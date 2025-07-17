Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) dei pacchetti imagine R school e junior (stagione 2025-2026)

Preambolo

La conclusione di un abbonamento e l'utilizzo di un pacchetto annuale imagine School R o di un pacchetto imagine R Junior presuppone la conoscenza e l'accettazione piena, piena e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo da parte del Titolare e del Pagatore se è separato dal Titolare. Il Pagatore, se diverso dal Titolare, si impegna a comunicare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso al Titolare, e ad informarlo dei suoi obblighi.

Definizioni

Il pacchetto imagine R Scolaire e il pacchetto imagine R Junior, creati da Île-de-France Mobilités (Île-de-France Mobility Organizing Authority), sono gestiti da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence imagine R", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Il pass annuale imagine R Scolaire e il pass annuale imagine R Junior vengono caricati su un pass Navigo immagina R nominativo, rigorosamente personale e non trasferibile. Il pass Navigo imagine R è di proprietà di Île-de-France Mobilités fino a quando non viene consegnato al Titolare.

Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e identità appaiono sul pass Navigo imagine R. Il nome "Payer" indica la persona fisica che paga il pacchetto.

Il nome "Primo abbonamento" si riferisce a un abbonamento per un Titolare della carta che non aveva un pacchetto durante l'anno scolastico precedente.

Il termine "Rinnovo" si riferisce a un abbonamento per un Titolare della carta che possedeva un pacchetto durante l'anno scolastico precedente.

Per "Spazio Personale" si intende l'account personale del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito web di Île-de-France Mobilités (gestito da Île-de-France Mobilités), alla voce "Gestisco la mia carta Navigo" (sezione gestita da Comutitres S.A.S).

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o con un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

1. Presentazione e utilizzo del pacchetto imagine R School e del pacchetto imagine R Junior

1.1. Utilizzabile nell'ambito della tariffazione Ile-de-France, il pass annuale imagine R Scolaire e il pass annuale imagine R Junior consentono di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori tra cui RoissyBus, Filéo e gli autobus notturni Noctilien, nonché alcuni servizi locali e Transport on demand, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France. Non è valido su Orlyval, sul TGV o sulle linee di trasporto pubblico che non applicano le tariffe dell'Ile-de-France. Non può essere integrato o utilizzato come complemento a un abbonamento SNCF Voyageurs o a un biglietto ferroviario.

1.2. È riservato agli studenti residenti nell'Île-de-France che:

- o meno di 11 anni al 31 dicembre 2025 (solo per qualificarsi per il prezzo imagine R Junior);

- minori di 16 anni al 1° settembre 2025;

- o di età inferiore ai 26 anni al 1° settembre 2025 e che frequentano un istituto elencato dal Ministero della Pubblica Istruzione per seguire una formazione iniziale di istruzione primaria o secondaria, una formazione di apprendistato o un corso a lungo termine (>350 ore teoriche) per giovani fuori dalla scuola con difficoltà di integrazione.

Sono esclusi gli studenti con contratto di professionalizzazione.

1.3. Tutte le comunicazioni (lettere, e-mail, SMS o telefonate) sono indirizzate al Pagatore del Pacchetto. Gli indirizzi e-mail dei Titolari di Registranti di età inferiore ai 15 anni non vengono raccolti, non saranno contattati. L'invio del pass Navigo imagine R o dell'e-mail di ricarica viene inviato al Paymaster.

2. Abbonamento al pacchetto imagine R School o al pacchetto imagine R Junior

2.1. Il pacchetto Imagine R School può essere sottoscritto:

- via Internet, dallo spazio personale del pagatore sul sito web di Île-de-France Mobilités (ad eccezione dei contratti pagati con assegno o di alcuni contratti finanziati da un terzo pagatore). Se il Titolare è finanziato da un terzo pagatore, quest'ultimo raccoglierà alcuni dati (cognome, nome, data di nascita del Titolare ed e-mail del Pagatore) su un sito dedicato al fine di concedergli il finanziamento.

- Per posta per il pacchetto pagato con assegno o finanziato da alcuni terzi pagatori (associazioni, comunità ...): il modulo deve essere debitamente compilato e accompagnato da tutti i documenti necessari, quindi deve essere inviato all'Agenzia immagina R. Se il Titolare è finanziato da un terzo pagatore, il modulo deve essere ritirato dal terzo pagatore. Se il Pagatore desidera pagare con assegno, il modulo di sottoscrizione può essere ritirato presso gli uffici commerciali dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services elencati sul sito web iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r alla domanda "Dove posso trovare un modulo cartaceo?".

Il pacchetto imagine R Junior può essere sottoscritto solo via Internet, dallo Spazio personale del pagatore sul sito web di Île-de-France Mobilités.

