Come faccio a scegliere e dove acquistare il mio biglietto di trasporto?

Pubblicato su

Quale biglietto di trasporto scegliere per il tuo soggiorno? Dove e come acquistarlo? Una breve guida per un weekend, qualche giorno o una settimana a Parigi e nella sua regione.

Per viaggiare senza limiti ovunque nella Regione

Pacchetto Paris Visite: l'alleato per soggiorni da 1 a 5 giorni

Il pacchetto Paris Visite è un biglietto nominativo in cartone che dà accesso a Parigi e alla sua Regione per 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi.

Il suo piccolo extra?

  • L'accesso agli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly è incluso
  • Offre vantaggi culturali e commerciali nelle varie località turistiche regionali!

Dove e come acquistarlo?

  • Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app)
  • In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Easy da un terminale o da una biglietteria della stazione e della stazione.

Il nostro consiglio? Acquista il tuo biglietto solo il giorno in cui viene utilizzato. Perché? Funziona da mezzanotte a mezzanotte. Se lo usi una sera per la prima volta, perdi un'intera giornata di pacchetto.

Per un soggiorno di una settimana o più

Navigo Week : per una settimana illimitata

Il pacchetto Navigo Week ti consente di viaggiare senza limiti per un'intera settimana su tutte le modalità di trasporto* (aeroporti inclusi nel pacchetto tutte le zone), senza preoccuparti di costi aggiuntivi o biglietti di trasporto!

Devi scegliere le zone (da 1 a 5) a cui vuoi avere accesso con il tuo pass (da Parigi a tutta la regione in modo illimitato).

Dove e come acquistarlo?

  • Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS
  • In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Discovery da un terminale o da una biglietteria.

* include tutti i trasporti pubblici ad eccezione dei biglietti Orlyval e degli autobus turistici.

Per un giorno a Parigi e nella sua regione

Navigo Jour : il pacchetto illimitato e dematerializzato per le gite di un giorno

Vieni in Île-de-France e prevedi di utilizzare i mezzi pubblici per un'intera giornata?

Il pass giornalieroNavigo ti offre la possibilità di viaggiare illimitatamente per un'intera giornata su tutti i mezzi di trasporto* in tutta l'Île-de-France.

*include tutti i trasporti pubblici ad eccezione dei biglietti OrlyVal, degli autobus turistici e dei viaggi da e per gli aeroporti.

Dove e come acquistarlo?

  • Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app)
  • In formato dematerializzato: da scaricare su un pass Navigo Easy o Navigo Découverte da un terminale, da una biglietteria della stazione o dall'applicazione Île-de-France Mobilités.

Biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER: ideali per un numero (molto) ridotto di viaggi

Ideali per i viaggiatori occasionali, i biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER, danno accesso a un unico viaggio di 1 ora e 30 minuti in tutta l'Île-de-France, tra la prima e l'ultima convalida:

  • In metro, treni e RER per il biglietto Metro-Treno-RER
  • In autobus e tram per il biglietto Bus-Tram (eccetto tram T11, T12 e T13)

Attenzione : non è possibile passare da un autobus/tram a un metro/treno o RER con lo stesso biglietto, si dovrà acquistare un biglietto diverso.

Dove e come acquistarlo?

  • Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app)
  • In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Easy da un terminale o da una biglietteria della stazione e della stazione
Attenzione, il Navigo Jour e i biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER non danno accesso agli aeroporti

Da e per l'aeroporto

Roissy Charles de Gaulle o Orly: scopri tutte le opzioni per raggiungere o lasciare l'aeroporto con i mezzi pubblici!

Per l'acquisto e la convalida dei tuoi biglietti di trasporto, semplificati la vita: usa il tuo telefono!

Grazie all'applicazione Île-de-France Mobilités, il tuo telefono ti consente di:

  • acquistare i tuoi biglietti di trasporto,
  • per ricaricare i tuoi pass,
  • per convalidare direttamente su autobus, treno, tram, RER o metropolitana.*

*Elenco dei telefoni compatibili.