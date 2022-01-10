Condizioni generali di vendita e utilizzo del biglietto magnetico t+

2 - Presentazione e utilizzo

Il biglietto magnetico t+ è un biglietto in formato cartone venduto singolarmente e venduto in libretti da dieci biglietti a prezzo ridotto.

2.1. Utilizzabile sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, il biglietto magnetico t+ consente di viaggiare su:

· Le linee da 1 a 13 della metropolitana, tutte le stazioni della linea 14 ad eccezione delle stazioni Saint-Denis Pleyel, Villejuif Gustave Roussy che non hanno validatori magnetici all'ingresso della rete e la stazione ORLY che si trova nella zona aeroportuale (prezzi specifici).

· le sezioni a Parigi (zona 1) delle linee RER/treno;

· linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France;

· linee tranviarie (escluso il tram T11) e Tzen;

· la funicolare di Montmartre;

· Fileo;

· linee di autobus a lunga percorrenza. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France.

2.2. Il biglietto t+ non consente di viaggiare su:

· RoissyBus, Orlybus,

· Linea 14: stazioni di Saint-Denis Pleyel, Villejuif Gustave Roussy (all'ingresso della rete) e Orly nell'area aeroportuale (prezzi specifici)

· Le linee del tram T10 e T11,

· Tram T1 che non hanno un validatore magnetico

· il TGV, né sulle linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France (comprese le navette aeroportuali e gli autobus turistici).

Il biglietto t+ magnetico è valido su tutta la rete Île-de-France Mobilités, a condizione che l'equipaggiamento di autobus e tram e l'accesso alla metropolitana o alla RER ne consentano la convalida. I validatori di biglietti magnetici sono destinati a scomparire gradualmente. In assenza di validatori magnetici e qualunque sia la modalità di trasporto, il viaggiatore deve portare un biglietto dematerializzato per essere in regola.

2.3. Corrispondenza autorizzata

Una volta convalidato, un biglietto t+ magnetico consente, senza limiti di distanza, le seguenti connessioni:

· collegamenti metro-metro, RER/treno, RER/RER, treno/treno/metro/RER e metro/treno a Parigi senza uscire

· ad eccezione dei collegamenti per strada pubblica tramite i percorsi indicati durante 1h30;

· collegamenti tra linee di autobus e tra queste linee e linee di tram, per un periodo di 1h30 tra la 1a e l'ultima convalida, fatte salve le seguenti disposizioni:

- Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen non sono consentiti con lo stesso biglietto t+ magnetico.

- Sulla Iigne della Funicolare di Montmartre, il biglietto magnetico t+ consente di effettuare un viaggio (salita o discesa), senza alcuna corrispondenza.

2.4. Linee tariffarie a lunga percorrenza

L'utilizzo di linee identificate come "linee a lunga percorrenza" (linee caratterizzate da usi occasionali effettuati principalmente su percorsi a lunga percorrenza che passano per autostrade, comprendenti parte delle linee precedentemente note come linee tariffarie speciali e Noctilien che non sono state riclassificate alla tariffa normale) richiede la convalida di due biglietti t+. Sono consentiti collegamenti tra linee di autobus con tariffe standard o "a lunga percorrenza" per 1h30 tra la prima e l'ultima convalida. In caso di trasferimento tra un autobus a tariffa normale e un autobus a lunga percorrenza, è necessario convalidare un nuovo biglietto t+ sull'autobus a lunga percorrenza oltre al biglietto t+ che consente il trasferimento.

3 – Prezzi

3.1. Il prezzo del biglietto t+ magnetico è fissato dall'Île-de-France-Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe"

sui display nei luoghi di trasporto

sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con l'indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

sui siti web dei Vettori e sulle applicazioni che offrono il servizio di acquisto

3.2 Il carnet di biglietti scontati può essere venduto solo agli utenti che hanno diritto alla tariffa ridotta. Il carnet di biglietti scontato t+ continuerà ad essere venduto al botteghino.

4 – Acquisto

4.1. Il biglietto t+ è venduto:

dai Vettori debitamente autorizzati da Île-de-France Mobilités a farlo,

negli sportelli e sui distributori automatici dei Vettori in versione cartonata,

presso i commercianti autorizzati.

4.2. Il carnet t+ in versione dematerializzata è disponibile sui distributori automatici dei Vettori o tramite le applicazioni telefoniche che offrono il servizio di acquisto.

Tutto quello che c'è da sapere sul biglietto dematerializzato

5 – Validazione

5.1. Il titolare di un biglietto t+ magnetico deve convalidare sistematicamente il suo biglietto di trasporto sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante i collegamenti e l'uscita sulla rete ferroviaria, pena la violazione.

5.2. La convalida del biglietto t+ magnetico consente il viaggio di una sola persona.

5.3 IDFM non garantisce l'uso di biglietti magnetici in tutte le stazioni a causa dell'impiego di nuovi validatori e distributori di biglietti completamente telematici. Di conseguenza, i biglietti magnetici possono essere utilizzati come ultima risorsa in assenza di pass Navigo Easy o di un telefono compatibile.

6 - Servizio post-vendita

Una volta venduti singolarmente o in libretto, i biglietti magnetici t+ non vengono né scambiati né rimborsati, a meno che non presentino un'anomalia tecnica che dia diritto a uno scambio (smagnetizzazione ad esempio), operazione che può essere effettuata in tutti gli sportelli dei vettori, sportelli RATP e sportelli SNCF.

7 - Controllo del biglietto di trasporto

In caso di ispezione, l'utente deve presentare il biglietto t+ in buone condizioni e convalidato.

L'accertamento del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 0) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate conformemente alla normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

In caso di mancato pagamento al vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento dell'ammenda forfettaria maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

I biglietti a tariffa ridotta devono essere presentati con un documento che dà diritto allo sconto o un pass Navigo caricato con lo sconto del 50% o lo sconto di solidarietà del 75%. La mancata presentazione di tale documento o la riduzione di un controllo sul pass Navigo Iors comporta il pagamento di un'indennità forfettaria in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

8 – Dati personali

L'uso di un biglietto t+ magnetico è completamente anonimo. Non comporta alcuna raccolta e trattamento di dati personali.

9 - Evoluzione delle condizioni generali di vendita e d'uso

Île-de-France Mobilités e i vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com e/o negli autobus e/o nelle stazioni e/o nei tram.

La legge applicabile in caso di controversia è la legge francese dinanzi ai tribunali francesi competenti. Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.