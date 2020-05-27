Illustrazione che mostra una bambina che convalida il suo viaggio con il pass Navigo immagina R accompagnata da sua madreIllustrazione che mostra una bambina che convalida il suo viaggio con il pass Navigo immagina R accompagnata da sua madre

Pacchetto imagine R Junior

immagina R ad un prezzo imbattibile per i bambini sotto gli 11 anni

RERMetropolitanaAutobusTramTreno

24,80€  all'annoTasse di iscrizione incluse

  • Viaggia senza limiti ovunque in Ile-de-France
  • Tariffa ultra interessante per gli studenti più giovani
Abbonamento online

È adatto alle mie esigenze?

imagine R Junior è particolarmente adatto se:

  • Sei un giovane di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre.
  • Vivi nell'Île-de-France.
  • Viaggi spesso in tutta l'Île-de-France (zone da 1 a 5).

Vedi le condizioni dettagliate in fondo alla pagina

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Niente più code ebiglietti singoli: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo pass Imagine R per andare ovunque in Ile-de-France, tutto l'anno! 

Come posso ottenerlo?

Per l'anno scolastico 2025-2026, è possibile sottoscrivere il pacchetto imagine R Junior fino al 30 aprile 2026.

L'abbonamento può essere effettuato solo online.

I documenti giustificativi devono essere forniti: vedere l'elenco dei documenti giustificativi

Come funziona?

Dopo aver elaborato il tuo file, l'Agenzia imagine R ti invierà:

  • Se questa è la tua prima registrazione, il tuo pass imagine R caricato con il tuo piano annuale.
  • Se si tratta di un rinnovo, un'e-mail ti dirà quando puoi caricare il tuo nuovo piano Imagine R sul tuo pass. Questo aggiornamento viene quindi effettuato sull'applicazione Île-de-France Mobilités o presso la stazione (presso le biglietterie o i distributori automatici).

Sarà necessario scaricare un documento d'identità per beneficiare della tariffa Junior.

