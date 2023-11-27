Il marchio "Île-de-France Car sharing"

Oltre alle azioni intraprese per migliorare la rete di trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités, nel suo ruolo di autorità organizzatrice della mobilità, persegue da diversi anni una politica volta a sviluppare una vasta gamma di servizi di mobilità. Il car sharing, nella misura in cui consente la fornitura di un veicolo senza vincoli legati alla proprietà (investimento, costi fissi, parcheggi, ecc.) rappresenta un innegabile vantaggio per le famiglie. Inoltre, questo servizio contribuisce alla riduzione dell'uso dell'auto in città e contribuisce alla "demotorizzazione delle famiglie", in particolare abbandonando o non acquisendo un veicolo.
Nel novembre 2019, dopo diversi mesi di consultazione con gli operatori di car sharing, Île-de-France Mobilités ha istituito il marchio "Île-de-France Autopartage", identificato da un badge blu apposto sui parabrezza dei veicoli di car-sharing (auto, scooter, veicoli commerciali). È uno strumento giuridico ed educativo per le comunità con competenza stradale. Anche se le offerte delle aziende che offrono un servizio di car-sharing possono essere diverse, il Label garantisce a tutti gli utenti un insieme comune di servizi quali:
- Fornitura di veicoli dedicati esclusivamente al car-sharing e poco inquinanti: elettrici, a idrogeno o benzina/ibridi conformi al Crit'Air1
- Possibilità di prenotare il servizio per brevi periodi: 10min per un servizio free-floating, un'ora per un servizio con stazioni riservate
- Veicoli messi a disposizione con o senza prenotazione
- Chiarezza delle informazioni sui termini di servizio
- Accesso al servizio al pubblico in generale, compresi i giovani conducenti a partire dai 18 anni
- Manutenzione regolare dei veicoli e servizio di assistenza agli utenti aperto durante l'apertura del servizio.
Questi requisiti facilitano quindi il processo di selezione degli operatori da parte dei comuni che desiderano implementare il car-sharing sul loro territorio. Inoltre, Île-de-France Mobilités li sostiene attraverso seminari tematici progettati per presentare i vantaggi di questa pratica, evidenziare il feedback o esporre le modalità legali degli accordi tra comuni e operatori di car sharing. Di seguito il contenuto di questi seminari:
Ad oggi, dieci operatori hanno ottenuto l'etichetta di car sharing Ile-de-France: le società Communauto, Clem' e Citiz (car sharing loop), il servizio Zity Free2Move, Sharenow (car sharing self-service senza docking station) e gli operatori di scooter condivisi Cityscoot, Cooltra, Yego e Troopy. Insieme, questi servizi operano in vari contesti territoriali che vanno da Parigi alla periferia. Quasi 9.000 veicoli in possesso del bollino blu "Carpartage – Île-de-France Mobilités" garantiscono una qualità del servizio e offrono i vantaggi legali in termini di parcheggio dedicato al car sharing. Altri operatori dovrebbero presto essere etichettati.