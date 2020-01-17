Illustrazione di una mano che tiene una carta Scol'RIllustrazione di una mano che tiene una carta Scol'R

Carta Scol'R

La tessera per i circuiti scolastici speciali

346,66€  all'anno

  • Riservato agli studenti di età inferiore ai 21 anni
  • Consente un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola
  • Riguarda la grande corona: dipartimenti 77 - 78 - 91 - 95
Consulta la Guida al trasporto scolastico
Iscriviti online
Illustrazione di una mano che tiene una moneta

Prezzi

Il prezzo base della carta Scol'R è di € 346,66 nel 2025-2026. Ma i dipartimenti possono coprire parte di questo importo:

Ile-de-France Mobilités finanzia gran parte dei costi del trasporto scolastico e fissa la tariffa regionale per la carta Scol'R.

Posso beneficiarne?

Per beneficiare della carta Scol'R è necessario:

  • Vivere in Île-de-France
  • Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento
  • Frequentare l'istruzione primaria o secondaria
  • Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione
  • Essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola

È possibile verificare l'esistenza di un circuito scolastico speciale (CSS) per il viaggio di tuo figlio.

Consulta gli orari di passaggio
Illustrazione che mostra una schermata di abbonamento online

Come posso ottenerlo online?

Vai al sito di registrazione online.

Iscriviti online
Illustrazione di una mano che tiene una busta

Come posso ottenerlo per posta?

Non riesci a registrarti online? È possibile scaricare il modulo e inviarlo per posta all'autorità organizzatrice locale.

Qualsiasi invio via e-mail sarà rifiutato.

Vedi l'elenco delle autorità locali locali per dipartimento qui sotto:

Scarica il modulo

Vedi anche