La somma forfettaria è rimborsata almeno al 50% dai datori di lavoro ai dipendenti per le aree necessarie per il pendolarismo.
C'è anche un prezzo per gli anziani.
Viaggi illimitati tutto l'anno!
88,80€ al mese12° mese consecutivo offerto
|Aree del pacchetto
|Tariffa
|Tutte le zone da 1 a 5
|976,80 €
|2 a 3
|910,80 €
|3 a 4
|886,60 €
|4 a 5
|864,60 €
Puoi sospendere e riprendere il tuo pacchetto in qualsiasi momento, gratuitamente.
Il pacchetto può essere pagato mensilmente tramite addebito diretto o tutto in una volta per un anno.
Il pacchetto annuale Navigo è adattato alle tue esigenze se:
Con Navigo Annuel ti abboni una sola volta e viaggi illimitati (a seconda della tua zonizzazione).
Mantieni la flessibilità mettendo in pausa il tuo piano in qualsiasi momento.
L'abbonamento è possibile online o presso un punto vendita con un agente, in una stazione o in stazione.