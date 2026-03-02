Da vedere, da fare in Île-de-France? Speciale 8 marzo

Dirigetevi verso il 15° arrondissement di Parigi per scoprire il Parc Suzanne Lenglen : uno spazio verde di 15 ettari intitolato a uno straordinario campione.

Suzanne Lenglen (1899-1938), è la prima stella internazionale del tennis femminile, ha vinto 241 biglietti e ha vinto sei volte il torneo di Wimbledon. Il secondo campo principale dello stadio Roland-Garros porta il suo nome (nientemeno).

Ha scosso i codici del tennis femminile nel 1920 abbandonando il corsetto per gonne corte e cerchietti. Libera la sua pratica dalle catene e scandalizza, nel processo, un'intera epoca.

Perché andare a Suzanne Lenglen Park?

Campi sportivi integrati nel paesaggio : tennis (ovviamente), rugby, atletica, basket, calcio, pattinaggio, bowling, palestra...

: tennis (ovviamente), rugby, atletica, basket, calcio, pattinaggio, bowling, palestra... Un giardino paesaggistico

Una fattoria didattica urbana (La Ferme de Suzanne): con capre nane, pecore di Ouessant, galline e conigli

Informazioni pratiche

Parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand, 75015 Parigi

Aperto tutti i giorni