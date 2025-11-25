Da vedere, da fare a dicembre in Île-de-France?
Le nostre quattro raccomandazioni per dicembre 2025
Molti di noi vanno in letargo in attesa che i gradi salgano. Ma le buone idee per le gite non hanno mai paura del freddo.
Quindi, per sfruttare al meglio l'inizio dell'inverno, è tornato per le attività gratuite da fare in Île-de-France questo mese.
Districare il vero dal falso con la mostra "False and Forgers" agli Archivi Nazionali
Immagine 1 di 4
100+ pezzi insoliti raccontano la storia (vera) di falsi e falsari attraverso i secoli
Cosa hanno in comune un lasciapassare firmato da Vercingetorige, una lettera di Cleopatra a Giulio Cesare e una sirena imbalsamata?
Potete scoprirli tutti alla mostra " False e falsarie - Dal Medioevo ai giorni nostri " in questo momento e fino al 2 febbraio 2026 presso gli Archivi Nazionali.
Cosa vedere alla mostra?
Decifrare storie di falsi e contraffattori sbalorditivi, dall'affare Dreyfus a Indiana Jones.
Perfetto per capire che fake news e disinformazione esistevano molto prima dei social network...
E come bonus?
- Quattro installazioni artistiche sulle fake news nei raffinati saloni barocchi dell'Hôtel de Soubise (che ospita la mostra)
- Workshop della Banque de France (sabato e domenica): per imparare il metodo TRI che consente di identificare le banconote false
- Conferenze gratuite : il caso dei teschi di cristallo, scovare le fake news con AFP: ce n'è per tutti i gusti
Informazioni pratiche
- Fino al 2 febbraio 2026
- Dal lunedì al venerdì : 10:00 – 17:30 / sabato e domenica: 14:00 – 19:00
- Ingresso libero
Come arrivare?
Museo degli Archivi Nazionali – Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Parigi
- Metro 1 : Saint-Paul o Hôtel-de-Ville
- Metro 11 : Rambuteau
Mercatino di Natale medievale a Provins: cambia epoca per un weekend
Immagine 1 di 5
E se quest'anno sostituissi il classico mercatino di Natale con una versione più originale?
Direzione Provins, città medievale elencata come patrimonio mondiale dell'UNESCO, per la sua 14a edizione del Mercatino di Natale medievale.
Cosa fare al mercatino di Natale medievale di Provins?
- Spettacoli di strada : giocolieri, musicisti medievali e spettacoli di fuoco
- Attività gratuite per bambini : giochi in legno, combattimenti medievali, tiro con l'arco, pista di pattinaggio e laboratori creativi
- Mercato artigianale : lavorazione del cuoio, fabbro, ceramica, calligrafia, pasticceria... il know-how ancestrale è evidenziato sulle bancarelle di Provins
- Illuminazioni notturne il sabato!
Informazioni pratiche
- Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025
- Sabato: 11 – 22 / Domenica: 10 – 18
- Ingresso libero
Come arrivare?
Il mercato si estende su tre piazze della città medievale : Place du Châtel, Place Saint Quiriace e il cortile della scuola.
- Per arrivarci, fermati alla stazione di Provins sulla linea P del Transilien.
Foresta di Carnelle: una boccata d'aria fresca a soli 25 km da Parigi
La foresta di Carnelle
Immagine 1 di 4
Dirigetevi verso la foresta nazionale di Carnelle e le sue querce secolari nella Val-d'Oise.
All'ordine del giorno?
- Bellissimi sentieri forestali
- Maestosi castagni
- Un lago e il suo piccolo stagno
- Un patrimonio preistorico sorprendente (monoliti nientemeno).
Il suo piccolo +? Un punto culminante a 210 metri di altezza che offre una vista eccezionale di tutto il dipartimento.
Quale percorso seguire per la tua passeggiata?
Esistono chilometri di sentieri segnalati per tutti i tipi di escursionisti.
I percorsi a piedi sono numerosi su internet e applicazioni escursionistiche!
Il nostro consiglio? L'anello treno-treno sulla linea H
Prendere il Transilien H e scendere alla stazione di Persan-Beaumont, attraversare la foresta e tornare alla stazione di Presles - Courcelles sempre sulla linea H.
Street Art Avenue: una galleria a cielo aperto lungo il Canal Saint-Denis
Immagine 1 di 3
E se la tua prossima mostra fosse visitata in scarpe da ginnastica, lungo un canale?
Dirigetevi verso Street Art Avenue, una galleria d'arte urbana a cielo aperto che si estende per oltre 4 km lungo il Canal Saint-Denis, dallo Stade de France alla Porte de la Villette.
Più di 50 affreschi monumentali (graffiti, stencil, collage o affreschi giganti) firmati da artisti francesi e internazionali trasformano le banche in un museo gratuito accessibile a tutti.
Nuove opere completano il percorso ogni anno!
Come visitare?
In completa autonomia ed è gratis!
A piedi o in bicicletta lungo le rive, fai la visita al tuo ritmo.
- Ritira gratuitamente la brochure presso l'Agence de Plaine Commune (1 rue de la République, Saint-Denis)
- Oppure orientati con la versione online
Come arrivare?
Canal Saint-Denis da Saint-Denis a Parigi (Porte de la Villette)
Sul lato di Saint-Denis:
- RER B e D: La Plaine - Stade de France
- Metro 13: Saint-Denis - Porta di Parigi
Sul lato di Parigi:
- Metro 7: Corentin Cariou
- Tram T3b: Canale di Saint-Denis
In sintesi: cosa fare a dicembre a Parigi e nella sua regione?
- Affina il tuo pensiero critico con la mostra Faux et faussaires agli Archives Nationales
- Torna indietro nel tempo al mercatino di Natale medievale di Provins il 13 e 14 dicembre 2025
- Prendi un po 'd'aria fresca nella foresta di Carnelle nella Val-d'Oise
- Passeggia lungo Street Art Avenue al Canal Saint-Denis
Buona scoperta! Vi diciamo il mese prossimo per idee gite invernali accessibili con i mezzi pubblici, in Île-de-France.