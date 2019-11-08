Biglietto t+

Per viaggi singoli a Parigi e Île-de-France

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

2,50€  all'unità

  • Accesso alla metropolitana, al tram e all'autobus in tutta l'Ile-de-France
  • Accedi alla RER a Parigi
  • Biglietto di cartone venduto solo nelle stazioni e nelle biglietterie
Presto la fine dei biglietti di cartone

Il biglietto t+ sostituito: prepararsi per la transizione

Il biglietto t+ rimane in vendita e utilizzabile nel 2025.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, si raccomanda di adottare i nuovi biglietti di trasporto:

Il vantaggio: con questi nuovi biglietti, convalida direttamente dal tuo smartphone. Più conveniente, più veloce.

Vedi anche