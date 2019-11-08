Illustrazione che mostra un lavoratore che convalida il suo viaggio con il suo pass annuale NavigoIllustrazione che mostra un lavoratore che convalida il suo viaggio con il suo pass annuale Navigo

Pacchetto annuale Navigo

Viaggi illimitati tutto l'anno!

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

88,80€  al mese12° mese consecutivo offerto

  • Risparmia sui tuoi spostamenti quotidiani
  • Goditi il trasporto illimitato
  • Paga in una sola volta o scegli l'addebito diretto mensile
Iscriviti online

Prezzi

Aree del pacchettoTariffa
Tutte le zone da 1 a 5976,80 €
2 a 3910,80 €
3 a 4886,60 €
4 a 5864,60 €

Tariffe forfettarie applicabili dal 1° gennaio 2025

La somma forfettaria è rimborsata almeno al 50% dai datori di lavoro ai dipendenti per le aree necessarie per il pendolarismo.

C'è anche un prezzo per gli anziani.

Illustrazione che mostra una mano che tiene una moneta

Un budget controllato

Puoi sospendere e riprendere il tuo pacchetto in qualsiasi momento, gratuitamente.

Il pacchetto può essere pagato mensilmente tramite addebito diretto o tutto in una volta per un anno.

È adatto alle mie esigenze?

Il pacchetto annuale Navigo è adattato alle tue esigenze se:

  • Prendi spesso i mezzi di trasporto
  • Stai cercando una soluzione più economica e pratica rispetto al pacchetto Navigo Month

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Con Navigo Annuel ti abboni una sola volta e viaggi illimitati (a seconda della tua zonizzazione).
Mantieni la flessibilità mettendo in pausa il tuo piano in qualsiasi momento.

Illustrazione che mostra in primo piano, un viaggiatore che si abbona con il suo smartphone. Sullo sfondo, un viaggiatore si iscrive a una biglietteria.

Come posso ottenerlo?

L'abbonamento è possibile online o presso un punto vendita con un agente, in una stazione o in stazione.

Iscriviti online
Trova un punto vendita
Illustrazione che mostra una rappresentazione schematica della rete di trasporto dell'Île-de-France con i diversi tipi di luoghi culturali

Tanti vantaggi

  • Parcheggio biciclette : un luogo chiuso e sicuro offerto.
  • Park and Ride : 22.000 posti auto garantiti in parcheggi dedicati e sicuri vicini ai trasporti pubblici. Servizio incluso o scontato.
  • Carpooling : 1 viaggio di andata e ritorno al giorno offerto.
  • Auto self-service : accesso alla prenotazione dal tuo smartphone e sblocco con il tuo abbonamento annuale Navigo.
  • Vantaggi culturali : riduzioni di prezzo o servizi esclusivi in +300 luoghi culturali nell'Île-de-France.

