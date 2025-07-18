Linee regolari per i giovani dell'Ile-de-France

Da 0 a 4 anni, trasporto gratuito
- Il trasporto pubblico è gratuito per i bambini sotto i 4 anni.
- Non sono necessari biglietto di trasporto.
Dai 4 agli 11 anni, pacchetto imagine R Junior
- Dall'inizio dell'anno scolastico 2020 viene proposto un nuovo pacchetto per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria: il pass imagine R Junior.
- Prezzo singolo: 24,80€/anno.
- Valido per 12 mesi, questo pacchetto ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France su tutti i mezzi pubblici.