Viaggia in tutta l'Île-de-France per un massimo di 4 €*
Cos'è il biglietto del treno o della RER origine/destinazione a 4 euro massimo*?
4 euro è ora il prezzo che pagherai per un biglietto di origine / destinazione, qualunque sia il tuo viaggio in Île-de-France (se acquisti un carnet di 10 biglietti, l'unità è di 5 euro). Puoi sempre pagare meno, ma non pagherai mai più... di più!
4 euro*, ma perché?
In Île-de-France Mobilités, la nostra missione è rendere più facile per tutti viaggiare nell'Île-de-France, da qualsiasi parte provengano, qualunque siano le nostre risorse.
Quindi, dopo Navigo Annuel Tarification Senior (50% sul pacchetto mensile Navigo per i viaggiatori dai 62 anni, a determinate condizioni), Navigo Junior (24 euro / anno per 4-11 anni), l'implementazione del biglietto di origine / destinazione a 4 euro massimo * consente a tutti coloro che optano per questo biglietto di trasporto di viaggiare dove vogliono, quando vogliono, a un costo inferiore.
Una misura economica ed ecologica
Anno dopo anno, Île-de-France Mobilités investe molto per attuare la sua visione di un'offerta di trasporto pubblico sempre più densa, vicino a casa, ma anche più equa, confortevole e sicura.
Oggi, l'Île-de-France beneficia di una delle reti più importanti del mondo. Una rete dotata di treni, tram, metropolitane e autobus più sostenibili e rispettosi dell'ambiente.
Ora hai un motivo in più per lasciare la tua auto in garage a favore di un treno, autobus o tram. Per meno stress, meno inquinamento, più serenità e risparmio reale.
9,4 milioni di viaggi ogni giorno sulla rete di trasporti dell'Ile-de-France, 2a rete ferroviaria più trafficata al mondo dopo Tokyo, 2a rete più densa del mondo dopo Londra con 448 stazioni, 4a rete più lunga del mondo, 922 km di rete ferroviaria (metropolitana / RER / tram), 550 metri in media tra 2 stazioni della metropolitana, 10.500 autobus e pullman in circolazione
4 euro*, per allontanarsi da tutto vicino a casa
Con il biglietto origine/destinazione a 4 euro*, è finalmente l'occasione per andare in giro, con la famiglia, da soli o con gli amici, alla scoperta delle 1000 e 1 meraviglie dell'Île-de-France!
4 euro* per passeggiare nel cuore dei vigneti della Champagne (ma non in Champagne, piuttosto a Saâcy-sur-Marne!), lasciarsi ispirare dai paesaggi che hanno incantato gli impressionisti (a Auvers sur Oise), mangiare brie (a Meaux o Melun) e coulommiers (a Coulommiers), immergersi nel Medioevo (a Provins) o semplicemente affacciarsi sui meandri della Senna (da Bonnières), contemplare l'azzurro turchese della Marna (scendere a Trilport) o godersi una spiaggia Art Deco nell'Oise, le giornate di sole (a L'Isle-Adam) ...
E tante altre passeggiate e meraviglie da scoprire!
* Tariffa valida per qualsiasi biglietto origine-destinazione venduto sul libretto. Il prezzo unitario è di 5€. I biglietti origine-destinazione da o per l'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle non sono soggetti a queste tariffe