidi paesaggi della campagna essoniana e il suo orizzonte collinare.
Come arrivare?
Dominio dipartimentale di Chamarande, 52 rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande
- RER C : stazione Chamarande
Dopamina: la mostra che decritta la tua vita dietro lo schermo al Cube Garges
Immagine 1 di 5
Passare del tempo al telefono, prenderlo per rispondere a una domanda, scorrere all'infinito...
Questi gesti sono diventati così naturali che non ci pensiamo nemmeno più. Ma da dove vengono? Perché creano così dipendenza? E, soprattutto: chi li ha inventati?
Il Cube Garges, uno spazio culturale che mette in discussione la tecnologia digitale
Fino all'11 gennaio 2026, la mostra Dopamine invita grandi e piccini a conoscere il lato nascosto delle nostre abitudini digitali al Cube Garges.
Ma il Cubo Garges: cos'è? È un luogo culturale di 1000 m² (con un teatro, un cinema, una mediateca, mostre e laboratori) dove tutti possono venire e imparare e creare.
Mostra della dopamina, cosa vediamo?
- Installazioni immersive ispirate ai nostri usi online
- Opere d'arte contemporanea uniche
- Dietro le quinte delle piattaforme più popolari sezionate
Informazioni pratiche
- Quando? Dall'11 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026
- In quale occasione? Nell'ambito di Némo – Biennale Internazionale delle Arti Digitali della Regione Île-de-France
Come arrivare?
Il Cube Garges si trova a 40 avenue du Général-de-Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse.
Per arrivarci, scendere alla stazione Garges-Sarcelles (RER D) poi prendere l'autobus 133 e scendere alla fermata Le Cube Garges.
In sintesi: cosa fare a gennaio a Parigi e nella sua regione?
- Guarda la vita parigina da una prospettiva diversa con la mostra Paname di Bilal Hamdad al Petit Palais
- Camminando nel cuore del bosco di Saint-Martin
- Una passeggiata tra castello, parco e punto di vista eccezionale a Chamarande
- Un tuffo nella meccanica dei nostri schermi con l'esposizione gratuita alla Dopamina al Cube Garges
Buone scoperte! Vi raccontiamo il mese prossimo per idee gite invernali accessibili con i mezzi pubblici, ovunque in Île-de-France.