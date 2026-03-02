Da vedere, da fare in Île-de-France? Speciale 8 marzo

#1. Immergiti nella storia delle donne e del femminismo alla Biblioteca Marguerite Durand

Uno degli oggetti della collezione della biblioteca Marguerite Durand è un ventaglio militante per il diritto di voto delle donne in Francia (ottenuto nel 1945) - Voglio votare: il voto delle donne, 26 aprile-3 maggio 1914: 505.972 voti, "il voto bianco" organizzato da "Le Journal"
Uno degli oggetti della collezione della biblioteca Marguerite Durand è un ventaglio militante per il diritto di voto delle donne in Francia (ottenuto nel 1945) - Voglio votare: il voto delle donne, 26 aprile-3 maggio 1914: 505.972 voti, "il voto bianco" organizzato da "Le Journal" © Ville de Paris / bibliothèque Marguerite Durand

Situata nel 13 ° arrondissement di Parigi, la Biblioteca Marguerite Durand è la prima biblioteca basata sulla storia delle donne, del femminismo e del genere in Francia.

Creato nel 1932 per ospitare gli archivi della giornalista e attivista femminista Marguerite Durand (1864-1936), oggi ha una collezione eccezionale con :

  • Più di 50.000 libri sui diritti delle donne, l'uguaglianza e le lotte femministe
  • 1500 periodici femminili, femministi, attivisti e di ricerca
  • Una collezione preziosa : manifesti, corrispondenza, fotografie e fondi d'archivio
  • Mostre ed eventi (vedi il loro sito web)
  • Un blog scientifico L'effetto Margherita : con articoli, decrittazioni e selezioni di documenti da scoprire

Perché andarci?

La biblioteca espone una collezione di oggetti emozionanti, come il ventaglio "Voglio votare", testimone della conquista del diritto di voto delle donne (foto poco sopra).

Informazioni pratiche

Biblioteca Marguerite Durand:   79 rue Nationale, 75013 Parigi

  • Metro 14 : stazione Olympiades
  • Metro 7 : stazione Porte d'Ivry
  • Ingresso gratuito : consultazione dei documenti previa registrazione

Attenzione : poiché la Bibliothèque nationale de France è una biblioteca di ricerca, non è possibile prendere in prestito documenti.

#2. La Maladrerie d'Aubervilliers, l'architettura inventiva e sociale di Renée Gailhoustet

La facciata degli edifici del quartiere Maladrerie di Aubervilliers
Dirigetevi verso Aubervilliers, nella Seine-Saint-Denis, per scoprire la Maladrerie, un quartiere costruito tra il 1975 e il 1984 dall'architetto Renée Gailhoustet (1929-2023).

Figura di spicco dell'architettura francese pluripremiata, Renée Gailhoustet è una delle poche donne architetto della sua generazione ad aver lasciato il segno nel paesaggio urbano della regione parigina.

La Maladrerie: bellezza per il social housing

Lontano dai blocchi di edifici, La Maladredrie è un insieme di alloggi sociali tra terrazze sospese, mixity, asimmetria e giardini.

Le 1000+ unità abitative sociali del quartiere sfidano i codici della pianificazione urbana tradizionale con:

  • Corridoi sospesi e passerelle che creano spazi di incontro
  • Giardini e terrazze alberate
  • Volumi asimmetrici che offrono luce, bellezza e privacy agli abitanti
  • Diversità : l'alloggio coesiste con negozi, strutture socio-culturali e studi di artisti

Perché andarci?

Per scoprire la visione collettiva e sociale di un genio dell'architettura francese.

La Maladrerie è elencata con le etichette Patrimonio del XX secolo e Notevole architettura contemporanea.

Informazioni pratiche

La Maladrerie, rue de la Maladrerie, 93300 Aubervilliers

  • Metro 7 : stazione Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins, poi 10 minuti a piedi
  • Passeggiata libera possibile negli spazi pubblici all'aperto

#3. Suzanne Lenglen Park, un omaggio a una campionessa in anticipo sui tempi

Parco Suzanne Lenglen © Elodie Gutbrod
Dirigetevi verso il 15° arrondissement di Parigi per scoprire il Parc Suzanne Lenglen : uno spazio verde di 15 ettari intitolato a uno straordinario campione.

