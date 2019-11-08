Campo d'applicazione
Il biglietto t+ su biglietto di cartone consente di viaggiare su:
- Linee della metropolitana;
- Le sezioni a Parigi (zona 1) delle linee RER/treno;
- Linee di autobus oggetto di un accordo con il Syndicat des Transports d'Île-de-France e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France;
- Tram e linee Tzen;
- Fileo;
- Linee di autobus a lunga percorrenza.
Il biglietto t+ di cartone non consente di viaggiare su:
- Linea 11 del tram; Linea 12 del tram; Linea 13 del tram;
- OrlyBus, RoissyBus e Orlyval;
- Linea 14 della metropolitana se vuoi raggiungere l'aeroporto di Orly: in questo caso devi acquistare il biglietto per gli aeroporti della regione <> di Parigi.
Il biglietto t+ non consente trasferimenti tra "metro, RER/treno (a Parigi)" e "autobus, tram, Tzen".
- Uso in metropolitana e RER / treno a Parigi
Il biglietto t+ consente collegamenti per 1h30 dalla convalida dell'ingresso sulla rete, senza effettuare un'uscita: metro-metro, RER/treno-RER/treno e metro-RER/treno a Parigi - tranne tra Pont-Cardinet (treno) e Saint-Lazare (metro)-
- Utilizzo in autobus, tram o Tzen
Un solo biglietto t+ è valido per un intero viaggio
Permette collegamenti tra autobus, tram e Tzen per 1h30 tra la prima e l'ultima convalida.
Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen non sono consentiti con lo stesso biglietto t+.
- Utilizzo nella funicolare di Montmartre
Il biglietto t+ consente di prendere la funicolare di Montmartre, ma senza collegamenti con altri mezzi di trasporto.
Cosa c'è da sapere
Questo biglietto non è disponibile in un notebook e presto scomparirà.