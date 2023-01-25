Come posso ritirare il mio Vélib' alla stazione? Devo utilizzare un pass Navigo o un codice segreto?
Prendi un Vélib' con un pass Navigo
Per prendere un Vélib' con il tuo pass Navigo:
- Premere il tasto "V" sulla tastiera Vélib': lo schermo si illumina;
- È quindi possibile presentare il pass Navigo sopra lo schermo;
- Appare il simbolo GO: puoi prendere il tuo Vélib'.
come prendere un Vélib'
Prendi un Vélib' con un'e-mail e un codice segreto
Per prendere un Vélib' con il tuo codice segreto Navigo:
- Premere il tasto "V" sulla tastiera Vélib': lo schermo si illumina;
- Digita il tuo codice di accesso (8 cifre) ricevuto via e-mail e convalida "V";
- Quindi digita il tuo codice segreto (4 cifre) e convalida premendo "V";
- Appare il simbolo GO: puoi prendere il tuo Velib'.
Come prendere un Vélib' con codice