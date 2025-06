Quale pacchetto imagine R è giusto per te?

Tu ne sais pas encore si tu es boursier(ère) ou quel est le niveau de ta bourse (échelon) ? Pour ne pas retarder ton dossier, règle ton forfait imagine R au tarif régional ci-dessus. Dès que nous recevrons ta notification d'attribution de bourse*, ton tarif sera recalculé automatiquement et le trop-perçu te sera remboursé.

La Région Île-de-France attribue une aide maximale de 100 € aux lycéens de 15 ans et plus via l’application LABAZ. A partir de la rentrée, la demande devra être effectuée directement par le bénéficiaire depuis l’application. Télécharger LABAZ sur l’App Store ou Google Play.

* Tu as jusqu'au 15 décembre pour nous envoyer ta notification d'attribution de bourse.