Il marchio "Île-de-France Car sharing"

Ad oggi, dieci operatori hanno ottenuto l'etichetta di car sharing Ile-de-France: le società Communauto, Clem' e Citiz (car sharing loop), il servizio Zity Free2Move, Sharenow (car sharing self-service senza docking station) e gli operatori di scooter condivisi Cityscoot, Cooltra, Yego e Troopy. Insieme, questi servizi operano in vari contesti territoriali che vanno da Parigi alla periferia. Quasi 9.000 veicoli in possesso del bollino blu "Carpartage – Île-de-France Mobilités" garantiscono una qualità del servizio e offrono i vantaggi legali in termini di parcheggio dedicato al car sharing. Altri operatori dovrebbero presto essere etichettati.