Per chi sono i vantaggi culturali?
I vantaggi culturali sono riservati agli abbonati:
Il tuo pass valido può essere richiesto alla cassa, ricordati di averlo con te il giorno della tua visita!
Il tuo abbonamento Navigo ti dà accesso a più di 300 offerte in luoghi culturali in tutta l'Île-de-France!
I vantaggi culturali sono riservati agli abbonati:
Il tuo pass valido può essere richiesto alla cassa, ricordati di averlo con te il giorno della tua visita!
Con i vantaggi culturali del pass Navigo, goditi + 300 gite culturali accessibili ovunque nell'Île-de-France:
La nostra offerta si arricchisce ogni anno per permettervi di scoprire o riscoprire la cultura in Ile-de-France.
I vantaggi culturali sono riduzioni di prezzo o servizi esclusivi* disponibili tutto l'anno :
E molti altri buoni affari...
*Esempi di offerte offerte dai nostri partner culturali e fornite a biglietto indicativo. Elenco non esaustivo. Vedi i dettagli delle condizioni delle offerte valide sulla nostra mappa interattiva o direttamente con gli stabilimenti.