Suzanne Lenglen (1899-1938), è la prima stella internazionale del tennis femminile, ha vinto 241 biglietti e ha vinto sei volte il torneo di Wimbledon. Il secondo campo principale dello stadio Roland-Garros porta il suo nome (nientemeno).

Ha scosso i codici del tennis femminile nel 1920 abbandonando il corsetto per gonne corte e cerchietti. Libera la sua pratica dalle catene e scandalizza, nel processo, un'intera epoca.

Perché andare a Suzanne Lenglen Park?

  • Campi sportivi integrati nel paesaggio : tennis (ovviamente), rugby, atletica, basket, calcio, pattinaggio, bowling, palestra...
  • Un giardino paesaggistico
  • Una fattoria didattica urbana (La Ferme de Suzanne): con capre nane, pecore di Ouessant, galline e conigli

Informazioni pratiche

Parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand, 75015 Parigi

Aperto tutti i giorni

  • Metro 12 : stazione Corentin Celton
  • Metro 8 : stazione Balard
  • RER C : stazione Issy Val de Seine

#4. La Verrerie de Soisy-sur-École, dalle fiamme alle ragazze

Gli edifici e i giardini della Verrerie de Soisy-sur-École
Gli edifici e i giardini della Verrerie de Soisy-sur-École © Verrerie de Soisy-sur-École

Dirigetevi verso Essonne per scoprire un luogo dove il know-how soffia a 1200°C: la Verrerie de Soisy-sur-École.

Tutto ebbe inizio nel 1977, quando Elizabeth Giraud (direttrice della Verrerie de La Rochère in Haute-Saône), creò una vetreria artigianale dedicata alla trasmissione dei gesti artigianali, per contrastare la meccanizzazione del mestiere.

Il suo obiettivo? Perpetuare questa tradizione millenaria e renderla accessibile al pubblico. Ha scelto un angolo verde vicino al fiume per costruire il laboratorio e ha affidato la gestione a sua figlia, Marie-Alice Alary.

Una vetreria artigianale aperta a tutti

La Verrerie de Soisy-sur-École è:

  • Un laboratorio attivo dove osservare i vetrai soffiare la loro arte
  • Un poetico giardino di vetro : installazioni artistiche sparse in un parco alberato in riva al mare
  • Know-how eccezionale : filigrana (lavoro fatto di fili di vetro intrecciati e saldati), incalmo (assemblaggio di bolle colorate a caldo) e altre tecniche artigianali
  • Un negozio che presenta tutte le creazioni

Informazioni pratiche

Verrerie de Soisy-sur-École, 12 Rue du Moulin des Noues, Soisy-sur-École

  • Accesso: RER D fino a Melun, poi autobus 3424 fermata La Rionnerie
  • Visita gratuita per privati
  • Negozio e giardino di vetro accessibili

#5. Il castello-studio di Rosa Bonheur, passeggiando per la terra di un artista libero

I giardini del Château de By, studio e luogo di vita dell'artista Rosa Bonheur
I giardini del Château de By, studio e luogo di vita dell'artista Rosa Bonheur © Château Rosa Bonheur

A Thomery, a pochi chilometri da Fontainebleau, lo Château de By (XIX secolo) era il regno di colei che dipingeva animali come nessuno, indossava pantaloni quando era illegale e viveva con la sua compagna: la pittrice Rosa Bonheur (1822-1899).

Il castello, classificato, è uno dei pochi luoghi dell'Ile-de-France a portare alta la memoria di un'artista donna di talento, anticonformista e visionaria. 

Perché andarci?

  • Un parco romantico con accesso gratuito : per passeggiare nei giardini all'inglese che hanno ispirato il pittore
  • Una sala da tè dove gustare una pasticceria in un ambiente unico
  • Un museo (a pagamento) per scoprire tutte le opere e lo studio dell'artista

Informazioni pratiche

Château Rosa Bonheur, 15 rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery

  • Accesso : Linea R fino alla stazione di Thomery + 20 minuti a piedi attraverso la foresta
  • Accesso gratuito al giardino

