Libero
Il Navigo Pass immagina R,
per alunni e studenti residenti nell'Île-de-France
- Per utenti abituali
- Accesso a tutte le forme di mobilità nell'Île-de-France
- Consente di caricare i pacchetti imagine R Junior, School, Student e molti altri
Come posso ottenerlo?
Questo pass viene rilasciato solo online come parte di un abbonamento a un pacchetto imagine R:
- Vai a Il mio spazio > Il mio Navigo
- Porta una foto da scaricare o scattane una direttamente online al momento dell'ordine.
- Agence imagine R ti invierà per posta il tuo pass Navigo imagine R caricato con il tuo pacchetto.
Servizio post-vendita
- Malfunzionamento comprovato: sostituzione immediata e gratuita in agenzia.
- Smarrimento o furto: sostituzione su richiesta del titolare a fronte del pagamento di una somma forfettaria di 15€.
La dichiarazione di smarrimento o furto e la sostituzione del pass Navigo vengono effettuate in agenzia.
Dati personali
L'utilizzo del pass Navigo imagine R richiede la creazione di un file cliente nel database Navigo.