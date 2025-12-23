Le nostre idee per le feste di fine anno fuori dai sentieri battuti in Île-de-France

Il viale più bello del mondo ne è pieno... di persone, durante le vacanze! Se stai cercando un po 'più di calma e un'esperienza architettonica unica lontano dai grandi magazzini, dirigiti verso l'asse maggiore.

All'ordine del giorno? Una passeggiata di 3,2 km di Dani Karavan, punteggiata da grandiose sculture. Mentre cammini, godrai di un panorama mozzafiato sull'Oise e sulla città di Parigi e sui suoi edifici monumentali.

Come arrivare?

Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de Paris, 95800 Cergy