2.2. Ogni nuovo abbonamento deve essere accompagnato da un documento d'identità recente con foto (frontale, a testa nuda, sfondo neutro, 35x41, non utilizzato, non scansionato, non fotocopiato), il mezzo di pagamento e l'accettazione delle presenti CGUV.

- Per la sottoscrizione via Internet, dopo aver compilato il modulo online e aver trasmesso tutti i documenti necessari (vedi sopra), il Pagatore deve firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione che costituiscono il contratto. Per gli studenti di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre 2025 che non avevano un pacchetto Imagine R nel 2024/2025, verrà scaricato un documento di identità per beneficiare del pacchetto imagine R Junior (carta d'identità, libretto di famiglia, passaporto, carta di soggiorno temporaneo, permesso di soggiorno temporaneo, carta di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, estratto di un certificato di nascita, copia integrale del certificato di nascita, certificato di consegna del passaporto). Il documento fornito deve consentire una lettura comprensibile, completa e leggibile dell'identità e dell'età del titolare, deve essere inserito su un'unica pagina e menzionare il cognome, il nome e la data di nascita del titolare.

- Per l'abbonamento via mail (non valido per imagine R Junior), il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato all'Agenzia imagine R.

2.3. Nella misura in cui la domanda è completa, è previsto un tempo di elaborazione tra la data di ricevimento della domanda di abbonamento da parte dell'Agenzia imagine R e la conferma di iscrizione inviata:

Il ritardo massimo è:

- 21 giorni per un abbonamento cartaceo (fa fede il timbro postale);

- 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) per un abbonamento online.

Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante i periodi sopra indicati sarà rimborsato.

2.4. Una lettera, o un'e-mail se l'abbonamento è stato effettuato via Internet, viene inviata al Pagatore al momento dell'elaborazione della richiesta. Il file viene messo in attesa in assenza di una foto conforme, o di un documento necessario per il pagamento (assegno, RIB o mandato di addebito diretto SEPA firmato) o di un documento di identità valido per il pacchetto imagine R Junior.

Al ricevimento degli elementi mancanti da parte dell'Agenzia immagina R, la domanda di sottoscrizione è considerata completa. A partire da tale data si applica un nuovo periodo di trattamento (cfr. articolo 2.3). Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo sarà rimborsato.

Il Titolare e il Pagatore concordano che dopo la convalida dell'abbonamento, l'Agenzia immagina R di controllare la situazione del Titolare e interrogare la scuola in cui il Titolare si è dichiarato iscritto per verificare le informazioni comunicate. In qualsiasi momento, l'Agenzia Imagine R può chiedere al Pagatore di fornire, per il Titolare, un documento di identità accompagnato da un certificato di scolarizzazione 2025/2026 e/o una notifica di assegnazione di borse di studio per studenti borsisti. I documenti giustificativi devono essere redatti in francese. Se i documenti giustificativi non vengono restituiti entro un mese dall'invio della richiesta da parte dell'Agenzia imagine R, quest'ultima considererà che il Titolare non ha diritto al pacchetto imagine R o al tasso di borsa. L'Agenzia imagine R potrà risolvere automaticamente il suo contratto e gli vieterà di sottoscrivere un nuovo pacchetto imagine R per un periodo di 3 anni.

Ai sensi dell'articolo 6.2, in caso di falsa dichiarazione comprovata, il Titolare e il Pagatore sono perseguibili penalmente, ai sensi dell'articolo 441-1 e seguenti del codice penale.

2.5. Il Pagatore deve informare l'Agenzia imagine R per posta o e-mail di qualsiasi cambiamento di situazione riguardante l'indirizzo postale, la scuola, lo status di borsa di studio del Titolare (incluso il rifiuto o il ritiro della borsa di studio) o la perdita del suo status scolastico, entro un mese dalla modifica.

2.6. Se si tratta di un primo abbonamento, il periodo di validità del pacchetto imagine R Scolaire e del pacchetto imagine R Junior è di 13 mesi (dal 1° settembre 2025 – mese gratuito – fino al 30 settembre 2026). Per qualsiasi abbonamento tra il 1° settembre 2025 e il 30 aprile 2026, il pacchetto sarà dovuto a partire dal 1° ottobre 2025.

Se si tratta di un rinnovo del pacchetto, la durata del pacchetto è di 12 mesi e copre il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026. Per qualsiasi abbonamento tra il 1° ottobre 2025 e il 30 aprile 2026, il pacchetto sarà dovuto a partire dal 1° ottobre 2025.

