Da vedere, da fare a luglio in Île-de-France?
L'Île-de-France è grande, molteplice e... inaspettato.
Nel cuore dei suoi 12.000 metri quadrati si nascondono otto dipartimenti, foreste millenarie, musei di ogni tipo, passeggiate esotiche, luoghi dove innoviamo, altri dove nascono le ultime tendenze, ciottoli, castelli, campi, insomma: calma ed effervescenza.
Le nostre quattro raccomandazioni pubblicate nel luglio 2025
E per aiutarti a esplorare (davvero) l'Île-de-France durante tutto l'anno, condividiamo quattro consigli ogni mese.
Luoghi mitici, come piccole pepite nascoste. Cosa hanno in comune? Sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici.
Segna i tuoi calendari.
Natura: Vivi "Le Bel Été" al Parc Georges Valbon
Parc Georges Valbon, per cominciare, è un pozzo di verde più grande di Central Park (con 70 ettari in più del polmone verde di New York).
È anche uno spazio splendidamente paesaggistico con parchi giochi per bambini, un centro ippico, una pista da bowling, un lago e persino un gregge di pecore che mantiene i prati tutto l'anno.
Ma il Parc Georges Valbon è anche un festival: il Bel Été. Che, quest'anno, si svolge dal 4 al 27 luglio 2025.
Le Bel Été al Parc Georges Valbon dal 4 al 27 luglio, quale programma?
- Comedy club
- Concerti
- Cinema all'aperto
- Bande musicali, sfilate e ruota panoramica
- Escursioni guidate
- Corsi di danza e laboratori creativi, culturali o gustativi
- Per tutti i gusti, tutte le età ed è gratis!
Informazioni pratiche
Parc Georges Valbon, 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120, La Courneuve
Come arrivare?
- Tram 1 - La Courneuve - Sei percorsi
- Tram 11 - Macchie - Il giardino dei ciliegi
- Molte linee di autobus e RER ti portano anche al parco : controlla il percorso che fa per te sulla nostra app Île-de-France Mobilités.
Cultura: il cinema italiano arriva a Parigi dal 4 all'8 luglio al Festival Dolce Vita sur Seine
Ogni anno, Roma celebra il cinema francese e Parigi... Cinema italiano, durante il Festival Dolce Vita sur Seine che unisce le due città per quattro giorni di incontri e festeggiamenti intorno alla settima arte.
All'ordine del giorno?
- Mostre
- Anteprime
- Tavole rotonde
- Concerti
- Balli danzanti
- Attività per i più piccoli
- Proiezioni di film cult e cortometraggi sul grande schermo
Il tutto nella mitica arena romana di Lutetia a Parigi, dal 4 all'8 luglio 2025.
Un festival, tre luoghi diversi
Se la maggior parte degli eventi (gratuiti, su prenotazione) si svolgerà nella bellissima Arènes de Lutèce nel 5 ° arrondissement di Parigi, il resto delle animazioni si svolgerà in altri luoghi della capitale:
- Istituto Italiano di Cultura (accesso gratuito su prenotazione): 50 rue de Varenne, Parigi.
Accesso : Metro 13 - Varenne o Metro 12 - Rue du Bac.
- l'École du cinéma club (tra 6 € e 10 € l'ingresso): 23 rue des Écoles, 75005, Parigi.
Accesso: Metro 10 o Bus 47, 63, 86, 87 - fermata Maubert-Mutualité.
- Arènes de Lutèce (accesso gratuito su prenotazione): 49 rue Monge, Parigi.
Accesso : Bus 67, 68 o Metro 7, 10 - fermata Jussieu
Passeggiata: una boccata d'aria fresca nella foresta della Commanderie
Dirigiti a sud di Seine-et-Marne per una fuga nel cuore di una delle foreste più belle dell'Île-de-France: la Forêt Domaniale de la Commanderie.
Meno conosciuta di Fontainebleau, è piena di sorprese: rocce spettacolari, pini marittimi, sentieri sabbiosi, una locanda gourmet per fare una pausa ... e una vera sensazione di cambiamento di scenario.
All'ordine del giorno?
Una passeggiata di una ventina di chilometri tra le stazioni di Nemours – Saint-Pierre (partenza) e Bourron-Marlotte – Grez (arrivo) che ti porta attraverso boschi, paludi, belvedere e mitici blocchi di arrampicata (come quelli della Dame Jouanne).
Sei interessato all'output, ma vuoi renderlo più breve?
Il percorso può essere modulato a piacimento : pausa alla locanda forestale, deviazione dalle rocce dell'Elefante, sosta picnic in radura, breve passeggiata prima di tornare sui propri passi ... Adattalo alle tue esigenze.
Informazionipratiche
- Linea R alla stazione di Nemours — Saint-Pierre.
Patrimonio: picnic sull'Oise nei giardini del castello di Méry
Un parco ombreggiato di 27 ettari dove è possibile fare un picnic al fresco, parchi giochi, specchi d'acqua ispirati ai quattro angoli del mondo e un magnifico castello sulle rive dell'Oise ? Benvenuti al castello di Méry-sur-Oise.
Bonus? Se non hai paura di camminare un po '(24 minuti dal castello) prenditi un momento per visitare Auvers-sur-Oise. Cézanne, Van Gogh, Pissaro: il fascino e la luce di questo piccolo borgo bucolico hanno ispirato i più grandi pittori.
Informazioni pratiche
Domaine de Méry-sur-Oise, Chemin des Grandes Communes, 95540 Méry-sur-Oise
- Gratuito (aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19)
- Linea H - Gare de Méry-sur-Oise + 5 minuti a piedi
In sintesi: cosa fare a luglio in Île-de-France?
- Goditi il festival gratuito Le Bel Été al Parc Georges Valbon a La Courneuve
- Vai al festival Dolce Vita dal 4 all'8 luglio a Parigi
- Prendi un po 'd'aria fresca nella foresta nazionale della Commanderie in Seine-et-Marne
- Picnic nei giardini del castello di Méry-sur-Oise
A presto, per nuove uscite accessibili con i mezzi pubblici in Île-de-France.