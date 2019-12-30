Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto Navigo Jour su supporto contactless

Preambolo

Data di validità: dal 1/01/2025

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pacchetto Navigo Day su supporto contactless (Navigo personalizzato, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R e telefono tramite applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti).

L'utilizzo del pacchetto Navigo Day è subordinato all'accettazione piena, completa e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il pacchetto.

Il pacchetto Navigo Jour, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

"Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite le macchine "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1 - Definizioni

1.1.

Il nome "Titolare" indica la persona che utilizza il pass giornaliero.

1.2.

Per "Spazio personale" si intende l'account personale del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito web iledefrance-mobilites.fr (gestito da Île-de-France Mobilités), alla voce "Gestisco la mia carta" (sezione gestita da Comutitres S.A.S) o sull'applicazione Île-de-France Mobilités (gestita da Île-de-France Mobilités). Si prega di fare riferimento alle Condizioni generali di utilizzo del sito web Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) e alle Condizioni generali dell'applicazione Île-de-France Mobilités e alle regole sulla privacy.

1.3.

L'account "Île-de-France Mobilités Connect" si riferisce all'account personale del Titolare o a quello del Pagatore creato sulle applicazioni mobili e sul sito web che offre il servizio di acquisto.

1.4.

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

1.5.

La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti o contratti sullo stesso supporto (pass, telefono e orologio connesso).

Le regole di convivenza dei Biglietti e dei contratti sono disponibili sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

1.6.

Un supporto contactless è definito come un pass o un telefono o un orologio connesso per presentare un biglietto di trasporto a un terminale di convalida, un portale o un distributore automatico.

2 - Presentazione e utilizzo

2.1 - Presentazione

Il pass giornaliero Navigo è un pass giornaliero che consente viaggi illimitati su tutte le zone da 1 a 5 della rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France-Mobilités in una data definita al momento dell'acquisto del pass. Il pass Navigo Day è un pacchetto che consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana in Île-de-France, tranne entrata / uscita alla stazione ferroviaria dell'aeroporto "Aéroport d'Orly" (vedi biglietto Paris Région <> Aéroports con una tariffa specifica)

RER e linee ferroviarie nell'Île-de-France, ad eccezione dell'entrata / uscita delle stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (vedi biglietto Paris Région <> Aéroports con una tariffa specifica)

Linee di tram e tram espresso

La funicolare di Montmartre

Tutti gli autobus e pullman Noctilien

Gli Tzen

Linee Intercité e TER per viaggi in Île-de-France

2.2 - Il pass giornaliero Navigo non consente di viaggiare su:

RoissyBus, Orlyval

Le stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Linee ad alta velocità (TGV ...)- Stazioni RER e ferroviarie situate al di fuori dell'Île-de-France

Linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France (in particolare la navetta aeroportuale, VEA Disney e gli autobus turistici Tootbus e Cars Rouges).

2.2 - Zonizzazione 1-5

È possibile acquistare solo un pass giornaliero Navigo valido su tutte le zone da 1 a 5.

2.3 - Il periodo di validità

Il pass giornaliero Navigo è valido per un giorno, determinato al momento dell'acquisto dall'utente, dalle 00:00 alle 23:59. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

Per Noctilien, il pass Navigo Day è valido fino al giorno successivo alle 5:59 del giorno di validità. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto preso in considerazione

3 - Prezzi

3.1.

Il prezzo del pass Navigo Day è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr

sui display nei luoghi di trasporto

sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

sui siti web dei Vettori

3.2.

Le tariffe di acquisto sono le stesse per un pass Navigo Day sia che venga acquistato in aggiunta a un pass già presente sul pass o isolatamente.

3.3.

Un massimo di due pacchetti Navigo Day vengono emessi nello stesso atto di acquisto, tranne dal telefono dove vengono consegnati uno per uno.

4 - Acquisto e carico

4.1 - Periodo di vendita

Il pass Navigo Day è in vendita lo stesso giorno in cui è valido e fino a 6 giorni prima.

4.2 - Pagamento del pacchetto

Il prezzo del pacchetto è pagabile in contanti al momento dell'acquisto.

4.3 - Caricamento del pacchetto

Il pass Navigo Day può essere caricato su un pass Navigo personalizzato, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R:

nei punti vendita, in vendita mobile con un agente e sui distributori automatici dei Vettori

dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto biglietto su questa pagina Android o questa pagina Apple) e per ricaricare un pass Navigo (se il Titolare ne ha già uno).

Il pass Navigo Day può anche essere acquistato e caricato su telefono o orologio connesso dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio di acquisto (vedere le Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 - Convivenza

Il Navigo Jour può coesistere sullo stesso supporto con i seguenti biglietti:

Biglietto Aeroporti della Regione <> di Parigi, Visita di Parigi, Navigo Liberté+, Biglietto T+, Biglietto Bus-Tram, Biglietto Metro-Treno-RER, Roissybus.

5 - Validazione

5.1.

L'utente di un pass Navigo Day deve convalidare obbligatoriamente e sistematicamente il supporto contenente il suo pacchetto sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2.

La convalida del pass Navigo Day consente il viaggio di una sola persona.

5.3.

È impossibile convalidare più pass Navigo Day dello stesso supporto contactless per consentire il viaggio di più persone sullo stesso percorso.

5.4.

In caso di dimenticanza del suo supporto contactless, l'utente deve, per poter viaggiare senza essere in violazione, acquistare un biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato.

5.5.

Quando il pass Navigo o il telefono contiene un Navigo Day datato il giorno, ha la precedenza sulla convalida rispetto ad altri biglietti validi nella zona 1-5 escluse le stazioni ferroviarie aeroportuali. I singoli biglietti (biglietti T+, biglietto Metro-Treno-RER o biglietto Bus-Tram...) non verranno addebitati.