Il rinnovo del pacchetto può iniziare solo il 1 ° ottobre. Il Titolare non può quindi stipulare due contratti per lo stesso periodo.

Indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il pacchetto scade sempre il 30 settembre.

Nessuna richiesta di abbonamento per l'anno 2025/2026 sarà accettata oltre il 30 aprile 2026.

2.7. Il Titolare può seguire, dallo Spazio Personale del Payer, lo stato di avanzamento dell'elaborazione della sua richiesta di pacchetto.

2.8. Durante il primo anno di abbonamento, il pacchetto viene caricato su un pass Navigo imagine R contenente il cognome, il nome e la foto del Titolare. Alla fine dell'anno scolastico, il pass Navigo imagine R deve essere conservato e caricato con il nuovo pacchetto per l'abbonamento successivo. Se il Titolare della carta non ha più il suo pass Navigo imagine R per questo nuovo abbonamento, la produzione di un nuovo pass sarà a pagamento. Le tariffe sono disponibili sul sito web idf-mobilites.fr/perte-vol-passe.

2.9. Al momento del rinnovo del pacchetto, il Pagatore riceve, in base alle informazioni contenute nel suo file, una lettera, un SMS o un'e-mail, che lo invita ad aggiornare il pass Navigo imagine R. Se il Titolare aggiorna il suo pass Navigo imagine R dopo l'inizio della validità del pacchetto, nessun biglietto di trasporto acquistato prima della data di aggiornamento sarà rimborsato.

In caso di mancata ricezione della posta/e-mail/SMS relativa alla ricarica del pacchetto (rinnovo del pacchetto), spetta al Pagatore informarsi sul seguito dato all'elaborazione della sua richiesta (informazioni disponibili sullo Spazio Personale del Pagatore o telefonicamente). Nessun biglietto di trasporto acquistato in attesa di questa posta / e-mail / SMS sarà rimborsato.

2.10. La mancata ricezione del pass Navigo imagine R può essere dichiarata, al più presto, 11 giorni dopo l'invio dell'SMS di fabbricazione del pass:

- nelle agenzie commerciali dei vettori, nei punti vendita RATP, negli sportelli SNCF Navigo Service(1), il pass viene rilasciato immediatamente,

- via Internet sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al suo spazio personale (è previsto un nuovo periodo di 10 giorni, esclusi i fine settimana e i giorni festivi per la consegna postale). Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo nuovo periodo sarà rimborsato.

2.11. Nessun rimborso sarà effettuato in caso di movimento sociale dei Vettori diverso da quelli previsti dal Codice dei trasporti (articoli L.1222-11 e seguenti) e, se necessario, la procedura di rimborso sarà effettuata sul sito web Île-de-France Mobilités Compensation.

3. Pagamento del pacchetto imagine R School e del pacchetto imagine R Junior

3.1. Il pagatore deve essere una persona fisica maggiorenne o minore emancipata (deve essere fornita la prova).

3.2. Un pagatore può supportare più pacchetti immaginari R.

3.3. Il Pagatore può essere diverso dal Titolare del pass Navigo imagine R.

3.4. Il pagatore di un contratto risolto per mancato pagamento non regolarizzato non può essere un nuovo pagatore di un pacchetto immagina R, Navigo Annuel e contratto Navigo Liberté + e questo per un periodo massimo di un anno dalla risoluzione. Se il pagatore salda il suo debito con l'Agenzia immagina R durante questo periodo, può essere nuovamente designato come pagatore.

Al termine di questo periodo e senza regolarizzazione del debito, il pagatore riceverà un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro pubblico. Il pagatore che ha ricevuto notifica degli importi da pagare da Île-de-France Mobilités non può essere il pagatore di un nuovo pacchetto imagine R, Navigo Annuel e Navigo Liberté + contratto per 2 anni dal ricevimento della notifica. Non appena il Pagatore salda il suo debito con il Tesoro durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore dopo un periodo di elaborazione di 21 giorni di calendario. Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo di 21 giorni sarà rimborsato.

3.5. Il prezzo comprensivo di IVA del pacchetto, comprensivo di spese amministrative (8 € TTC non rimborsabile), è fissato per l'anno scolastico. È pagabile in contanti in un'unica soluzione o tramite addebito diretto mensile in 9 (nove) rate. Non è consentito il pagamento in contanti.

Per i bambini di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre 2025 non può essere applicato alcun sussidio dipartimentale e/o sociale e non è possibile alcun finanziamento da parte di terzi.

Per gli studenti non borsisti, il prezzo comprensivo di IVA del pacchetto imagine R Scolaire è fissato al momento dell'abbonamento in base al dipartimento di residenza, all'istituto e alla classe dichiarata al momento della sottoscrizione.

Per gli studenti borsisti, il prezzo comprensivo di IVA del pacchetto imagine R School è fissato in base al dipartimento di residenza, all'istituto e alla classe dichiarati al momento della sottoscrizione nonché alla notifica di assegnazione della borsa di studio indicando con precisione l'importo annuale per gli studenti delle scuole medie o il livello per gli studenti delle scuole superiori (esclusi eventuali bonus).

A seguito di un cambiamento di situazione dichiarato durante il contratto dal Pagatore, l'Agenzia immagina R lo informerà in cambio di un eventuale adeguamento tariffario.

3.6. Indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il prezzo del pacchetto è dovuto per intero. In caso di abbonamento dopo la data di inizio della validità del pacchetto (cfr. art. 2.6), non può essere effettuato alcun rimborso dei mesi già trascorsi tra la data di inizio della validità del pacchetto e la data di conferma dell'abbonamento. Nessun biglietto di trasporto sarà rimborsato se è stato acquistato prima della conferma di iscrizione registrata dall'Agenzia imagine R.

3.7. In caso di interruzione temporanea della scolarizzazione (malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, ecc.), non sarà effettuato alcun rimborso.

3.8. Nessuna sospensione è possibile, solo la risoluzione consente di interrompere i prelievi (cfr. art. 6).

3.9. Per beneficiare delle tariffe riservate ai borsisti dei Ministeri dell'Educazione Nazionale o dell'Agricoltura, il Titolare del pacchetto imagine R deve informare la classe. In caso contrario, verrà applicata la tariffa regionale. Al momento della sottoscrizione, per gli studenti borsisti che non forniscono la loro notifica di assegnazione della borsa di studio o il certificato di borsa di studio che indica con precisione l'importo annuale per gli studenti delle scuole medie o lo scatto per gli studenti delle scuole superiori (esclusi eventuali bonus), il pacchetto deve essere pagato per intero alla tariffa non borsista. Al ricevimento della notifica di assegnazione della borsa di studio da parte dell'Agenzia imagine R (entro e non oltre il 15 dicembre 2025), il prezzo del pacchetto sarà ricalcolato: i pagamenti effettuati tramite addebito diretto saranno adeguati; Il pagamento in contanti sarà rimborsato.

La notifica dell'assegnazione della borsa di studio può essere inviata via Internet sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al suo Spazio Personale o per posta all'Agenzia imagine R.

I dati di contatto del Titolare possono essere trasmessi dall'Agenzia imagine R alla scuola di iscrizione dichiarata per la verifica dello status della borsa di studio (cfr. art. 2.4).

3.10. Pacchetto scuola Imagine R o pacchetto Imagine R Junior pagato in contanti:

- Tramite Internet: è pagabile con carta di credito.

- Per posta solo per immaginare R Scolaire: è pagabile con assegno bancario, assegno circolare. Ogni domanda di abbonamento deve essere accompagnata da un assegno unico. Sarà incassato al ricevimento.

3.11. Pacchetto scuola Imagine R o pacchetto Imagine R Junior pagato tramite addebito diretto:

3.11.1. Indipendentemente dal metodo di sottoscrizione (posta o Internet), il mandato di addebito diretto SEPA deve essere debitamente compilato e firmato (firma elettronica via Internet). In caso di sottoscrizione per posta, alla spedizione deve essere allegato anche un estratto conto bancario corrispondente (RIB).

3.11.2. Alla conferma dell'abbonamento, il Pagatore riceve informazioni (posta per l'abbonamento per posta o nell'e-mail di conferma dell'abbonamento per l'abbonamento via Internet) che indica l'importo delle somme che verranno prelevate dal conto bancario. Queste informazioni sono disponibili anche sul certificato del pacchetto, accessibile in qualsiasi momento sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al suo Spazio personale, per telefono o per posta all'Agenzia imagine R, o nelle agenzie commerciali dei Vettori, nei punti vendita RATP o nei Guichets Services Navigo SNCF(1). In caso di variazione della tariffa, il Pagatore riceve una comunicazione scritta indicante l'importo aggiornato delle somme detratte.

3.11.3. L'importo degli addebiti diretti è calcolato sulla base di 9 addebiti diretti effettuati da ottobre a giugno. In caso di sottoscrizione accettata dopo il 15 settembre o in caso di sottoscrizione tardiva, le somme dovute al biglietto dei mesi già trascorsi dal 1° ottobre vengono aggiunte al 1° prelievo così come le spese amministrative. I campioni vengono prelevati all'inizio del mese.

3.11.4. Il pagatore che desidera cambiare istituto bancario o conto da addebitare deve segnalarlo, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel ritmo degli addebiti diretti:

- via Internet, sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al proprio Spazio Personale, inserendo direttamente i nuovi dati bancari,

- fornendo un nuovo RIB, cartaceo o dematerializzato, presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP, presso il Navigo SNCF Service Desk(1), o per posta all'Agenzia imagine R (cfr. art. 8).

3.11.5. Il cambio di pagatore o il cambio di metodo di pagamento può essere effettuato presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Service(1) o per posta all'Agenzia imagine R.

Quando si cambia pagatore, il nuovo pagatore completa un nuovo mandato di addebito diretto SEPA e fornisce un RIB corrispondente ai nuovi dati bancari, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel ritmo degli addebiti diretti.

3.11.6. La revoca del mandato di addebito diretto viene effettuata solo per posta all'Agenzia imagine R. Qualsiasi richiesta di revoca del mandato di addebito diretto SEPA deve essere accompagnata dalla designazione di un altro metodo di pagamento valido o di un altro pagatore.

3.11.7. I costi dei rifiuti bancari applicati dall'Agenzia imagine R (esclusi gli incidenti tecnici non imputabili al Pagatore) sono a carico del Pagatore e sono inclusi nell'importo del non pagato. Qualsiasi importo non pagato viene aggiunto all'importo del prelievo successivo.

4. Condizioni d'uso del pass Navigo imagine R

4.1. Il titolare di un pass Navigo imagine R caricato con un pass imagine R School o un pass imagine R Junior deve convalidarlo sistematicamente presso i dispositivi di controllo dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, pena il pagamento di un risarcimento forfettario o l'esposizione a una multa in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico viaggiatori.

4.2. In caso di dimenticanza del suo pass Navigo imagine R, per viaggiare, il Titolare deve acquistare biglietti di trasporto. Questi non saranno rimborsati.

4.3. Durante i controlli, il pass Navigo imagine R del Titolare, precedentemente convalidato, deve essere presentato pena il pagamento di un risarcimento forfettario o l'esposizione a una multa in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri. In caso di dubbi sull'identità del titolare del pass Navigo imagine R, può essere richiesto un documento d'identità.

4.4. Il pass Navigo imagine R ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso di base che il Titolare si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il pass Navigo imagine R a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inappropriato al corretto funzionamento del pass Navigo imagine R.

4.5. In caso di comprovato malfunzionamento del pass Navigo imagine R:

- è immediatamente sostituito gratuitamente presso le agenzie commerciali dei vettori, i punti vendita RATP o i sportelli SNCF Navigo Service(1);

- negli altri sportelli dei vettori,

· se il chip del pass Navigo imagine R è leggibile, il Titolare della carta riceve un coupon di soccorso stradale valido per 15 giorni e un pass temporaneo in cambio del suo pass Navigo imagine R. Per ottenere un nuovo pass Navigo imagine R, il Titolare della carta deve quindi recarsi presso un'agenzia commerciale dei Vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF(1) dove gli verrà consegnato in cambio del coupon di soccorso stradale e del pass provvisorio precedentemente ricevuto.

· se il chip del pass Navigo imagine R non è leggibile, il Titolare sarà invitato ad acquistare biglietti di trasporto rimborsabili entro il limite di 15 giorni previa richiesta scritta indirizzata all'Agenzia imagine R.

- il Pagatore può anche richiedere la sua sostituzione per posta inviando all'Agenzia imagine R la polizza di deterioramento ottenuta allo sportello in cambio del pass Navigo imagine R. Il modulo compilato e inviato dal Pagatore entro 48 ore gli consentirà di ricevere il nuovo pass Navigo imagine R presso il domicilio del Pagatore, entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dal ricevimento del modulo da parte dell'Agenzia imagine R (fa fede il timbro postale). A meno che non ci sia un malfunzionamento imputabile all'Agenzia Imagine R, nessun biglietto di trasporto può essere rimborsato oltre i 15 giorni.

4.6. In caso di degrado volontario del pass Navigo imagine R (in particolare passaggio graffiato o perforato), verranno applicate spese di sostituzione non rimborsabili. Questo importo è disponibile sul sito web idf-mobilites.fr/perte-vol-passe.

