Vantaggi culturali alla portata di Navigo

Il tuo abbonamento Navigo ti dà accesso a più di 300 offerte in luoghi culturali in tutta l'Île-de-France!

Per chi sono i vantaggi culturali?

I vantaggi culturali sono riservati agli abbonati:

Il tuo pass valido può essere richiesto alla cassa, ricordati di averlo con te il giorno della tua visita!

+ 300 gite culturali in Ile-de-France

Con i vantaggi culturali del pass Navigo, goditi + 300 gite culturali accessibili ovunque nell'Île-de-France:

  • Cinema, Teatro, Circo
  • Museo, Patrimonio
  • Musica, Danza
  • Esperienza, Giardino
  • Centro d'Arte, Libro

La nostra offerta si arricchisce ogni anno per permettervi di scoprire o riscoprire la cultura in Ile-de-France.

Vantaggi pensati per te

I vantaggi culturali sono riduzioni di prezzo o servizi esclusivi* disponibili tutto l'anno :

  • Ti piace il teatro ? Approfitta di tariffe preferenziali per tutta la stagione.
  • Invita un amico al cinema, se hai già una tariffa ridotta, anche lui può goderselo.
  • Non c'è bisogno di scegliere tra un festival rock o electro, grazie ad una quota ridotta di posti, andrete a due!

E molti altri buoni affari...

Domande sui benefici della cultura?

Contattateci al seguente indirizzo: [email protected]

*Esempi di offerte offerte dai nostri partner culturali e fornite a biglietto indicativo. Elenco non esaustivo. Vedi i dettagli delle condizioni delle offerte valide sulla nostra mappa interattiva o direttamente con gli stabilimenti.