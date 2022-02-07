Vélib' arriva nell'app Île-de-France Mobilités

Prendere un Vélib' con il tuo pass Navigo è diventata routine, giusto?

Ma dall'8 febbraio, è ora il pass Vélib' stesso che puoi acquistare direttamente tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités!

Quali offerte Velib' Métropole sono disponibili?

Potrai scegliere tra le offerte a breve termine Velib' Métropole: offerte che sono principalmente per utenti molto occasionali e turisti.

Che tu scelga un Ticket-V, un pass Classic 24h, un pass elettrico di 24 ore o un pass di 3 giorni: componi la mobilità che fa per te!

Prendi un pass Velib' Métropole nell'applicazione Île-de-France Mobilités: istruzioni per l'uso

  1. Seleziona Velib' Métropole tramite la ricerca del percorso o sulla mappa "nelle vicinanze"
  2. Verrai reindirizzato alla sezione "Acquisto" dell'app, in una sezione dedicata a Velib' Métropole
  3. Scegli il supporto con cui sbloccherai il Vélib' : un codice o, ancora più semplice, il tuo pass Navigo - sarà quindi automaticamente collegato al tuo acquisto
  4. Verrai quindi reindirizzato a Velib' Métropole dove potrai scegliere le offerte e il numero di biciclette che desideri
  5. Inserisci solo il tuo indirizzo e-mail (che può già essere precompilato se hai effettuato l'accesso all'universo Île-de-France Mobilités): non è necessario creare un account Velib' Métropole.
  6. Paga il tuo acquisto con carta di credito con Velib' Métropole
  7. Sblocca il tuo Vélib' e... Buon divertimento! (sicuro)

Per una maggiore comodità, puoi seguire i tuoi acquisti Velib' Métropole direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités: se la tua offerta occasionale Velib' Métropole è stata acquistata mentre sei connesso a Île-de-France Mobilités Connect, troverai i tuoi acquisti Velib' Métropole, così come i tuoi acquisti Navigo, nel tuo Spazio Personale, sezione "I miei ultimi acquisti".

(Nota: questa pagina riepiloga tutti gli acquisti effettuati ma non include gli importi addebitati in caso di superamento del pacchetto. Questi importi saranno comunicati via e-mail direttamente da Velib' Métropole.)

Gestisci tutta la tua mobilità sull'applicazione Île-de-France Mobilités

Ognuno i suoi viaggi, ognuno i suoi desideri e soprattutto ognuno la sua mobilità: poiché ci sono tanti modi per viaggiare nell'Île-de-France quanti sono i residenti dell'Ile-de-France, l'applicazione Île-de-France Mobilités si sta gradualmente arricchendo fino a diventare lo strumento di riferimento per tutta la tua mobilità nella regione parigina.

Pedalare in Île-de-France sta diventando sempre più facile

Sviluppo esponenziale del servizio Véligo Location, moltiplicazione dei parcheggi per biciclette, creazione della RER-V (per le biciclette), promozione dei servizi di bike sharing (come Vélib'), coronapistes sostenibili e premi regionali e locali: da 4 anni, Île-de-France Mobilités si impegna a facilitare la bicicletta nell'Île-de-France