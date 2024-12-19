Operatori di car sharing etichettati in Ile-de-France

Cityscoot

Cityscoot è 4000 scooter elettrici self-service a Parigi e in quindici città limitrofe, che possono essere facilmente individuati e prenotati tramite l'applicazione. Con oltre 12 milioni di viaggi effettuati dal 2016, centinaia di migliaia di utenti regolari e una presenza a Parigi, Nizza, Milano e Barcellona, Cityscoot è il leader del mercato europeo degli scooter condivisi.

https://cityscoot.onelink.me/8GT9/16ad7616

Clem'

I veicoli elettrici Clem' sono a vostra disposizione. Noleggia un veicolo in base alle tue esigenze in pochi clic!

Il car sharing Clem' è un servizio ad anello, il veicolo noleggiato deve essere riportato alla sua stazione originale.

Scopri ora i nostri veicoli in Ile-de-France: https://www.clem.mobi/

Communauto

Communauto offre veicoli self-service vicino a te in Ile-de-France. Che si tratti di shopping o di andare in vacanza, noleggia un'auto da Communauto a basso prezzo per un'ora, un giorno o più. Le tariffe sono orarie e chilometriche, carburante incluso: hai sempre la garanzia di pagare nel modo più equo possibile per il tuo utilizzo. Prenota fino a un mese in anticipo e cancella gratuitamente fino a 2 ore prima della partenza. Communauto è una vera alternativa alla proprietà dell'auto, senza problemi!

https://www.communauto.paris/tarifs/

Zità

ZITY, il tuo servizio di car-sharing 100% elettrico free-floating! ZITY mette 500 Renault ZOE al vostro servizio a Parigi, Clichy e Boulogne-Billancourt. 150 veicoli sono persino dotati di un seggiolino per bambini per mini ZITYzens 😉. Scarica l'applicazione e crea il tuo account in pochi istanti (registrazione gratuita e senza abbonamento). Viaggio, ricarica, manutenzione, assicurazione... Tutto è incluso! Noleggia da un minuto tramite il tuo smartphone e prenditi una pausa ovunque a un prezzo scontato grazie alla modalità Standby.

ShareNow

Con circa 600 auto, SHARE NOW, pioniere del car sharing free-floating, offre la più grande flotta di Parigi. 100% elettrico, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le nostre tariffe includono tutto, dal parcheggio alla ricarica della batteria. ⚡ ️Hai bisogno di viaggiare 15 minuti, 4 ore, il giorno o la settimana? Scegli l'offerta giusta per il tuo viaggio e via! Il concetto di car sharing flessibile adattato a tutte le esigenze è ora più che mai al centro delle nostre ambizioni. Stiamo così contribuendo alla demotorizzazione delle famiglie e decongestionando le 16 città europee in cui siamo attualmente presenti. Che tu sia un privato o un professionista, SHARE NOW ti accompagnerà nella tua mobilità quotidiana.

https://www.free2move.com/fr/fr/car-sharing/paris/

Free2move

Free2move ti consente di localizzare in tempo reale sul tuo smartphone e noleggiare un veicolo elettrico a Parigi e nei suoi sobborghi. In 1 click, muoviti liberamente con una delle 500 auto disponibili. Per pochi minuti, poche ore o un giorno, Free2Move rende facile spostarsi. È inoltre possibile parcheggiare ovunque gratuitamente. Con l'applicazione Free2Move, muoviti liberamente!

https://fr2.mv/carsharing_idf

Cooltra

Siamo il primo servizio di scooter self-service in Europa per numero di noleggi al giorno. Ci posizioniamo come leader grazie a una flotta di oltre 9.000 scooter elettrici. Siamo presenti a Barcellona, Madrid, Valencia (Spagna); Roma e Milano (Italia); Lisbona (Portogallo) e Parigi (Francia). Spostati nella tua città pagando solo per i minuti di utilizzo, e dimentica tutto il resto (assicurazione, batteria, casco e manutenzione: tutto è incluso)!

https://cooltra.com/

Stefania

YEGO offre ai parigini scooter elettrici condivisi e self-service. Grazie ai suoi scooter assemblati in Francia, confortevoli, accessibili e dal design unico, YEGO ha convinto più di 500.000 utenti in 7 città europee, tra cui Parigi, Bordeaux, Tolosa e Barcellona. Da gennaio 2021, YEGO è stata riconosciuta come Azienda con Missione e persegue ambiziosi obiettivi sociali e ambientali. A partire da 0,25 centesimi al minuto, muoviti piacevolmente e liberamente con YEGO!

https://bit.ly/3U4Uqwu

Citiz

Pioniere del car-sharing cooperativo in Francia, Citiz fornisce più di 1750 veicoli self-service, condivisi da 75.000 utenti in più di 170 città e 80 stazioni.

Accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è possibile utilizzarli per un'ora, un giorno o più, in loop (con prenotazione, ritorno alla stazione) o free-floating (senza prenotazione, ritorno nel perimetro).

Carburante, manutenzione, assicurazione, tutto è incluso nel prezzo.

Ci trovate in Île-de-France a Montreuil e presto a Suresnes.

https://citiz.coop/ile-de-france

Troopy

Troopy, il primo servizio di scooter condiviso 100% elettrico composto da una flotta multi-veicolo Yamaha, per muoversi liberamente in città e spingersi oltre i limiti.

https://www.troopy.com/