Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) dei biglietti Bus-Tram

Data di validità: da novembre 2025

Preambolo

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Tram Bus su supporto contactless (pass Navigo Easy e telefono tramite applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti[1]).

L'utilizzo del biglietto Bus-Tram è subordinato all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte del Titolare delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso nonché di quelle relative al supporto su cui il biglietto è caricato (disponibili su iledefrance-mobilites.fr).

Il biglietto Bus-Tram contactless, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1. DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Titolare" indica la persona fisica che utilizza il biglietto Bus-Tram contactless.

1.2 La denominazione "Tariffa ridotta" indica le tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:

Beneficiari dell'assistenza sociale e dei trasporti di solidarietà

Bambini da 4 anni a meno di 10 anni (gratuito per i bambini sotto i 4 anni)

Titolare di una tessera "Famiglie numerose"

Persone disabili in base alla prova e ai loro accompagnatori

Maggiori dettagli su "Elenco dei beneficiari per le tariffe ridotte | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.3 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

1.4 Per "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi si intende la possibilità di caricare biglietti o contratti diversi sullo stesso pass o telefono.

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1. Il biglietto Bus-Tram può essere utilizzato in tutte le zone da 1 a 5 della rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France Mobilités. Il biglietto Bus-Tram ti permette di viaggiare su:

Linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France.

Linee del tram (da T1 a T14)

Il Tzen.

Fileo

Autobus e pullman Noctilien

Il cavo C1

2.2 Il biglietto Bus-Tram non consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana in Île-de-France

RER e linee ferroviarie in Île-de-France

RoissyBus e OrlyVal

La funicolare di Montmartre

Linee Intercity e TER

Linee ad alta velocità (TGV ...)

2.3 Periodo di validità

Il biglietto Bus-Tram consente un viaggio della durata di 1h30 dalla convalida dell'ingresso e senza effettuare un'uscita. I collegamenti tra i modi di trasporto autorizzati, sopra menzionati, sono autorizzati entro il limite di 1h30 dalla prima convalida dell'ingresso. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen non sono consentiti con lo stesso biglietto Bus-Tram. In caso di convalida dell'ingresso o della coincidenza oltre il limite di tempo, verrà detratto un nuovo biglietto Bus-Tram. In caso di dimenticanza o smarrimento del suo supporto contactless, il Titolare deve acquistare un biglietto di trasporto per poter viaggiare senza essere in violazione. Questo non è rimborsato.

3. PREZZI

3.1 Il prezzo del biglietto Bus-Tram è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe"

sui display nei luoghi di trasporto

sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

sui siti web dei Vettori

sul sito web dell'agenzia Navigo Key Accounts per aziende, istituzioni o associazioni per acquisti di massa

3.2 Il biglietto Bus-Tram è venduto singolarmente, a prezzo pieno e ridotto.

3.1 Le persone ammissibili alla tariffa ridotta sono le seguenti: cfr. paragrafo 1.2

4. ACQUISTO E CARICO

4.1 Il prezzo del biglietto Bus-Tram è pagabile in contanti.

4.2 Il biglietto Bus-Tram può essere caricato su un pass Navigo Easy:

- nei punti vendita, in vendita mobile con un agente e sui distributori automatici dei Vettori

-dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (si vedano le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) e per ricaricare un pass Navigo (se il Titolare ne ha già uno).,

- o tramite un ordine online sul sito web dell'Agenzia Navigo Key Accounts su https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

4.3 Il biglietto Bus-Tram può anche essere acquistato e caricato telefonicamente dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Durante lo stesso acquisto su Autobranche o da un'app, è possibile caricare fino a 20 biglietti Bus-Tram sullo stesso supporto (pass o cellulare).

Per un acquisto presso l'agenzia Navigo Key Accounts, è possibile ottenere fino a 30 biglietti Bus-Tram sullo stesso pass.

4.5 Convivenza

Il biglietto Bus-Tram e il biglietto Metro-Treno-RER possono coesistere insieme sullo stesso supporto (pass o telefono). Ciascuno sarà quindi convalidato in via prioritaria sul proprio perimetro di convalida.

