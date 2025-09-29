Da vedere, da fare in ottobre in Île-de-France?

Le nostre quattro raccomandazioni uscite da ottobre 2025

Inizia ottobre e con esso l'arrivo dell'autunno, le giornate che si accorciano, i maglioni dimenticati che rimettiamo negli armadi e la voglia di cioccolata calda.

Poiché tutte le stagioni sono buone per godersi l'Île-de-France ed è ancora più bella sotto i colori dell'autunno: eccoci di nuovo qui per idee per gite questo mese.

Magasins Généraux: un luogo di cultura gratuito aperto a tutti

La facciata esterna dei Magasins Généraux, vista dall'altra parte del Canal de l'Ourcq a Seine-Saint-Denis
Rappresentanza alla mostra Scuola ideale al momento presso i Magasins Généraux.
Installazione da scoprire nella mostra Scuola ideale al momento presso i Magasins Généraux.
La facciata in cemento e metallo dei Magasins Généraux che si riflette nel Canal de l'Ourcq a Pantin
La facciata esterna dei Magasins Généraux vista dall'altra parte del Canal de l'Ourcq a Seine-Saint-Denis © Mathis Payet Descombes

Dal 2017, gli ex magazzini merci di Pantin, situati sulle rive del Canal de l'Ourq, sono stati trasformati in un luogo di cultura e creazione aperto a tutti : benvenuti nei Magasins Généraux.

Al piano terra del grande edificio in ferro e cemento (riabilitato dall'agenzia di comunicazione BETC che vi ha installato i suoi quartieri), ci sono mostre culturali, laboratori, concerti e altri eventi gratuiti per tutte le età!

Quale programma in ottobre ai Magasins Généraux?

Fino al 12 ottobre, il ritorno all'infanzia è onorato a Pantin con la mostra L'École idéale. Il programma rivisita il parco giochi, l'aula e i giochi del cortile attraverso installazioni artistiche, scambi, modelli di architetti e attività divertenti dove grandi e piccini possono immaginare insieme la scuola di domani.

Cosa c'è da sapere

Le attività e le mostre cambiano regolarmente e ruotano attorno a temi principali. Se tutti gli eventi offerti sono gratuiti, alcuni sono su prenotazione: controlla prima di andarci.

Pssst

Nello stesso edificio, c'è un bar-ristorante con, anche, un ricco programma culturale che i buongustai possono testare a piacimento.

Come arrivare?

I Magasins Généraux si trovano a: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.

  • Metro 5 : Chiesa di Pantin

Terrasse du Fécheray: una vista mozzafiato su tutta Parigi

Vista di tutta Parigi e della Torre Eiffel dalla Terrasse du Fécheray a Suresnes in cima al Mont-Valérien © Benoit Moyen / Ville de Suresnes

Montmartre? È un must, ma suona un po' "déjà vu" vero?

Ad agosto, ti avevamo già trovato un buon indirizzo per sorvolare Parigi e fare un picnic. In ottobre e per l'autunno, vorremmo raccomandare la Terrasse du Fécheray (meglio conosciuta come Mont-Valérien).

Questo posatoio verde, situato a 162 metri sopra la città, si trova in cima alla montagna che porta il suo nome. Offre un panorama inimitabile di Parigi, dei suoi tetti e delle sue icone (La Défense, la Torre Eiffel e l'intera Valle della Senna).

Un caffè in mano, un maglione caldo, una buona compagnia per passeggiare nel parco che culmina lì e una panchina per scrutare Parigi, questo è tutto ciò che serve per goderselo.

Come arrivare?

La terrazza di Fécheray si trova a: 16 rue du Fécheray 14, 92150 Suresnes.

  • Linea L : stazione Suresnes Mont Valérien poi sei minuti a piedi.

ARTE Concert Festival: due serate di concerti gratuiti a La Gaîté Lyrique

Il palcoscenico de La Gaité Lyrique a Parigi durante la 9a edizione dell'ARTE Concert Festival nel 2024. © Cha_Gonzalez

Rock, pop, electro, artisti noti o pepite emergenti : a ottobre, immergiti nell'atmosfera elettrica della 10a edizione dell'ARTE Concert Festival, venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, a La Gaîté Lyrique, a Parigi.

ARTE Concert Festival: che cos'è?

Nato dalla collaborazione tra ARTE Concert, La Blogothèque e La Gaîté Lyrique, questo festival gratuito mescola artisti riconosciuti e talenti emergenti, sia francofoni che internazionali, in formati di concerto progettati per essere vissuti al chiuso e accessibili online.

Cose da sapere prima di andare

  • Gratuito su prenotazione (dal 1 ottobre)
  • Indirizzo : La Gaîté Lyrique, 3 rue Papin, 75002 Paris.
  • Accesso : Metro (linea 3 o 4) - stazione "Réaumur-Sébastopol".
Più spazio? Guarda i concerti dal vivo

Per coloro che non sono riusciti a ottenere i biglietti, è possibile assistere a tutti i concerti dal vivo sul sito di Arte Concert!

Un assaggio d'autunno nella foresta nazionale di Saint-Germain-en-Laye

Strada forestale nella foresta di Saint-Germain-en-Laye negli Yvelines © Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine

Dirigiti a ovest di Parigi per una fuga nel cuore della foresta nazionale di Saint-Germain-en-Laye, un polmone verde di oltre 3.500 ettari.

All'ordine del giorno?

Più di 50 km di sentieri segnalati, tre piste ciclabili, centinaia di chilometri di sentieri e sentieri forestali, percorsi per cavalieri... In breve, fai una passeggiata questo mese e osserva i colori dell'autunno trasformare la foresta.

Ti manca l'ispirazione per la tua corsa?

Internet è pieno di sentieri escursionistici da fare nella foresta di Saint-Germain-en-Laye. Scegli quello che ti fa desiderare di più.

Informazioni pratiche

Foresta nazionale di Saint-Germain-en-Laye

  • Accesso con i mezzi pubblici : RER A – stazione Saint-Germain-en-Laye, poi 10 minuti a piedi.

In sintesi: cosa fare in ottobre in Île-de-France?

  • Guarda una mostra ai Magasins Généraux di Pantin
  • Godetevi la vista di Parigi dalla terrazza del Mont-Valérien a Suresnes
  • Vai ai concerti gratuiti dell'ARTE Concert Festival di Parigi
  • Camminando nella foresta di Saint-Germain-en-Laye

Buona scoperta! Vi diciamo il mese prossimo per idee gite accessibili con i mezzi pubblici, in Île-de-France.