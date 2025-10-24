Da vedere, da fare a novembre in Île-de-France?

Le nostre quattro raccomandazioni uscite da novembre 2025

Per godersi Parigi e la sua regione, è sempre il momento giusto.

Per sfruttare al meglio il mese di novembre, abbiamo selezionato quattro idee per gite per i vostri weekend di novembre che profumano di cioccolata calda, foglie che cadono e passeggiate per le giornate grigie.

Tira fuori sciarpe e cappotti: eccoci di nuovo qui per idee per gite in Île-de-France.

Mercatino di Natale La Défense: pista di pattinaggio, regali e intrattenimento sotto il Grande Arche

Nel cuore del mercato, una giostra e intrattenimento attendono i più piccoli
Il grande Arche de La Défense, sullo sfondo del mercatino di Natale illuminato
Uno degli stand di artigianato del mercatino di Natale di La Défense
In uno degli chalet, un DJ si occupa di animare il mercato
La pista di pattinaggio all'aperto del mercato La Défense illuminata di notte
Immagine 1 di 5

Nel cuore del mercato, una giostra e intrattenimento attendono i più piccoli © @2A Organisation

Ogni anno, la piazza di fronte a La Défense si trasforma in un villaggio di Natale.

Ti stai chiedendo cosa fare con la tua famiglia a novembre? Sugli oltre 13.000 m² della spianata si trovano 200 chalet in cui artigiani, creatori e produttori provenienti da tutta la Francia offrono i loro prodotti artigianali, decorazioni, giocattoli e specialità gastronomiche.

Ci vediamo al più grande mercatino di Natale dell'Île-de-France

L'ingresso al mercato è libero e gratuito, dal 13 novembre al 28 dicembre 2025.

Cosa fare al mercatino di Natale La Défense?

  • Goditi la pista di pattinaggio all'aperto installata ai piedi del Grande Arche
  • Passeggiare nel bel mezzo delle luminarie dopo il tramonto
  • Assistere a spettacoli di strada e spettacoli
  • Partecipare a laboratori creativi organizzatiper bambini

E le prelibatezze?

Le bancarelle di cibo offrono una vasta gamma di specialità tra vinbrulé *, raclette savoiarda, salatini alsaziani, fonduta svizzera e cucina creola e del Quebec.

Come arrivare?

Parvis de La Défense – Grande Arche,

  • Metro linea 1 : La Défense
  • RER A ed E : La Défense - Grande Arche
  • Tram T2 : La Défense - Grande Arche

Puces de Saint-Ouen: trascorri una giornata al più grande mercato dell'antiquariato del mondo

Foto della Futuro House nel cuore del mercato delle pulci Dauphine a Saint-Ouen, dell'architetto Matti Suuronen. Dopo essere stata acquistata da Benoît Ramognino della Velvet Galerie, la Futuro House è diventata l'oggetto più atipico e l'emblema di questo mercato.
Immagine 1 di 4

Uno dei vicoli delle Puces de Saint-Ouen dove passeggiare tra le bancarelle dei rigattieri © Olivier Djiann

Benvenuti al mercato delle pulci di Saint-Ouen.

A due passi da Parigi, in rue des Rosiers a Saint-Ouen-sur-Seine, si nasconde una delle attività imperdibili nella parte orientale dell'Ile-de-France.

  • Mobili di design eccezionali
  • Abiti vintage da couturier
  • Antiquariato e manufatti provenienti da tutto il mondo
  • Giocattoli, libri e vecchi dischi
  • Cartoline, mercatini delle pulci e oggetti insoliti....

Tra i vicoli vivaci, i mercati coperti, i mitici caffè (come La Chope des Puces o il Café Paul Bert) e i vari "puciers" : la gente viene qui per cacciare, passeggiare o bere un caffè in un'atmosfera senza tempo.

Come arrivare al mercato delle pulci di Saint-Ouen?

Il mercato delle pulci di Saint-Ouen si trova tra la Porte de Clignancourt e la rue des Rosiers, a Saint-Ouen:

  • Metro 4 - Tram T3b : Porte de Clignancourt
  • Metro 13 : Garibaldi
  • Metro 14 : Municipio di Saint-Ouen (+ 15 minuti a piedi)

Informazioni pratiche

L'ingresso al mercato delle pulci è gratuito.

I mercati e i rivenditori di seconda mano sono aperti da sabato a lunedì : sabato e domenica dalle 10 alle 18, lunedì dalle 11 alle 17.

Festival Roussard: l'arte urbana prende residenza all'ufficio postale del Louvre

Immagine 1 di 4

Artisti e visitatori si scambiano durante i dipinti dal vivo durante il festival © Charles Dengpheng

Hai voglia di una gita culturale gratuita a Parigi?

Per il terzo anno consecutivo, la Roussard Art Gallery trasforma il magnifico edificio in vetro de La Poste du Louvre in un enorme spazio espositivo, creativo e di incontro nel cuore di Parigi.

All'ordine del giorno?

  • 9 giorni di festival
  • 17 artisti esposti
  • 12 artisti invitati a creare opere tra i visitatori (live-painting)
Un festival gratuito aperto a tutti, dal 15 al 23 novembre 2025.

Come arrivare?

Per arrivare a La Poste du Louvre al 48 rue du Louvre, Paris 1er, scendere alla fermata Châtelet-Les-Halles:

  • Metropolitana : 1, 4, 7, 11, 14
  • RER : A, B, D
  • E molte linee di autobus

Passeggiata arroccata nella valle di Chevreuse

Immagine 1 di 6

Bosco ai margini della città di Bures-sur-Yvette © RandoNavigo - Michaël Perrin

Dove passeggiare a novembre vicino a Parigi?

Dirigetevi verso la valle di Chevreuse, il polmone verde del sud dell'Ile-de-France, per una passeggiata autunnale a soli 30 minuti da Parigi, e ancora nell'Île-de-France.

All'ordine del giorno?

Sentieri forestali, radure, piccoli villaggi e viste sulla valle dall'altissimo Viaduc des Fauvettes (molto popolare tra gli appassionati di arrampicata con i suoi 30 metri di altezza).

Quale percorso seguire per la tua passeggiata?

Sono possibili diversi corsi, in base al tuo desiderio e alle tue capacità del giorno. Giro tranquillo o anello più sportivo, la scelta è tua.

Troverai molti esempi di viaggi online.

Pssst

Ricordatevi di portare buone scarpe : alcuni passaggi possono essere fangosi o scivolosi a seconda della stagione.

Come arrivare?

Le partenze delle vostre passeggiate possono essere effettuate dalla stazione RER B di Bures-sur-Yvette.

In sintesi: quali attività autunnali fare a novembre a Parigi e nella sua regione?

  • Una gita nel fine settimana per festeggiare il Natale prima del tempo al mercatino di Natale di La Défense
  • Partecipa al Festival Roussard all'ufficio postale del Louvre
  • Passeggia per il mercato delle pulci di Saint-Ouen
  • Cammina sul viadotto Fauvettes nella valle di Chevreuse

Buona scoperta! Vi diciamo il mese prossimo per idee gite invernali accessibili con i mezzi pubblici, in Île-de-France.

*L'abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione