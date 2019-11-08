Pacchetto Imagine R School

Questo pacchetto annuale è riservato ai giovani residenti nell'Île-de-France che soddisfano una delle seguenti tre condizioni:
- Avere meno di 16 anni al 1° settembre dell'anno di abbonamento;
- Avere meno di 26 anni al 1° settembre dell'anno di iscrizione e seguire un corso di istruzione primaria o secondaria, o una formazione in alternanza di livello inferiore al diploma di maturità con lo status di apprendista;
- Avere meno di 26 anni al 1° settembre dell'anno di iscrizione e seguire una formazione di integrazione a lungo termine per giovani fuori scuola in difficoltà.
Ti permette di viaggiare senza limiti in tutta l'Île-de-France. È valido su tutti i modi di trasporto (metropolitana, autobus, treno, RER, tram, Filéo), ad eccezione di:
- alcuni servizi aeroportuali diretti (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport precedentemente chiamati Air France Cars, navette VEA Disney)
- autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges)
- circuiti scolastici speciali accessibili solo con il biglietto di trasporto scol'R
Altri dettagli di utilizzo:
- Nel primo anno di abbonamento, il periodo di validità del contratto imagine R è di 13 mesi (dal 1° settembre al 30 settembre dell'anno successivo). Al momento del rinnovo del contratto, la durata del contratto è di 12 mesi e copre il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
- Se si opta per l'addebito diretto, le commissioni verranno addebitate ogni mese intorno al 5. Se imposti l'addebito diretto dopo questa data, il mese successivo, verranno addebitati due pagamenti mensili contemporaneamente. Il primo pagamento mensile includerà anche 8 € per le spese di gestione.
- Il pacchetto imagine R Scolaire è pagabile in 9 rate mensili o in un'unica soluzione tramite assegno.
- In caso di smarrimento o furto, imagine R Solaire viene sostituito con un contributo di 15 euro (spese di gestione).
- Dal secondo anno, la carta viene ricaricata tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o tramite i distributori automatici o presso gli sportelli dei vettori.
- Il pacchetto imagine R ti consente inoltre di beneficiare di vantaggi esclusivi