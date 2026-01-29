Da vedere, da fare a febbraio in Île-de-France?

Micro-Folie: un programma culturale gratuito aperto a tutti a Seine-Saint-Denis

Micro-folie a Seine-Saint-Denis offre tour digitali dei musei
Le Micro-Folies organizzano anche laboratori creativi: introduzione alla scrittura, personalizzazione degli accessori, realizzazione di un podcast, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età!
I Micro-Folies sono anche FabLab: laboratori per imparare e sperimentare la tecnologia digitale in modo divertente
Un laboratorio creativo intorno alle piante per le Micro-Folies di Seine-Saint-Denis
Il Musée des Micro-Folies: un tour digitale di oltre 500 opere delle Belle Arti © Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

Les Micro-Folies, chiunque?

Questa iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura offre un programma gratuito per venire a scoprire con la famiglia :

  • Laboratori creativi e iniziazioni digitali
  • Conferenze culturali e visite museali digitali
  • Proiezioni e spettacoli dal vivo

Micro-Folie a Seine-Saint-Denis: due colleghi aprono le porte ai curiosi

Se Micro-Folie esiste ovunque in Francia e Île-de-France, per il mese di febbraio, è Micro-Folies a Seine-Saint-Denis di cui volevamo parlarvi.

Fino all'inizio di marzo, due college offrono programmazione gratuita (a volte su prenotazione) ogni mercoledì e sabato.

I luoghi e come arrivarci?

  • Collège Anatole France, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
    > Fermata alla stazione di Drancy sulla RER B
  • Collegio Niki di Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
    > Fermata a Danton sul tram T1 o alla stazione La Courneuve 8 maggio 1945 sulla linea 7 della metropolitana

Capodanno asiatico: sfilate, animazioni e mercati gastronomici in tutta l'Île-de-France

© Valerii Shtykalo - Parata del Capodanno lunare sugli Champs Elysées a Parigi all'inizio di febbraio 2025
Parata del Capodanno lunare sugli Champs Elysées a Parigi all'inizio di febbraio 2025 © Valerii Shtykalo

Cos'è il Capodanno lunare?

Ogni anno, tra gennaio e marzo (a seconda della cultura) è il Capodanno lunare.

Una grande festa celebrata in diverse culture asiatiche che segna l'inizio di un nuovo anno (secondo il calendario lunare.

È un momento festoso di rinnovamento e ritrovo, punteggiato da grandi mercati, decorazioni, sfilate in costume e lanterne, che può essere vissuto ovunque nell'Île-de-France.

Dove festeggiare il Capodanno lunare in Île-de-France?

Che si tratti di:

  • A Nogent-sur-Marne, al Pavillon Baltard per un mercato e intrattenimento il 14 febbraio
  • Lungo il Boulevard de Belleville a Parigi, il 19 febbraio per un gigantesco mercato gastronomico tra le metropolitane Ménilmontant e Couronnes
  • A Triel-sur-Seine, il 14 febbraio per una sfilata colorata, fuochi d'artificio, spettacoli e intrattenimento dalle 17:15
  • O ad Aubervilliers, il 19 febbraio per una sfilata in costume, laboratori e stand gastronomici sulla Place de l'Hôtel de Ville...

Ovunque nella regione, le animazioni punteggiano il mese di febbraio!

L'Arboretum de la Vallée-aux-Loups: un campione di natura da tutto il mondo

Per una boccata d'aria fresca in un luogo originale, dirigetevi verso l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups a Châtenay-Malabry.

Su quasi 13 ettari, questo giardino paesaggistico unico offre bellissime passeggiate nel mezzo di una collezione botanica proveniente da tutto il mondo.

+ de 500 espèces d'arbres et d'arbustes venus du monde entier

Passeggiando lungo i sentieri, si possono ammirare giardini a tema – come il giardino della frutta o il giardino dei castagni – così come alberi rari, come il famoso cedro blu piangente dell'Atlante che ha più di 130 anni!

Informazioni pratiche

Arboreto della Vallée-aux-Loups

102 rue de Chateaubriand, 92290 a Châtenay-Malabry

  • Prendere la RER B fino a Robinson e poi l'autobus 14 fino alla fermata Arboretum
  • Aperto tutti i giorni
  • Accesso libero

Riapertura del Museo della Vita Romantica: un salto artistico nel tempo

Il Museo della vita romantica riapre al pubblico il 14 febbraio 2026 dopo la ristrutturazione.

Immerso in un bellissimo edificio nel 9 ° arrondissement di Parigi, il museo è circondato da un bellissimo giardino e un roseto!

Gratuito (per la sua collezione permanente),il Museo della Vita Romantica ti immerge nel mondo del romanticismo ottocentesco, tra dipinti di grandi maestri, poesia, letteratura e mobili d'epoca.

Informazioni pratiche

Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Parigi

  • Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì)
  • Ingresso gratuito alle collezioni permanenti
  • Fermata Pigalle (Metro 12 o 2) o fermata Saint-Georges (Metro 12)

In sintesi: cosa fare a febbraio in Île-de-France?

  1. Goditi la programmazione delle Micro-Folies a Seine-Saint-Denis
  2. Festeggia il Capodanno lunare nell'Île-de-France
  3. Cammina e ammira l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups
  4. Approfitta della riapertura del Museo della Vita Romantica
  5. Il buon piano bonus per gli appassionati di storia francese: il più grande raduno napoleonico nel nord della Francia si svolgerà il 14 e 15 febbraio 2026. Più di 500 rievocatori europei fanno rivivere la battaglia di Montereau del 1814, a grandezza naturale!