Da vedere, da fare in ottobre in Île-de-France?
Le nostre quattro raccomandazioni uscite da ottobre 2025
Inizia ottobre e con esso l'arrivo dell'autunno, le giornate che si accorciano, i maglioni dimenticati che rimettiamo negli armadi e la voglia di cioccolata calda.
Poiché tutte le stagioni sono buone per godersi l'Île-de-France ed è ancora più bella sotto i colori dell'autunno: eccoci di nuovo qui per idee per gite questo mese.
Magasins Généraux: un luogo di cultura gratuito aperto a tutti
Immagine 1 di 4
Dal 2017, gli ex magazzini merci di Pantin, situati sulle rive del Canal de l'Ourq, sono stati trasformati in un luogo di cultura e creazione aperto a tutti : benvenuti nei Magasins Généraux.
Al piano terra del grande edificio in ferro e cemento (riabilitato dall'agenzia di comunicazione BETC che vi ha installato i suoi quartieri), ci sono mostre culturali, laboratori, concerti e altri eventi gratuiti per tutte le età!
Quale programma in ottobre ai Magasins Généraux?
Fino al 12 ottobre, il ritorno all'infanzia è onorato a Pantin con la mostra L'École idéale. Il programma rivisita il parco giochi, l'aula e i giochi del cortile attraverso installazioni artistiche, scambi, modelli di architetti e attività divertenti dove grandi e piccini possono immaginare insieme la scuola di domani.
Cosa c'è da sapere
Le attività e le mostre cambiano regolarmente e ruotano attorno a temi principali. Se tutti gli eventi offerti sono gratuiti, alcuni sono su prenotazione: controlla prima di andarci.
Pssst
Nello stesso edificio, c'è un bar-ristorante con, anche, un ricco programma culturale che i buongustai possono testare a piacimento.
Come arrivare?
I Magasins Généraux si trovano a: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.
- Metro 5 : Chiesa di Pantin
Terrasse du Fécheray: una vista mozzafiato su tutta Parigi
Immagine 1 di 3
Montmartre? È un must, ma suona un po' "déjà vu" vero?
Ad agosto, ti avevamo già trovato un buon indirizzo per sorvolare Parigi e fare un picnic. In ottobre e per l'autunno, vorremmo raccomandare la Terrasse du Fécheray (meglio conosciuta come Mont-Valérien).
Questo posatoio verde, situato a 162 metri sopra la città, si trova in cima alla montagna che porta il suo nome. Offre un panorama inimitabile di Parigi, dei suoi tetti e delle sue icone (La Défense, la Torre Eiffel e l'intera Valle della Senna).
Un caffè in mano, un maglione caldo, una buona compagnia per passeggiare nel parco che culmina lì e una panchina per scrutare Parigi, questo è tutto ciò che serve per goderselo.
Come arrivare?
La terrazza di Fécheray si trova a: 16 rue du Fécheray 14, 92150 Suresnes.
- Linea L : stazione Suresnes Mont Valérien poi sei minuti a piedi.
ARTE Concert Festival: due serate di concerti gratuiti a La Gaîté Lyrique
Immagine 1 di 2
Rock, pop, electro, artisti noti o pepite emergenti : a ottobre, immergiti nell'atmosfera elettrica della 10a edizione dell'ARTE Concert Festival, venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, a La Gaîté Lyrique, a Parigi.
ARTE Concert Festival: che cos'è?
Nato dalla collaborazione tra ARTE Concert, La Blogothèque e La Gaîté Lyrique, questo festival gratuito mescola artisti riconosciuti e talenti emergenti, sia francofoni che internazionali, in formati di concerto progettati per essere vissuti al chiuso e accessibili online.
Cose da sapere prima di andare
- Gratuito su prenotazione (dal 1 ottobre)
- Indirizzo : La Gaîté Lyrique, 3 rue Papin, 75002 Paris.
- Accesso : Metro (linea 3 o 4) - stazione "Réaumur-Sébastopol".
Più spazio? Guarda i concerti dal vivo
Per coloro che non sono riusciti a ottenere i biglietti, è possibile assistere a tutti i concerti dal vivo sul sito di Arte Concert!
Un assaggio d'autunno nella foresta nazionale di Saint-Germain-en-Laye
Immagine 1 di 3
Dirigiti a ovest di Parigi per una fuga nel cuore della foresta nazionale di Saint-Germain-en-Laye, un polmone verde di oltre 3.500 ettari.
All'ordine del giorno?
Più di 50 km di sentieri segnalati, tre piste ciclabili, centinaia di chilometri di sentieri e sentieri forestali, percorsi per cavalieri... In breve, fai una passeggiata questo mese e osserva i colori dell'autunno trasformare la foresta.
Ti manca l'ispirazione per la tua corsa?
Internet è pieno di sentieri escursionistici da fare nella foresta di Saint-Germain-en-Laye. Scegli quello che ti fa desiderare di più.
Informazioni pratiche
Foresta nazionale di Saint-Germain-en-Laye
- Accesso con i mezzi pubblici : RER A – stazione Saint-Germain-en-Laye, poi 10 minuti a piedi.
In sintesi: cosa fare in ottobre in Île-de-France?
- Guarda una mostra ai Magasins Généraux di Pantin
- Godetevi la vista di Parigi dalla terrazza del Mont-Valérien a Suresnes
- Vai ai concerti gratuiti dell'ARTE Concert Festival di Parigi
- Camminando nella foresta di Saint-Germain-en-Laye
Buona scoperta! Vi diciamo il mese prossimo per idee gite accessibili con i mezzi pubblici, in Île-de-France.