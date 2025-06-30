Da vedere, da fare a luglio in Île-de-France?

Un parco ombreggiato di 27 ettari dove è possibile fare un picnic al fresco, parchi giochi, specchi d'acqua ispirati ai quattro angoli del mondo e un magnifico castello sulle rive dell'Oise ? Benvenuti al castello di Méry-sur-Oise.

Bonus? Se non hai paura di camminare un po '(24 minuti dal castello) prenditi un momento per visitare Auvers-sur-Oise. Cézanne, Van Gogh, Pissaro: il fascino e la luce di questo piccolo borgo bucolico hanno ispirato i più grandi pittori.

Informazioni pratiche

Domaine de Méry-sur-Oise, Chemin des Grandes Communes, 95540 Méry-sur-Oise