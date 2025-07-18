Linee regolari per i giovani dell'Ile-de-France

Da 0 a 4 anni, trasporto gratuito

  • Il trasporto pubblico è gratuito per i bambini sotto i 4 anni.
  • Non sono necessari biglietto di trasporto.

Dai 4 agli 11 anni, pacchetto imagine R Junior

  • Dall'inizio dell'anno scolastico 2020 viene proposto un nuovo pacchetto per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria: il pass imagine R Junior.
  • Prezzo singolo: 24,80€/anno.
  • Valido per 12 mesi, questo pacchetto ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France su tutti i mezzi pubblici.

Da 11 a 26 anni, immagina il pacchetto R School o Student

  • Dalla scuola media fino alla fine degli studi (sotto i 26 anni), i giovani beneficiano del pacchetto scuola o studente immagina R.
  • 50% di sconto sul prezzo del pacchetto Navigo Annual.
  • Consente viaggi illimitati tutto l'anno su tutte le reti di trasporto pubblico.
  • Più di 960.000 giovani ne beneficiano ogni giorno.

Come scegliere il pacchetto giusto immagina R

Linee regolari di autobus della mappa scolastica

  • Consente un viaggio di andata e ritorno al giorno tra casa e scuola
  • Valido durante il periodo scolastico
  • La tariffa varia a seconda della distanza percorsa
  • Assistenza finanziaria

Cosa succede se non è disponibile una linea regolare?

Per le scuole non servite dal trasporto regolare, sono disponibili circuiti scolastici speciali.

In questo caso, il bambino viaggia con gli altri bambini che utilizzano circuiti scolastici speciali.

La Scol'R Card è indispensabile per utilizzare circuiti scolastici speciali