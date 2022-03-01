Viaggia in tutta l'Île-de-France per un massimo di 4 €*

Cos'è il biglietto del treno o della RER origine/destinazione a 4 euro massimo*?

4 euro è ora il prezzo che pagherai per un biglietto di origine / destinazione, qualunque sia il tuo viaggio in Île-de-France (se acquisti un carnet di 10 biglietti, l'unità è di 5 euro). Puoi sempre pagare meno, ma non pagherai mai più... di più!