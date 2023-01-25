Come posso ritirare il mio Vélib' alla stazione? Devo utilizzare un pass Navigo o un codice segreto?

Aggiornato su 25 gennaio 2023

Prendi un Vélib' con un pass Navigo

Per prendere un Vélib' con il tuo pass Navigo:

  1. Premere il tasto "V" sulla tastiera Vélib': lo schermo si illumina;
  2. È quindi possibile presentare il pass Navigo sopra lo schermo;
  3. Appare il simbolo GO: puoi prendere il tuo Vélib'.
Tutorial: Prendi un velib alla stazione con il tuo pass Navigo
Prendi un Vélib' con un'e-mail e un codice segreto

Per prendere un Vélib' con il tuo codice segreto Navigo:

  1. Premere il tasto "V" sulla tastiera Vélib': lo schermo si illumina;
  2. Digita il tuo codice di accesso (8 cifre) ricevuto via e-mail e convalida "V";
  3. Quindi digita il tuo codice segreto (4 cifre) e convalida premendo "V";
  4. Appare il simbolo GO: puoi prendere il tuo Velib'.
Tutorial: prendi un vélib alla stazione con un'e-mail e il tuo codice segreto navigo
Hai difficoltà a prendere il tuo Vélib'? Consulta i tutorial sul sito di Vélib'