4.7. Qualsiasi uso fraudolento del pass Navigo imagine R (falsificazione, contraffazione, utilizzo del pass da parte di terzi) rilevato durante un'ispezione comporta il ritiro immediato del pass Navigo imagine R, la risoluzione del pass e può dar luogo a procedimenti legali. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

4.8. Qualsiasi uso irregolare del pass Navigo imagine R (mancanza di un pacchetto valido, mancata convalida del pass sui dispositivi di convalida dei Vettori in particolare) rilevato durante un controllo espone al pagamento di una compensazione forfettaria o di una multa in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

4.9. Il Titolare del Conto che è ancora in possesso di un pass valido, vale a dire che ha meno di 10 anni, e che desidera ricaricare i biglietti di trasporto, non deve riutilizzarlo nel caso in cui il suo contratto o i suoi contratti sottoscritti siano inattivi da almeno 5 anni, perché i suoi dati saranno stati archiviati nei nostri sistemi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a effettuare una nuova sottoscrizione e ad ottenere un nuovo pass presso un'agenzia commerciale o online. Nessun rimborso può essere effettuato in caso di carico di biglietto di trasporto sul suddetto pass.

5. Smarrimento o furto

5.1. In caso di smarrimento o furto, il pass Navigo imagine R sarà sostituito (dietro presentazione di un documento d'identità) con l'applicazione di una tassa di sostituzione non rimborsabile (le tariffe sono disponibili sul sito web idf-mobilites.fr/perte-vol-passe), tranne in caso di racket o furto aggravato. In quest'ultimo caso, la rifabbricazione del pass è gratuita, su presentazione di una copia della ricevuta della denuncia alla polizia o alla gendarmeria.

La richiesta di sostituzione del pass Navigo imagine R può essere effettuata:

- presso l'agenzia di vendita dei vettori, i punti vendita RATP o gli sportelli SNCF Navigo Service(1). Il nuovo pass viene rilasciato immediatamente;

- o via Internet, sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al proprio Spazio Personale. Il pass può essere inviato per posta o messo a disposizione presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services(1);

- o telefonicamente all'Agenzia imagine R (cfr. art. 8).

Nel caso di una richiesta telefonica o via Internet con una richiesta di invio per posta, il nuovo pass verrà inviato entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dalla richiesta e saranno rimborsati solo i biglietti di trasporto acquistati per viaggiare tra la data di ricevimento della dichiarazione di smarrimento/furto da parte dell'Agenzia imagine R e fino a 2 giorni dopo la data di invio del nuovo pass Navigo immaginate R sostitutiva (fa fede il timbro postale). La richiesta di rimborso viene effettuata tramite posta gratuita indirizzata all'Agenzia imagine R e deve essere accompagnata dai biglietti originali acquistati in attesa del ricevimento del nuovo pass.

5.2. Per i pagamenti tramite addebito diretto, le spese di rigenerazione sono aggiunte all'addebito diretto.

Per il pagamento in contanti, il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro) o assegno bancario.

5.3. Il vecchio pass Navigo imagine R è messo in opposizione. Non può più essere utilizzato sulle reti dei vettori.

5.4. Qualsiasi pass Navigo imagine R trovato deve essere consegnato a un'agenzia commerciale dei Vettori, a un banco RATP o a un Navigo SNCF Service Desk(1).

6. Risoluzione del contratto

6.1. Solo il Pagatore può richiedere la risoluzione del contratto:

- via e-mail all'indirizzo [email protected];

- o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (LRAR) indirizzata all'Agenzia imagine R.

La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della domanda completa presso l'Agenzia imagine R. È definitivo per l'anno scolastico in corso ed è autorizzato solo per i seguenti motivi:

- interruzione della scolarizzazione fino alla fine dell'anno scolastico (interruzione della frequenza, lunga malattia, infortunio). È necessario fornire un certificato;

- tirocinio di durata superiore a 2 mesi svolto al di fuori dell'Île-de-France (solo per studenti e apprendisti iscritti in un istituto situato nell'Île-de-France al momento della sottoscrizione). Deve essere fornita la prova;

- trasloco al di fuori dell'Île-de-France. Deve essere fornita la prova del nuovo indirizzo;

- decesso del Titolare. Deve essere fornito un certificato di morte;

- beneficiare della tariffa di trasporto solidale.

I documenti giustificativi forniti devono essere redatti in francese.

Il contratto può essere risolto senza giusta causa:

- Se la risoluzione avviene prima dell'inizio della validità del pacchetto, solo gli 8 € TTC di spese amministrative sono fatturati al Pagatore.

- Durante il primo mese successivo alla data di sottoscrizione, se la risoluzione avviene dopo l'inizio della validità del pacchetto, gli 8 € TTC di spese amministrative e un pagamento mensile sono fatturati al Pagatore.

Nessuna disdetta può essere accettata durante gli ultimi 3 mesi di validità del pacchetto, questi non possono dare luogo a un rimborso.

