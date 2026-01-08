Car-sharing in Île-de-France
Car-sharing: istruzioni per l'uso!
Conosci il car sharing? È la messa in comune di una flotta di veicoli a beneficio degli abbonati: un servizio pratico ed economico che riduce il numero di auto inutilizzate in città!
Questo sistema consente di avere un'auto per un viaggio occasionale senza essere il proprietario. L'abbonato non si preoccupa dell'assicurazione, della manutenzione o persino del parcheggio. Per godere di un'auto o di uno scooter, deve solo prenotare quando vuole un veicolo self-service parcheggiato in un parcheggio vicino a casa sua, per il viaggio di sua scelta e per un tempo limitato.
Nell'Île-de-France, ci sono 4 modelli principali di car-sharing:
- In loop : l'utente ritira e restituisce il veicolo nello stesso luogo (Communauto, Clem', Citiz...)
- Free-floating: nessun posto riservato o stazioni, l'utente può prendere e restituire il veicolo ovunque all'interno di un'area definita (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy ...)
- Tra privati (P2P): gli individui noleggiano il proprio veicolo tramite una piattaforma; L'utente ritira il veicolo presso la società di noleggio e lo restituisce
- In un'azienda : condivisione di una flotta (di proprietà dell'azienda o di un operatore) all'interno di un'azienda
Ma perché ricorrere al car sharing?
- Non possiedi un'auto personale e vuoi visitare amici o familiari in una zona con poca o nessuna servita dai mezzi pubblici , quindi opta per noleggiare un'auto per un giorno o mezza giornata
- Sei un commerciante nel cuore dell'agglomerato e hai bisogno di uno scooter per raggiungere i tuoi appuntamenti professionali evitando ingorghi: opta per lo scooter condiviso
- Hai bisogno di un veicolo per trasportare carichi pesanti, ad esempio quando acquisti mobili: prenota un furgone in car sharing
Una macchina... senza gli svantaggi
Secondo l'indagine nazionale ADEME sul car sharing (2019), le motivazioni per aderire a un servizio di car-sharing sono riassunte dall'adagio "avere un'auto senza i suoi svantaggi".
Alla domanda "Quali elementi hanno contato nella tua decisione di aderire a un servizio di car-sharing", i residenti dell'Ile-de-France hanno risposto:
Gli svantaggi percepiti come i più fastidiosi possono variare da una situazione all'altra. Pertanto, il parcheggio è più frequentemente menzionato dai residenti della regione di Parigi.
Utile, economico e buono per il pianeta
Il car sharing riduce la dipendenza dall'auto e favorisce il passaggio ad altre forme di mobilità (bicicletta, trasporto pubblico, ecc.). In questo senso, riduce il consumo di energia e le emissioni inquinanti. Inoltre, libera anche spazio urbano precedentemente utilizzato per il parcheggio di veicoli personali. Infine, questo servizio è una soluzione interessante all'aumento dei prezzi del petrolio, all'espansione urbana incontrollata e alle politiche di restrizione dell'auto privata.
Île-de-France Mobilités: impegnata nel car sharing
Da aprile 2019, Île-de-France Mobilités assegna agli operatori di car sharing che soddisfano criteri ecologici, di accessibilità, tecnici e di qualità del servizio, un marchio "Île-de-France Autopartage".
Questo approccio è stato condotto con un triplice obiettivo:
- consentire ai residenti dell'Ile-de-France di accedere a questo tipo di servizio con fiducia,
- sostenere lo sviluppo del settore
- mettere a disposizione dei 1300 comuni della Regione uno strumento normativo per promuovere tale servizio.
Scopri il marchio "Île-de-France Car sharing"
La rete degli attori del car sharing
Île-de-France Mobilités guida anche la rete di attori del car sharing (autorità locali, operatori, uffici di progettazione, ecc.) organizzando seminari regolari per sostenere le autorità locali che desiderano ospitare un servizio di car-sharing sul loro territorio. Un kit legale è attualmente in fase biglietto preparazione e sarà presto disponibile.