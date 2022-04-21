Carsharing: Communauto aderisce all'app Île-de-France Mobilités
Conosci Communauto?
Si tratta di un servizio di noleggio auto e furgoni in car sharing e self-service, a Parigi e in diversi comuni della periferia interna.
Con Communauto, una flotta di veicoli ti aspetta in fondo alla tua casa per un'ora, un giorno o anche per tutte le tue vacanze, come desideri! Paghi per il tempo trascorso, i chilometri percorsi e la benzina è inclusa...
E hai anche la possibilità di prenotare fino a un mese in anticipo e cancellare fino a 2 ore prima della partenza.
Un pass Navigo e in auto!
Dopo il Vélib' di febbraio, è ora il servizio Communauto che integra i servizi di Île-de-France Mobilités! A partire da oggi per i proprietari di telefoni con sistema operativo Android e tra poche settimane per i telefoni che utilizzano il sistema iOS.
In termini concreti, ciò significa che a partire da oggi puoi trovare e prenotare un'auto o un furgone direttamente dalla tua app Île-de-France Mobilités (ma anche dal sito web), semplicemente con le tue credenziali Île-de-France Mobilités Connect.
Per quanto riguarda la chiave per sbloccare l'auto, è il tuo pass Navigo!
Communauto arriva nell'app Île-de-France Mobilités: istruzioni per l'uso
Vuoi noleggiare un'auto per un breve periodo di tempo? Con Communauto, prenota facilmente un veicolo dall'app Île-de-France Mobilités e sbloccalo con il tuo pass Navigo!
1. Controlla sulla mappa le auto disponibili nelle vicinanze dall'app Île-de-France Mobilités
2. Prenota la tua auto e il periodo di noleggio desiderato
3. Basta sbloccare il veicolo con il pass Navigo
4. Gestisci le tue prenotazioni dall'app Île-de-France Mobilités
Prenota un veicolo su Communauto dall'app Île-de-France Mobilités: istruzioni per l'uso
1. Controlla sulla mappa le auto disponibili nelle vicinanze dall'app Île-de-France Mobilités
2. Prenota la tua auto e il periodo di noleggio desiderato
3. Basta sbloccare il veicolo con il pass Navigo
4. Gestisci le tue prenotazioni dall'app Île-de-France Mobilités
Carsharing, carpooling, park-and-ride, biglietto a 4 €*, bicicletta: Île-de-France Mobilités facilita tutta la tua mobilità
Crisi petrolifera, sfide ambientali: tutti abbiamo una buona ragione per voler prendere meno la nostra auto personale per i nostri viaggi in Île-de-France. Ed è per supportarvi in questo processo che Île-de-France Mobilités sviluppa giorno dopo giorno un'offerta arricchita che completa la rete di trasporto pubblico.
- Park and ride offerti agli abbonati Navigo, per lasciare l'auto alla stazione e fare la maggior parte del viaggio in treno, RER
- Un'offerta di carpooling integrata nel tuo account Île-de-France Mobilités per mettere in comune le spese di carburante, trovare percorsi complementari ai trasporti pubblici
- Per 2 anni, il noleggio a lungo termine di biciclette elettriche con Véligo Location, parcheggi per biciclette che si stanno moltiplicando nelle vostre stazioni e accesso diretto nell'app Île-de-France Mobilités alla flotta di biciclette Vélib'
- Dal 1 ° marzo 2022, il limite dei biglietti di origine / destinazione a € 4 *, per facilitare l'accesso di tutti al treno, alla RER e alla metropolitana, anche per un viaggio da un capo all'altro dell'Île-de-France!
- E infine, questo era lo scopo di questa notizia, l'integrazione oggi dell'offerta di car sharing di Communauto direttamente nell'app Île-de-France Mobilités, oltre ad altri servizi etichettati, per facilitare l'accesso puntuale ad auto e furgoni
* Tariffa valida per qualsiasi biglietto origine-destinazione venduto sul libretto. Il prezzo unitario è di 5€. I biglietti origine-destinazione da o per l'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle non sono soggetti a queste tariffe