6.2. Il contratto può, fatti salvi eventuali danni e qualsiasi azione legale, essere risolto ipso jure dall'Agenzia imagine R in caso di:

- due successive fatture non pagate; quando le somme dovute non vengono pagate, il pacchetto sarà risolto dall'Agenzia imagine R e il Titolare non potrà più circolare con questo pacchetto, né risottoscrivere un nuovo pacchetto imagine R per l'anno scolastico in corso;

- frode accertata al momento della sottoscrizione: falsa dichiarazione, falsificazione di documenti giustificativi, contratto non pagato per intero. In tal caso, la risoluzione non darà luogo ad alcun rimborso e il Titolare e/o il Pagatore potranno/potranno essere condannati al pagamento di danni corrispondenti alla tariffa del pacchetto imagine R School e imagine R Junior;

- frode accertata nell'uso del biglietto di trasporto immaginativo R descritto agli articoli 4.7 e 4.8;

- inosservanza dell'articolo 2.5 (in particolare perdita dello status di borsa da comunicare entro un mese).

6.3. Ogni mese iniziato è dovuto.

- Per i pagamenti tramite addebito diretto, questi vengono automaticamente interrotti;

- Per i pagamenti in contanti: se il conto del Pagatore è in credito e la risoluzione è autorizzata secondo i motivi di cui all'articolo 6.1, l'Agenzia immagina R rimborserà il pagamento in eccesso sulla base di 1/9 del prezzo del pacchetto; se il conto del Pagatore è in debito, la risoluzione ha effetto solo il 1° del mese successivo al pagamento delle somme dovute. Gli ultimi 3 mesi di validità del pacchetto non possono dar luogo a rimborso.

Le tasse di iscrizione non sono rimborsate.

6.4. L'Agenzia Imagine R significa disdetta mediante lettera e/o e-mail indirizzata all'ultimo domicilio noto del Pagatore.

6.5. In caso di risoluzione per mancato pagamento, trascorso al massimo un anno dopo la risoluzione, il Pagatore riceve un avviso delle somme dovute da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro se non ha ancora regolarizzato il suo debito:

- l'avviso delle somme da pagare è inviato al pagatore per posta;

- il pagamento di tali somme deve essere effettuato esclusivamente al Tesoro pubblico presso l'agenzia del Tesoro pubblico, presso una tabaccheria affiliata o sul sito payfip.gouv.fr. I termini di pagamento accettati sono specificati nell'avviso delle somme da pagare;

- alcuni atti relativi alla gestione del contratto sono bloccati;

- Île-de-France Mobilités può avviare azioni di pignoramento, in particolare su conti bancari o stipendi.

6.6. L'Agenzia imagine R si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi nuovo abbonamento:

- a un Titolare il cui contratto sia già stato risolto per frode accertata (in particolare falsificazione, contraffazione o utilizzo del biglietto da parte di terzi);

- a un pagatore il cui contratto è ancora in mora.

Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 3 anni dalla cessazione, nei confronti del truffatore e dei suoi eventuali complici.

6.7. Ai sensi dell'articolo L221-2 del Codice del consumo, tutti i servizi relativi al pacchetto imagine R Scolaire e imagine R Junior non sono soggetti all'applicazione del diritto di recesso esistente per le vendite a distanza.

7. Responsabilità del pagatore e del titolare

Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti sia per il Pagatore che per il Titolare, restando inteso che il Pagatore è l'unico responsabile delle condizioni relative al pagamento.

Le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono sistematicamente consegnate sul retro della copia del cliente del contratto firmato al momento della sottoscrizione per posta. Sono inoltre accessibili in qualsiasi momento sul sito web di Île-de-France Mobilités alla voce "Tariffe".

8. Varie

L'Agenzia imagine R può essere contattata via e-mail ([email protected]), tramite il modulo di contatto accessibile sullo Spazio Personale del sito web Île-de-France Mobilités, per telefono (09 69 39 22 22 – chiamata senza sovrapprezzo) e per posta (Agence imagine R – 77213 Avon Cedex).

9. Informazioni relative ai dati personali

Nell'ambito del pacchetto annuale imagine R Scolaire o di un pacchetto imagine R Junior, vengono effettuati trattamenti sui Dati Personali del Titolare e del Pagatore da parte di diversi titolari del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy:

- Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

· la sottoscrizione e la gestione del contratto (in particolare il follow-up dei file utente di terze parti);

· comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

· condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita dei biglietti di trasporto può comportare il rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

C'è anche un trattamento allo scopo di combattere le frodi, consentendo all'Agenzia Imagine R di effettuare controlli supplementari. Tali controlli si basano sull'invio, da parte del Pagatore per il titolare, di un documento di identità accompagnato da un certificato di scolarizzazione 2025/2026. Allo stesso modo, la mancata comunicazione di questi documenti entro un mese può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto (cfr. punto 2.4).

