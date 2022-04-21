Carsharing: Communauto aderisce all'app Île-de-France Mobilités

Conosci Communauto?

Si tratta di un servizio di noleggio auto e furgoni in car sharing e self-service, a Parigi e in diversi comuni della periferia interna.

Con Communauto, una flotta di veicoli ti aspetta in fondo alla tua casa per un'ora, un giorno o anche per tutte le tue vacanze, come desideri! Paghi per il tempo trascorso, i chilometri percorsi e la benzina è inclusa...

E hai anche la possibilità di prenotare fino a un mese in anticipo e cancellare fino a 2 ore prima della partenza.