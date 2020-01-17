Carta Scol'R

Dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, il polo IDFM 77 è il tuo interlocutore per tutti i circuiti scolastici speciali situati nella parte orientale del Dipartimento: settore Pays de l'Ourcq, Meaux, Ferté Sous Jouarre, Bassée-Montois e Provinois. Per tutte le richieste di informazioni, è possibile contattare il polo IDFM 77 al seguente indirizzo: [email protected]
Per i circuiti scolastici speciali situati nella periferia occidentale del dipartimento, nessun cambiamento: il Dipartimento rimane il tuo interlocutore. Per tutte le richieste di informazioni, è possibile contattare il Dipartimento al seguente indirizzo: [email protected]
Consulta l'elenco delle autorità organizzatrici