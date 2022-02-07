Gestisci tutta la tua mobilità sull'applicazione Île-de-France Mobilités

Ognuno i suoi viaggi, ognuno i suoi desideri e soprattutto ognuno la sua mobilità: poiché ci sono tanti modi per viaggiare nell'Île-de-France quanti sono i residenti dell'Ile-de-France, l'applicazione Île-de-France Mobilités si sta gradualmente arricchendo fino a diventare lo strumento di riferimento per tutta la tua mobilità nella regione parigina.