- I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

· la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate presso i punti vendita del Vettore;

· la gestione della validazione e dei Dati risultanti, in particolare le operazioni di invalidazione di biglietti fraudolente;

· la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

· operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

· analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori;

· la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori.

Inoltre, il Terzo Pagatore tratta i Dati Personali nell'ambito della gestione delle richieste di finanziamento e della gestione di tali finanziamenti.

I Dati Personali relativi al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

9.1. Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9.1.1. Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi;

- Dati relativi alla vita personale;

- Dati relativi alla vita lavorativa;

- Dati economici e finanziari;

- Dati sanitari;

- Dati relativi a reati.

9.1.2. Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.1.3. Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

9.1.4. Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Cliente specifici per il pacchetto annuale imagine R Scolaire o il pacchetto imagine R Junior durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo Spazio personale sul sito web di Île-de-France Mobilités per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

9.1.5. Chi può avere accesso a questi dati?

9.1.5.1. Nell'ambito dei Trattamenti sopra definiti

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle aziende di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France e ai partner del programma Relational imagine R.

I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e al titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

9.1.5.2. Nell'ambito degli scambi tra Île-de-France Mobilités e i suoi partner

I partner di Île-de-France Mobilités offrono servizi ad alcuni dei loro utenti che si abbonano ai trasporti pubblici. Per verificare la validità dell'abbonamento, il Partner chiede a Île-de-France Mobilités. In occasione di queste domande, il Partner trasmette il numero di pass Navigo imagine R (o il numero cliente) e la data di nascita del Titolare della carta a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités invia un codice di reso al Partner, senza Dati Personali.

Il Partner di Île-de-France Mobilités si impegna a richiedere il consenso del Titolare e/o del Pagatore per la trasmissione di tali Dati a Île-de-France Mobilités. Tutti i trattamenti che consentono l'implementazione del servizio offerto dal Partner sono sotto la responsabilità del trattamento del Partner.

Il Partner si impegna a utilizzare il numero di pass Navigo imagine R (o il numero cliente) e la data di nascita del Titolare solo per il trattamento per il quale tali informazioni sono obbligatorie e solo nell'ambito degli obiettivi definiti congiuntamente con Île-de-France Mobilités.

9.1.6. Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I Dati relativi al Pagatore e al Titolare, o al suo legale rappresentante, sono comunicati per finalità gestionali a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Costa d'Avorio e/o Tunisia e/o Benin).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.2. Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

9.2.1. Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi;

- Dati economici e finanziari;

- Dati relativi a reati;

- Dati di convalida.

9.2.2. Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.2.3. Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione);

- il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

9.2.4. Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF Voyageurs sono:

- I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

- Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero di pass) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i Dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

- I Dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del file.

- I Dati relativi alle operazioni effettuate nei punti vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

- I Dati raccolti nell'ambito dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei Dati dei trattamenti effettuati da altri Vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

9.2.5. Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati vengono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e la sua controllata al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è il destinatario dei dati di convalida.

9.2.6. Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

9.3. Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno, nei limiti stabiliti dal GDPR, ciascuno, e solo per quanto li riguarda direttamente, un diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti), accompagnati dai loro dati di contatto, dal loro numero cliente e dagli elementi per dimostrare la loro identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- Per i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: [email protected].

- Per i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

· o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o tramite il modulo accessibile all'indirizzo: https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo.

· o all'indirizzo postale di SNCF Voyageurs SA: DPO - Direction Performance - Direction juridique et Conformité - Campus Voyageurs - 1/3 rue Camille Moke, CS 20012, 93212 La Plaine Saint-Denis, CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio della professione legale online:

https://url-c.fr/e/7hy9i.

· o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

- Per i trattamenti per i quali il Terzo Pagatore è responsabile del trattamento: si prega di contattare il proprio Terzo Pagatore.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10. Mediazione

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11. Applicazione delle Condizioni Generali di Vendita e d'Uso

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso.

In questo caso, le nuove Condizioni Generali saranno portate a conoscenza dei Titolari e dei Pagatori mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, su tutti i siti web, in particolare www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com e una comunicazione via e-mail al Titolare e al Pagatore.

Non appena il pass Navigo imagine R non contiene più un pacchetto imagine R School o un pacchetto imagine R Junior ma un altro pacchetto, si applicano le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pacchetto in questione e le disposizioni del presente documento non si applicano più.

(1) Elenco delle agenzie commerciali, dei punti vendita RATP e dei Guichets Services Navigo SNCF disponibili sui siti web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com o telefonicamente presso l'Agence imagine R (cfr. art. 8)