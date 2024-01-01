Libero

Il Navigo Pass immagina R,

per alunni e studenti residenti nell'Île-de-France

  • Per utenti abituali
  • Accesso a tutte le forme di mobilità nell'Île-de-France
  • Consente di caricare i pacchetti imagine R Junior, School, Student e molti altri
Ottenere

Come posso ottenerlo?

Questo pass viene rilasciato solo online come parte di un abbonamento a un pacchetto imagine R:

  1. Vai a Il mio spazio > Il mio Navigo
  2. Porta una foto da scaricare o scattane una direttamente online al momento dell'ordine.
  3. Agence imagine R ti invierà per posta il tuo pass Navigo imagine R caricato con il tuo pacchetto.

Servizio post-vendita

  • Malfunzionamento comprovato: sostituzione immediata e gratuita in agenzia.
  • Smarrimento o furto: sostituzione su richiesta del titolare a fronte del pagamento di una somma forfettaria di 15€.

La dichiarazione di smarrimento o furto e la sostituzione del pass Navigo vengono effettuate in agenzia.

Dati personali

L'utilizzo del pass Navigo imagine R richiede la creazione di un file cliente nel database Navigo.