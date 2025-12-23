Le nostre idee per le feste di fine anno fuori dai sentieri battuti in Île-de-France
Idea n°1 - Scambia gli alberi dei grandi magazzini per diventare (davvero) verde
- Voglia di una micro avventura in famiglia?
- Un giro in solitaria con un thermos caldo?
- O una passeggiata romantica?
Scopri la foresta regionale di Ferrières in Seine-et-Marne (l'ex tenuta della famiglia Rothschild), i suoi maestosi alberi e animali selvatici (cervi, caprioli, conigli, cinghiali o volpi)!
Come arrivare?
Foresta regionale di Ferrières, 77135 Pontcarré
Ci sono diversi sentieri e ingressi per passeggiare nella foresta
- Scendere alla stazione di Roissy-en-Brie sulla RER E e camminare per 15 minuti
- Prendere la RER A fino a Torcy e poi l'autobus 2290
- Oppure scendere a Ozoir-la-Ferrière sempre sulla RER E , quindi prendere l'autobus 2290 fino alla fermata Fleuriste
Idea n°2 - Ancora gli Champs-Élysées? Invece, cammina sull'asse maggiore
Immagine 1 di 4
Il viale più bello del mondo ne è pieno... di persone, durante le vacanze! Se stai cercando un po 'più di calma e un'esperienza architettonica unica lontano dai grandi magazzini, dirigiti verso l'asse maggiore.
All'ordine del giorno? Una passeggiata di 3,2 km di Dani Karavan, punteggiata da grandiose sculture. Mentre cammini, godrai di un panorama mozzafiato sull'Oise e sulla città di Parigi e sui suoi edifici monumentali.
Come arrivare?
Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de Paris, 95800 Cergy
- Linea L o RER A : stazione Cergy-Saint-Christophe + 10 minuti a piedi
Idea n°3 - Preferisci le luminarie in riva a un lago agli affollati cottage dei mercatini di Natale
Vi abbiamo parlato di Enghien-les-Bains a settembre. Ma la città può essere visitata tutto l'anno!
In inverno, Enghien-les-Bains trasforma le sue facciate in schermi giganti per festeggiare il Natale! Fino all'inizio di gennaio, goditi storie fiabesche raccontate sotto forma di proiezioni monumentali sui muri della città.
Oltre al programma?
- Un villaggio di Natale a tema Harry Potter e la sua gigantesca pista di pattinaggio
- Bolle magiche decorate e sparse per la città
- Una passeggiata lungo l'acqua calma del lago per finire in bellezza!
Informazioni pratiche
Dalle 17:30 alle 22, dalla domenica al giovedì, e fino alle 23 il venerdì e il sabato.
Come arrivare?
Dove? Facciate del municipio e della chiesa di San Giuseppe
- Con il Transilien H : fermata Enghien-les-Bains
Idea n°4 - La mostra gratuita Stones' Reveries vale tutte le vetrine dei gioiellieri del mondo
Immagine 1 di 5
E se guardassi le pietre in modo diverso? Nascosto nella cornice della School of Jewelry Arts è un tesoro inestimabile.
Con la mostra Reveries of stones: Poetry and Minerals di Roger Caillois all'École des Arts Joailliers, la natura diventa fonte di sogni e meraviglia.
Attraverso un'impressionante collezione di minerali dalle forme e colori spettacolari, la mostra racconta la storia della passione dello scrittore Roger Caillois per queste pietre che considerava vere e proprie opere d'arte.
Qui, non c'è bisogno di essere uno specialista: ci lasciamo trasportare dalla bellezza, dalla curiosità e dall'immaginazione, tra scienza, poesia e contemplazione.
Informazioni pratiche
- Dal 6 novembre 2025 al 29 marzo 2026
- Da martedì a domenica dalle 11 alle 19 (Notturno il giovedì fino alle 21)
- Ingresso gratuito, su prenotazione
Vengono offerte anche visite guidate gratuite, per grandi e piccini, per prolungare l'esperienza.
Come arrivare?
16 bis bd Montmartre, 75009, Parigi
- Metro 8 o 9 : stazione Richelieu-Drouot
In sintesi: cosa fare durante le vacanze in Île-de-France?
- Passeggia e goditi la vista lungo l'asse maggiore a Cergy
- Lasciati incantare dalle monumentali proiezioni luminose di Enghien-les-Bains
- Risalire i favolosi sentieri degli alberi della foresta di Ferrières in Seine-et-Marne
- Immergiti nei misteri e nella bellezza del mondo minerale con la mostra Reveries of Stones alla School of Jewelry Arts