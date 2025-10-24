Da vedere, da fare a novembre in Île-de-France?
Le nostre quattro raccomandazioni uscite da novembre 2025
Per godersi Parigi e la sua regione, è sempre il momento giusto.
Per sfruttare al meglio il mese di novembre, abbiamo selezionato quattro idee per gite per i vostri weekend di novembre che profumano di cioccolata calda, foglie che cadono e passeggiate per le giornate grigie.
Tira fuori sciarpe e cappotti: eccoci di nuovo qui per idee per gite in Île-de-France.
Mercatino di Natale La Défense: pista di pattinaggio, regali e intrattenimento sotto il Grande Arche
Immagine 1 di 5
Ogni anno, la piazza di fronte a La Défense si trasforma in un villaggio di Natale.
Ti stai chiedendo cosa fare con la tua famiglia a novembre? Sugli oltre 13.000 m² della spianata si trovano 200 chalet in cui artigiani, creatori e produttori provenienti da tutta la Francia offrono i loro prodotti artigianali, decorazioni, giocattoli e specialità gastronomiche.
Ci vediamo al più grande mercatino di Natale dell'Île-de-France
L'ingresso al mercato è libero e gratuito, dal 13 novembre al 28 dicembre 2025.
Cosa fare al mercatino di Natale La Défense?
- Goditi la pista di pattinaggio all'aperto installata ai piedi del Grande Arche
- Passeggiare nel bel mezzo delle luminarie dopo il tramonto
- Assistere a spettacoli di strada e spettacoli
- Partecipare a laboratori creativi organizzatiper bambini
E le prelibatezze?
Le bancarelle di cibo offrono una vasta gamma di specialità tra vinbrulé *, raclette savoiarda, salatini alsaziani, fonduta svizzera e cucina creola e del Quebec.
Come arrivare?
Parvis de La Défense – Grande Arche,
- Metro linea 1 : La Défense
- RER A ed E : La Défense - Grande Arche
- Tram T2 : La Défense - Grande Arche
Puces de Saint-Ouen: trascorri una giornata al più grande mercato dell'antiquariato del mondo
Immagine 1 di 4
Benvenuti al mercato delle pulci di Saint-Ouen.
A due passi da Parigi, in rue des Rosiers a Saint-Ouen-sur-Seine, si nasconde una delle attività imperdibili nella parte orientale dell'Ile-de-France.
- Mobili di design eccezionali
- Abiti vintage da couturier
- Antiquariato e manufatti provenienti da tutto il mondo
- Giocattoli, libri e vecchi dischi
- Cartoline, mercatini delle pulci e oggetti insoliti....
Tra i vicoli vivaci, i mercati coperti, i mitici caffè (come La Chope des Puces o il Café Paul Bert) e i vari "puciers" : la gente viene qui per cacciare, passeggiare o bere un caffè in un'atmosfera senza tempo.
Come arrivare al mercato delle pulci di Saint-Ouen?
Il mercato delle pulci di Saint-Ouen si trova tra la Porte de Clignancourt e la rue des Rosiers, a Saint-Ouen:
- Metro 4 - Tram T3b : Porte de Clignancourt
- Metro 13 : Garibaldi
- Metro 14 : Municipio di Saint-Ouen (+ 15 minuti a piedi)
Informazioni pratiche
L'ingresso al mercato delle pulci è gratuito.
I mercati e i rivenditori di seconda mano sono aperti da sabato a lunedì : sabato e domenica dalle 10 alle 18, lunedì dalle 11 alle 17.
Festival Roussard: l'arte urbana prende residenza all'ufficio postale del Louvre
Immagine 1 di 4
Hai voglia di una gita culturale gratuita a Parigi?
Per il terzo anno consecutivo, la Roussard Art Gallery trasforma il magnifico edificio in vetro de La Poste du Louvre in un enorme spazio espositivo, creativo e di incontro nel cuore di Parigi.
All'ordine del giorno?
- 9 giorni di festival
- 17 artisti esposti
- 12 artisti invitati a creare opere tra i visitatori (live-painting)
Un festival gratuito aperto a tutti, dal 15 al 23 novembre 2025.
Come arrivare?
Per arrivare a La Poste du Louvre al 48 rue du Louvre, Paris 1er, scendere alla fermata Châtelet-Les-Halles:
- Metropolitana : 1, 4, 7, 11, 14
- RER : A, B, D
- E molte linee di autobus
Passeggiata arroccata nella valle di Chevreuse
Immagine 1 di 6
Dove passeggiare a novembre vicino a Parigi?
Dirigetevi verso la valle di Chevreuse, il polmone verde del sud dell'Ile-de-France, per una passeggiata autunnale a soli 30 minuti da Parigi, e ancora nell'Île-de-France.
All'ordine del giorno?
Sentieri forestali, radure, piccoli villaggi e viste sulla valle dall'altissimo Viaduc des Fauvettes (molto popolare tra gli appassionati di arrampicata con i suoi 30 metri di altezza).
Quale percorso seguire per la tua passeggiata?
Sono possibili diversi corsi, in base al tuo desiderio e alle tue capacità del giorno. Giro tranquillo o anello più sportivo, la scelta è tua.
Troverai molti esempi di viaggi online.
Pssst
Ricordatevi di portare buone scarpe : alcuni passaggi possono essere fangosi o scivolosi a seconda della stagione.
Come arrivare?
Le partenze delle vostre passeggiate possono essere effettuate dalla stazione RER B di Bures-sur-Yvette.
In sintesi: quali attività autunnali fare a novembre a Parigi e nella sua regione?
- Una gita nel fine settimana per festeggiare il Natale prima del tempo al mercatino di Natale di La Défense
- Partecipa al Festival Roussard all'ufficio postale del Louvre
- Passeggia per il mercato delle pulci di Saint-Ouen
- Cammina sul viadotto Fauvettes nella valle di Chevreuse
Buona scoperta! Vi diciamo il mese prossimo per idee gite invernali accessibili con i mezzi pubblici, in Île-de-France.
*L'abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione