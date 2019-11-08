Illustrazione che mostra uno studente che convalida il suo viaggio con il suo pass Navigo imagine RIllustrazione che mostra uno studente che convalida il suo viaggio con il suo pass Navigo imagine R

Pacchetto Imagine R School

Il pacchetto annuale per gli studenti delle scuole elementari, secondarie e apprendiste

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

392,30€  all'annoTasse di iscrizione incluse

  • Viaggia senza limiti nell'Île-de-France
  • Tariffa ultra interessante per i giovani
Prezzi

Il prezzo del pacchetto annuale è di € 392,30 per l'anno 2025/2026, spese di gestione incluse.

Alcuni rimborsi possono essere concessi a determinate condizioni, a seconda del dipartimento.

Al momento del primo abbonamento, il pacchetto è valido per 13 mesi al prezzo di 12!

È adatto alle mie esigenze?

imagine R School è particolarmente adatto se:

  • Sei uno studente della scuola primaria, secondaria o apprendista.
  • Vivi nell'Île-de-France.
  • Fai spesso viaggi ovunque nell'Île-de-France (zone da 1 a 5).

Vedi le condizioni dettagliate in fondo alla pagina.

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Niente più code ebiglietti singoli: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo pass Navigo imagine R per andare ovunque in Ile-de-France, tutto l'anno

Come posso ottenerlo?

Per l'anno scolastico 2025-2026, è possibile sottoscrivere il pacchetto imagine R School fino al 30 aprile 2026.

L'abbonamento viene effettuato online.

Come funziona?

Dopo aver elaborato il tuo file, l'Agenzia imagine R ti invierà:

  • Se questa è la tua prima registrazione, il tuo pass Navigo immagina R caricato con il tuo abbonamento annuale.
  • Se si tratta di un rinnovo, un'e-mail ti dirà quando puoi caricare il tuo nuovo piano Imagine R sul tuo pass. Questo aggiornamento viene quindi effettuato sull'applicazione Île-de-France Mobilités o presso la stazione (presso le biglietterie o i distributori automatici).
Hai bisogno di aiuto con l'abbonamento online?

