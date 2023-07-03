Come faccio a scegliere e dove acquistare il mio biglietto di trasporto?

Per un giorno a Parigi e nella sua regione

Navigo Jour : il pacchetto illimitato e dematerializzato per le gite di un giorno

Vieni in Île-de-France e prevedi di utilizzare i mezzi pubblici per un'intera giornata?

Il pass giornalieroNavigo ti offre la possibilità di viaggiare illimitatamente per un'intera giornata su tutti i mezzi di trasporto* in tutta l'Île-de-France.

*include tutti i trasporti pubblici ad eccezione dei biglietti OrlyVal, degli autobus turistici e dei viaggi da e per gli aeroporti.

Dove e come acquistarlo?

: per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app) In formato dematerializzato: da scaricare su un pass Navigo Easy o Navigo Découverte da un terminale, da una biglietteria della stazione o dall'applicazione Île-de-France Mobilités.

Biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER: ideali per un numero (molto) ridotto di viaggi

Ideali per i viaggiatori occasionali, i biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER, danno accesso a un unico viaggio di 1 ora e 30 minuti in tutta l'Île-de-France, tra la prima e l'ultima convalida:

In metro, treni e RER per il biglietto Metro-Treno-RER

per il In autobus e tram per il biglietto Bus-Tram (eccetto tram T11, T12 e T13)

Attenzione : non è possibile passare da un autobus/tram a un metro/treno o RER con lo stesso biglietto, si dovrà acquistare un biglietto diverso.

Dove e come acquistarlo?

: per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app) In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Easy da un terminale o da una biglietteria della stazione e della stazione

Attenzione, il Navigo Jour e i biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER non danno accesso agli aeroporti