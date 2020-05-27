Questo pacchetto annuale è riservato ai giovani di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre residenti nell'Île-de-France.

Ti permette di viaggiare senza limiti in tutta l'Île-de-France. È valido su tutti i modi di trasporto (metropolitana, autobus, treno, RER, tram, alcuni servizi locali e trasporto su richiesta), ad eccezione di Orlyval, navette VEA Disney e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges).

Il pacchetto imagine R Junior ti consente di beneficiare di offerte esclusive di 3 partner grazie al tuo certificato imagine R.

Nel primo anno di abbonamento, il periodo di validità del contratto imagine R è di 13 mesi (dal 1° settembre al 30 settembre dell'anno successivo). Al momento del rinnovo del contratto, la durata del contratto è di 12 mesi e copre il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Se si opta per l'addebito diretto, le commissioni verranno addebitate ogni mese intorno al 5. Se imposti l'addebito diretto dopo questa data, il mese successivo, verranno addebitati due pagamenti mensili contemporaneamente. Il primo pagamento mensile includerà anche 8 € per le spese di gestione.

In caso di smarrimento o furto, imagine R Student viene sostituito con una partecipazione di 15 € (spese di gestione).