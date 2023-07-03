Come faccio a scegliere e dove acquistare il mio biglietto di trasporto?
Quale biglietto di trasporto scegliere per il tuo soggiorno? Dove e come acquistarlo? Una breve guida per un weekend, qualche giorno o una settimana a Parigi e nella sua regione.
Per viaggiare senza limiti ovunque nella Regione
Pacchetto Paris Visite: l'alleato per soggiorni da 1 a 5 giorni
Il pacchetto Paris Visite è un biglietto nominativo in cartone che dà accesso a Parigi e alla sua Regione per 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi.
Il suo piccolo extra?
- L'accesso agli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly è incluso
- Offre vantaggi culturali e commerciali nelle varie località turistiche regionali!
Dove e come acquistarlo?
- Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app)
- In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Easy da un terminale o da una biglietteria della stazione e della stazione.
Il nostro consiglio? Acquista il tuo biglietto solo il giorno in cui viene utilizzato. Perché? Funziona da mezzanotte a mezzanotte. Se lo usi una sera per la prima volta, perdi un'intera giornata di pacchetto.
Per un soggiorno di una settimana o più
Navigo Week : per una settimana illimitata
Il pacchetto Navigo Week ti consente di viaggiare senza limiti per un'intera settimana su tutte le modalità di trasporto* (aeroporti inclusi nel pacchetto tutte le zone), senza preoccuparti di costi aggiuntivi o biglietti di trasporto!
Devi scegliere le zone (da 1 a 5) a cui vuoi avere accesso con il tuo pass (da Parigi a tutta la regione in modo illimitato).
Dove e come acquistarlo?
- Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS
- In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Discovery da un terminale o da una biglietteria.
* include tutti i trasporti pubblici ad eccezione dei biglietti Orlyval e degli autobus turistici.
Per un giorno a Parigi e nella sua regione
Navigo Jour : il pacchetto illimitato e dematerializzato per le gite di un giorno
Vieni in Île-de-France e prevedi di utilizzare i mezzi pubblici per un'intera giornata?
Il pass giornalieroNavigo ti offre la possibilità di viaggiare illimitatamente per un'intera giornata su tutti i mezzi di trasporto* in tutta l'Île-de-France.
*include tutti i trasporti pubblici ad eccezione dei biglietti OrlyVal, degli autobus turistici e dei viaggi da e per gli aeroporti.
Dove e come acquistarlo?
- Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app)
- In formato dematerializzato: da scaricare su un pass Navigo Easy o Navigo Découverte da un terminale, da una biglietteria della stazione o dall'applicazione Île-de-France Mobilités.
Biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER: ideali per un numero (molto) ridotto di viaggi
Ideali per i viaggiatori occasionali, i biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER, danno accesso a un unico viaggio di 1 ora e 30 minuti in tutta l'Île-de-France, tra la prima e l'ultima convalida:
- In metro, treni e RER per il biglietto Metro-Treno-RER
- In autobus e tram per il biglietto Bus-Tram (eccetto tram T11, T12 e T13)
Attenzione : non è possibile passare da un autobus/tram a un metro/treno o RER con lo stesso biglietto, si dovrà acquistare un biglietto diverso.
Dove e come acquistarlo?
- Sull'app Île-de-France Mobilités : per utenti Android e iOS (non è necessario creare un account Île-de-France Mobilités Connect per acquistare questi biglietti sull'app)
- In formato dematerializzato : da scaricare su un pass Navigo Easy da un terminale o da una biglietteria della stazione e della stazione
Attenzione, il Navigo Jour e i biglietti Bus-Tram e Metro-Treno-RER non danno accesso agli aeroporti
Da e per l'aeroporto
Roissy Charles de Gaulle o Orly: scopri tutte le opzioni per raggiungere o lasciare l'aeroporto con i mezzi pubblici!
Per l'acquisto e la convalida dei tuoi biglietti di trasporto, semplificati la vita: usa il tuo telefono!
Grazie all'applicazione Île-de-France Mobilités, il tuo telefono ti consente di:
- acquistare i tuoi biglietti di trasporto,
- per ricaricare i tuoi pass,
- per convalidare direttamente su autobus, treno, tram, RER o metropolitana.*
*Elenco dei telefoni compatibili.