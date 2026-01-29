Da vedere, da fare a febbraio in Île-de-France?

Cos'è il Capodanno lunare?

Ogni anno, tra gennaio e marzo (a seconda della cultura) è il Capodanno lunare.

Una grande festa celebrata in diverse culture asiatiche che segna l'inizio di un nuovo anno (secondo il calendario lunare.

È un momento festoso di rinnovamento e ritrovo, punteggiato da grandi mercati, decorazioni, sfilate in costume e lanterne, che può essere vissuto ovunque nell'Île-de-France.