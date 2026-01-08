Gli svantaggi percepiti come i più fastidiosi possono variare da una situazione all'altra. Pertanto, il parcheggio è più frequentemente menzionato dai residenti della regione di Parigi.

Utile, economico e buono per il pianeta

Il car sharing riduce la dipendenza dall'auto e favorisce il passaggio ad altre forme di mobilità (bicicletta, trasporto pubblico, ecc.). In questo senso, riduce il consumo di energia e le emissioni inquinanti. Inoltre, libera anche spazio urbano precedentemente utilizzato per il parcheggio di veicoli personali. Infine, questo servizio è una soluzione interessante all'aumento dei prezzi del petrolio, all'espansione urbana incontrollata e alle politiche di restrizione dell'auto privata.

Île-de-France Mobilités: impegnata nel car sharing

Da aprile 2019, Île-de-France Mobilités assegna agli operatori di car sharing che soddisfano criteri ecologici, di accessibilità, tecnici e di qualità del servizio, un marchio "Île-de-France Autopartage".

Questo approccio è stato condotto con un triplice obiettivo:

- consentire ai residenti dell'Ile-de-France di accedere a questo tipo di servizio con fiducia,

- sostenere lo sviluppo del settore

- mettere a disposizione dei 1300 comuni della Regione uno strumento normativo per promuovere tale servizio.

Scopri il marchio "Île-de-France Car sharing"

La rete degli attori del car sharing

Île-de-France Mobilités guida anche la rete di attori del car sharing (autorità locali, operatori, uffici di progettazione, ecc.) organizzando seminari regolari per sostenere le autorità locali che desiderano ospitare un servizio di car-sharing sul loro territorio. Un kit legale è attualmente in fase biglietto preparazione e sarà presto disponibile.