Per andare o uscire da una stazione ferroviaria dell'aeroporto, è necessario disporre di un biglietto valido in questa zona (vedi il biglietto Paris Région <> Aéroports).

6 - Controllo

6.1.

In caso di ispezione, l'utente deve presentare il supporto contactless su cui viene caricato il pass Navigo Day convalidato al momento dell'ingresso in rete.

6.2.

La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 5) e/o delle regole di utilizzo del pass Navigo Jour (articolo 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3.

In caso di mancato pagamento al vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento dell'ammenda forfettaria maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7 - Servizio post-vendita

7.1 - Modifica della data di validità

La modifica della data di validità di un pass Navigo Day è possibile gratuitamente fino al giorno precedente il giorno di validità del pacchetto, tranne in caso di smarrimento o furto del supporto.

La modifica è possibile in tutti gli sportelli dei vettori, negli sportelli RATP e nei sportelli SNCF Navigo Service o su alcuni dispositivi di vendita automatici RATP e Transilien.

7.2 - Aggiunta del pacchetto

È possibile completare un pacchetto Navigo Month, Navigo Week, Navigo Solidarity Month o Navigo Solidarity Week fatte salve le disposizioni relative alla convivenza, descritte nelle Regole di convivenza dei Biglietti e dei Contratti disponibili sul sito.

Le condizioni di acquisto sono le stesse per un pass Navigo Day se viene acquistato in aggiunta a un pass già presente sul pass o se viene acquistato separatamente.

7.3 - Rimborso dei pacchetti non utilizzati

Un pass giornaliero Navigo può essere completamente rimborsato solo se la cancellazione viene effettuata fino al giorno prima del giorno di validità del pacchetto e nel caso in cui il pacchetto non venga avviato, rubato o perso.

L'annullamento del pass è possibile presso tutti gli sportelli dei vettori, i contatori RATP e i sportelli dei servizi Navigo SNCF o sui dispositivi di vendita automatici, a condizione che il supporto non venga rubato o smarrito. La prova della cancellazione viene fornita al Titolare della carta.

La richiesta di rimborso accompagnata dalla prova di cancellazione e da un RIB deve essere inviata dall'utente del pacchetto al Vettore che ha effettuato la cancellazione:

O a RATP – Servizio Clienti – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

O a SNCF – tramite il modulo: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

Il rimborso viene effettuato tramite assegno o bonifico bancario entro 2 mesi.

7.4 - Smarrimento/furto

In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, non verrà offerta alcuna soluzione sostitutiva o di risoluzione dei problemi. Il biglietto di trasporto non sarà rimborsato.

7.5 - Malfunzionamento

In caso di malfunzionamento del supporto, se è leggibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente. Viene quindi caricato su un altro passaggio tra quelli specificati nella sezione 4.3.

Se la lettura del supporto non è possibile, la sostituzione del pacchetto è possibile, gratuitamente, dietro presentazione di una prova di acquisto recante il numero del supporto difettoso. Il pacchetto viene quindi ricaricato su un altro pass tra quelli specificati nell'articolo 4.3.

Questa operazione può essere eseguita in tutti gli sportelli dei vettori, negli sportelli RATP e negli sportelli SNCF Navigo Service.

In tutti gli altri casi, nessuna soluzione di rimborso può essere offerta.

8 - Condizioni d'uso del supporto

L'utente si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto e disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9 - Informativa sui dati personali

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono trattati da diversi responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy e del rispetto della loro vita personale:

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

la sottoscrizione e la gestione del contratto;

comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

la gestione della convalida e dei dati risultanti, compresa l'invalidazione di biglietti fraudolenti;

la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori;

la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei vettori.

10 - Trattamento per il quale Île de France Mobilités è responsabile del trattamento

10.1.1 - Quali Dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

Dati identificativi

Dati relativi alla vita personale

Dati economici e finanziari

Dati sanitari

Dati relativi alle infrazioni

10.1.2 - Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 10.

10.1.3 - Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio e la produzione di statistiche;

sull'esercizio di una missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali cosiddette istituzionali;

sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

10.1.4 - Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati specifici del cliente dei pacchetti Navigo Day su un supporto contactless durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini legali applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito "iledefrance-mobilites.fr" per il tempo di creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

10.1.5 - Chi può avere accesso a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle aziende di trasporto pubblico dell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggio e statistica, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I Dati provenienti da operazioni effettuate sui servizi online di entità che offrono Servizi Digitali Multimodali sono destinati; Île-de-France Mobilités, la sua controllata, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del servizio digitale multimodale interessato dalla transazione.

10.1.6 - Trasferimento dei Dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al pagatore e al titolare, o al suo rappresentante legale, sono comunicati per finalità di gestione a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

10.2 - I trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento

10.2.1 - Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

Dati identificativi,

Dati economici e finanziari,

Dati di violazione

Dati di convalida

10.2.2 - Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 10.

10.2.3 - Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

10.2.4 - Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

I dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Cosa c'è da sapere

Le tracce nominative dei viaggi (marca temporale - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore, tranne quando sono necessarie per stabilire una fatturazione (contratto Navigo Liberté +). Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte commerciale sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei dati dei trattamenti effettuati da altri vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

10.2.5 - Chi può avere accesso a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i dati vengono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

10.2.6 - Trasferimento dei Dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di assicurare un livello sufficiente di protezione dei dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

10.3 - Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti) accompagnati dai loro dati di contatto, il loro numero cliente e gli elementi per giustificare la loro identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected].

o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

11 - Mediazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese. In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole. Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti. Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

12 - Evoluzione delle condizioni generali di vendita e d'uso

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.