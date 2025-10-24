Da vedere, da fare a novembre in Île-de-France?

Ogni anno, la piazza di fronte a La Défense si trasforma in un villaggio di Natale.

Ti stai chiedendo cosa fare con la tua famiglia a novembre? Sugli oltre 13.000 m² della spianata si trovano 200 chalet in cui artigiani, creatori e produttori provenienti da tutta la Francia offrono i loro prodotti artigianali, decorazioni, giocattoli e specialità gastronomiche.

Ci vediamo al più grande mercatino di Natale dell'Île-de-France

L'ingresso al mercato è libero e gratuito, dal 13 novembre al 28 dicembre 2025.

Cosa fare al mercatino di Natale La Défense?

Goditi la pista di pattinaggio all'aperto installata ai piedi del Grande Arche

Passeggiare nel bel mezzo delle luminarie dopo il tramonto

Assistere a spettacoli di strada e spettacoli

Partecipare a laboratori creativi organizzatiper bambini

E le prelibatezze?

Le bancarelle di cibo offrono una vasta gamma di specialità tra vinbrulé *, raclette savoiarda, salatini alsaziani, fonduta svizzera e cucina creola e del Quebec.