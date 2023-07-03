Il kit del viaggiatore in Île-de-France Pubblicato su 2023 July 03

Orari della prima e dell'ultima metropolitana? Come usare gli autobus notturni? Consigli per acquistare il tuo biglietto di trasporto? Consigli e trucchi per un viaggio di successo? Questo è il kit del viaggiatore in Île-de-France!

Gli elementi essenziali del viaggiatore in Île-de-France Per entrare nella rete di trasporto : osservare i pittogrammi e la segnaletica. Stazioni della metropolitana, fermate degli autobus, stazioni RER: tutto è indicato nelle strade!

: osservare i pittogrammi e la segnaletica. Stazioni della metropolitana, fermate degli autobus, stazioni RER: tutto è indicato nelle strade! Per acquistare un biglietto di trasporto : hai la scelta. Vai alla stazione e alla stazione, a un distributore automatico o a una biglietteria o sul tuo telefono direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités (per utenti Android e iOS).

: hai la scelta. Vai alla stazione e alla stazione, a un distributore automatico o a una biglietteria o sul tuo telefono direttamente (per utenti Android e iOS). Conserva il tuo biglietto di trasporto, ti verrà chiesto in caso di controllo : non buttare via il tuo biglietto dopo averlo utilizzato, in caso di controllo, ti verrà chiesto di presentarlo.

Per raggiungere la piattaforma della metropolitana, della RER o del treno : identifica il numero (per la metropolitana), la lettera (per la RER e i treni) e il colore della linea, questo ti permetterà di orientarti seguendo i cartelli stradali. Sulle piattaforme e a bordo, gli schermi ti danno il tempo di attesa e la direzione in cui sta andando il tuo treno. Per la RER, le spie mostrano tutte le stazioni servite e l'intera mappa della linea.

Nelle scale mobili : per la tua sicurezza ed evitare spintoni, posizionati sulla destra per far passare i viaggiatori che desiderano salire i gradini.

: per la tua sicurezza ed evitare spintoni, posizionati sulla destra per far passare i viaggiatori che desiderano salire i gradini. Bagagli o passeggini : è previsto un cancello per far passare facilmente bagagli ingombranti e passeggini, accanto ai validatori.

: è previsto un cancello per far passare facilmente bagagli ingombranti e passeggini, accanto ai validatori. "Attenzione, a bordo potrebbero essere presenti borseggiatori" : nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza e quella degli agenti di sicurezza, è probabile che i borseggiatori agiscano sulla rete. Chiudi le tasche e le borse e non lasciare mai i tuoi effetti personali incustoditi.

: nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza e quella degli agenti di sicurezza, è probabile che i borseggiatori agiscano sulla rete. Chiudi le tasche e le borse e non lasciare mai i tuoi effetti personali incustoditi. Hai perso qualcosa o visto un oggetto abbandonato : segnalalo a un agente.

Quali sono gli orari dei mezzi pubblici? Per evitare di trovarsi davanti a porte chiuse la sera quando si torna a casa da una cena con gli amici, un piccolo promemoria degli orari sulla nostra rete. In metropolitana Nei giorni feriali le metropolitane funzionano da : 5:30 all'1:15,

: 5:30 all'1:15, Il venerdì e il sabato sera, proprio come le vigilie festive : le metropolitane funzionano fino alle 2:15 del mattino. Nella RER La RER funziona tutti i giorni dalle 5:30 all'1:20 circa. Sugli autobus La rete di autobus dell'Ile-de-France è titanica con un centinaio di linee a Parigi e 1.900 linee, in tutto, nell'Île-de-France. Mentre gli orari degli autobus variano a seconda della linea utilizzata, in generale: Gli autobus passano tra le 7:00 e le 20:30 dal lunedì alla domenica e fino alle 00:30 per le principali linee di autobus,

dal lunedì alla domenica e per le principali linee di autobus, Molte linee non funzionano la domenica e nei giorni festivi. Per saperne di più, vai alla sezione Orari del nostro sito web o app, seleziona la linea di autobus che preferisci e controlla gli orari per il tuo viaggio futuro!

Autobus notturno: l'alternativa con i mezzi pubblici dopo l'ultima metropolitana Quando le metropolitane, la RER e gli autobus diurni non funzionano più, hai ancora un'alternativa! Prendi la rete di autobus notturni! Questi autobus funzionano approssimativamente dalle 00:30 alle 5:30 del mattino. Per prevedere il tuo itinerario notturno, usa il calcolatore di percorso,

La rete di autobus notturni ruota attorno a cinque principali stazioni di trasferimento : Châtelet, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon. Tutte le stazioni RER sono servite anche dalla rete di autobus notturni.

: Châtelet, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon. sono servite anche dalla rete di autobus notturni. Le linee notturne N01 e N02 consentono di girare Parigi collegando le principali stazioni (Montparnasse, Saint-Lazare, de l'Est, Lione e Austerlitz). Per spostarsi, inizia identificando la rete di autobus notturni grazie alla sua segnaletica: i nomi delle linee sono preceduti da una N.

Telefono o pass: scegli il dematerializzato per i tuoi biglietti Con l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, il tuo telefono ti consente di caricare i biglietti di trasporto e persino di convalidare direttamente su autobus, treno, tram, RER o metropolitana (su Android e Apple). Preferisci mantenere un pass fisico? Gli abbonamenti Navigo Easy o Navigo Découverte sono venduti presso le biglietterie automatiche e le biglietterie delle stazioni: possono essere ricaricati dai distributori automatici o sull'applicazioneÎle-de-France Mobilités.

Comprendere la suddivisione in zone di transito Cinque zone regionali condividono la rete di trasporto pubblico nell'Île-de-France. Spaziando da Parigi alla Grande couronne, devono essere scelti al momento dell'acquisto di determinati biglietti di trasporto. Quali aree selezionare per arrivare a Disneyland Park? Allo Stade de France? O al Museo del Louvre? Come scegliere le aree che corrispondono ai tuoi desideri di visita? Ti spieghiamo tutto.