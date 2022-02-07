Vélib' arriva nell'app Île-de-France Mobilités
Prendere un Vélib' con il tuo pass Navigo è diventata routine, giusto?
Ma dall'8 febbraio, è ora il pass Vélib' stesso che puoi acquistare direttamente tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités!
Quali offerte Velib' Métropole sono disponibili?
Potrai scegliere tra le offerte a breve termine Velib' Métropole: offerte che sono principalmente per utenti molto occasionali e turisti.
Che tu scelga un Ticket-V, un pass Classic 24h, un pass elettrico di 24 ore o un pass di 3 giorni: componi la mobilità che fa per te!
Prendi un pass Velib' Métropole nell'applicazione Île-de-France Mobilités: istruzioni per l'uso
- Seleziona Velib' Métropole tramite la ricerca del percorso o sulla mappa "nelle vicinanze"
- Verrai reindirizzato alla sezione "Acquisto" dell'app, in una sezione dedicata a Velib' Métropole
- Scegli il supporto con cui sbloccherai il Vélib' : un codice o, ancora più semplice, il tuo pass Navigo - sarà quindi automaticamente collegato al tuo acquisto
- Verrai quindi reindirizzato a Velib' Métropole dove potrai scegliere le offerte e il numero di biciclette che desideri
- Inserisci solo il tuo indirizzo e-mail (che può già essere precompilato se hai effettuato l'accesso all'universo Île-de-France Mobilités): non è necessario creare un account Velib' Métropole.
- Paga il tuo acquisto con carta di credito con Velib' Métropole
- Sblocca il tuo Vélib' e... Buon divertimento! (sicuro)
Per una maggiore comodità, puoi seguire i tuoi acquisti Velib' Métropole direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités: se la tua offerta occasionale Velib' Métropole è stata acquistata mentre sei connesso a Île-de-France Mobilités Connect, troverai i tuoi acquisti Velib' Métropole, così come i tuoi acquisti Navigo, nel tuo Spazio Personale, sezione "I miei ultimi acquisti".
(Nota: questa pagina riepiloga tutti gli acquisti effettuati ma non include gli importi addebitati in caso di superamento del pacchetto. Questi importi saranno comunicati via e-mail direttamente da Velib' Métropole.)
Gestisci tutta la tua mobilità sull'applicazione Île-de-France Mobilités
Ognuno i suoi viaggi, ognuno i suoi desideri e soprattutto ognuno la sua mobilità: poiché ci sono tanti modi per viaggiare nell'Île-de-France quanti sono i residenti dell'Ile-de-France, l'applicazione Île-de-France Mobilités si sta gradualmente arricchendo fino a diventare lo strumento di riferimento per tutta la tua mobilità nella regione parigina.
Pedalare in Île-de-France sta diventando sempre più facile
Sviluppo esponenziale del servizio Véligo Location, moltiplicazione dei parcheggi per biciclette, creazione della RER-V (per le biciclette), promozione dei servizi di bike sharing (come Vélib'), coronapistes sostenibili e premi regionali e locali: da 4 anni, Île-de-France Mobilités si impegna a facilitare la bicicletta nell'Île-de-France