Il biglietto Bus-Tram e il biglietto Paris Région <> Aéroports possono coesistere sullo stesso supporto (pass o telefono). Ciascuno sarà quindi convalidato in via prioritaria sul proprio perimetro di convalida.

Il biglietto Bus-Tram e il biglietto teleticket t+ la cui vendita è cessata il 01/01/2025 possono coesistere sullo stesso pass o telefono (cfr. articolo 5.4 relativo alle regole di convalida in caso di convivenza di un biglietto t+ e di un biglietto Bus-Tram).

Gli abbonamenti e il biglietto Bus-Tram possono coesistere sullo stesso pass o telefono (cfr. articolo 5.4 relativo alle regole di convalida in caso di coabitazione di un pass e di un biglietto Bus-Tram).

5. CONVALIDA

5.1 Il Titolare di un Biglietto Bus-Tram deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo biglietto sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita se richiesto, pena la violazione.

5.2 La convalida di un biglietto Bus-Tram consente il viaggio di una sola persona.

5.3 È impossibile convalidare più biglietti Bus-Tram dello stesso supporto contactless per consentire il viaggio di più persone sullo stesso percorso.

5.4 Quando il supporto contiene sia un biglietto Bus-Tram che un pass (vedi articolo 4.5), il pass viene convalidato in via prioritaria il giorno e nelle aree di validità di esso. Nessun biglietto Bus-Tram viene quindi detratto.

5.5 In caso di convivenza con il biglietto teleticket t+, è il biglietto t+ che viene convalidato in via prioritaria. Nessun biglietto Bus-Tram viene quindi detratto. (Cfr https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-ticket-t-sans-contact).

5.6 Ile-de-France Mobilités non garantisce l'uso di biglietti magnetici in tutte le stazioni a causa dell'impiego di nuovi validatori e distributori di biglietti completamente telematici. Di conseguenza, i biglietti magnetici possono essere utilizzati come ultima risorsa in assenza di pass Navigo Easy o di un telefono compatibile.

6. CONTROLLO

6.1 In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il supporto contactless su cui è caricato il biglietto Bus-Tram convalidato all'ingresso e, se necessario, deve essere in grado di giustificare il suo diritto alla tariffa ridotta.

In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, il Titolare deve presentare il suo telefono, con NFC attivato, davanti all'apparecchiatura di controllo.

6.2 L'accertamento del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 5) e/o delle regole di utilizzo del biglietto Bus-Tram (articolo 2) o l'impossibilità di giustificare il proprio diritto a una tariffa ridotta, comporta il pagamento di un indennizzo forfettario e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3 In caso di mancato pagamento al Vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7. SERVIZI POST-VENDITA

7.1 Rimborso

Il biglietto Bus-Tram non è né modificabile né rimborsabile, anche in caso di errore di acquisto.

7.2 Smarrimento/furto

In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, i biglietti Bus-Tram smarriti in questa occasione non saranno né sostituiti né rimborsati.

7.3 Malfunzionamento del pass senza contatto

In caso di malfunzionamento del pass Navigo Easy, non può essere proposta alcuna sostituzione del/i biglietto/i Bus-Tram. Fare riferimento alle CGSU del pass Navigo Easy, articolo 5;

7.4 Biglietto caricato sul telefono o sullo smartwatch

In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida di questo biglietto con questo telefono. La richiesta di cancellazione è possibile solo dall'applicazione. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

Maggiori informazioni sulle regole di servizio post-vendita del biglietto Bus-Tram caricato sul telefono o sull'orologio connesso sono disponibili nelle Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto per biglietto su

8. TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

Il Titolare si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto, disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI

La vendita di biglietti Bus-Tram su supporti contactless non raccoglie dati personali specifici.

L'acquisto e la gestione sono supportati da un supporto per il quale i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo di ciascun supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr :

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Easy

Termini e condizioni del telefono come supporto per biglietto Android

Termini e condizioni per l'utilizzo del telefono come supporto per biglietto iPhone

10. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.