Da vedere, da fare in ottobre in Île-de-France?

Dal 2017, gli ex magazzini merci di Pantin, situati sulle rive del Canal de l'Ourq, sono stati trasformati in un luogo di cultura e creazione aperto a tutti : benvenuti nei Magasins Généraux.

Al piano terra del grande edificio in ferro e cemento (riabilitato dall'agenzia di comunicazione BETC che vi ha installato i suoi quartieri), ci sono mostre culturali, laboratori, concerti e altri eventi gratuiti per tutte le età!

Quale programma in ottobre ai Magasins Généraux?

Fino al 12 ottobre, il ritorno all'infanzia è onorato a Pantin con la mostra L'École idéale. Il programma rivisita il parco giochi, l'aula e i giochi del cortile attraverso installazioni artistiche, scambi, modelli di architetti e attività divertenti dove grandi e piccini possono immaginare insieme la scuola di domani.

Cosa c'è da sapere

Le attività e le mostre cambiano regolarmente e ruotano attorno a temi principali. Se tutti gli eventi offerti sono gratuiti, alcuni sono su prenotazione: controlla prima di andarci.