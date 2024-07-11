Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) dei biglietti Paris Région <> Aéroports

PREAMBOLO

Valido da novembre 2025

Questo documento presenta le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei biglietti Metro-Treno-RER da e per le stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1", "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" e "Orly 4" noti anche come biglietti della Regione <> Aeroporti di Parigi, su supporti contactless (su pass Navigo Easy e telefono tramite applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti[1]).

L'utilizzo dei biglietti Paris Région <> Aéroports è subordinato all'accettazione piena, completa e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il biglietto (disponibili su iledefrance-mobilites.fr).

Il biglietto Paris Région <> Aéroports, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1 DEFINIZIONI

1.1.La nome "Titolare" indica la persona che utilizza il biglietto contactless Paris Région <> Airports.

1.2.La denominazione "Tariffa ridotta" indica le tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:

Beneficiari dell'assistenza sociale e dei trasporti di solidarietà

Bambini da 4 anni a meno di 10 anni (gratuito per i bambini sotto i 4 anni)

Titolare di una tessera "Famiglie numerose"

Persone disabili in base alla prova e ai loro accompagnatori

Maggiori dettagli su "Elenco dei beneficiari per le tariffe ridotte | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.3 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

1.4 Il termine "Convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi indica la possibilità di caricare diversi biglietti di trasporto o contratti sullo stesso pass o telefono. Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2 PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1 Il biglietto Paris Région <> Aéroports è un biglietto che può essere utilizzato su tutte le zone da 1 a 5 della rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilité, consentendo di lasciare o raggiungere le stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" e "Orly 4".

2.2 Il biglietto Paris Région <> Aéroports consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana

RER e linee ferroviarie in Île-de-France

Orlyval

La funicolare di Montmartre.

Linee Intercité e TER per i viaggi che servono le stazioni dell'Île-de-France

2.3 Il biglietto Paris Région <> Aéroports non consente di viaggiare su:

Linee del tram (da T1 a T14)

Autobus e pullman Noctilien

Gli Tzen

RoissyBus,

Fileo

Stazioni RER e ferroviarie situate al di fuori dell'Île-de-France

Linee ad alta velocità (TGV ...)

Il cavo C1

2.4 Il periodo di validità:

Il biglietto Paris Région <> Aéroports consente un viaggio di 2 ore dalla convalida dell'ingresso e senza uscire. I collegamenti tra i modi di trasporto autorizzati, sopra menzionati, sono autorizzati entro il limite di 2 ore dalla prima convalida dell'ingresso.

Sono autorizzati i collegamenti tra la metropolitana, la RER e il Transilien su strade pubbliche, attraverso i percorsi segnalati: vedi elenco dei collegamenti per strada pubblica (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

In caso di convalida dell'ingresso o della coincidenza oltre il limite di tempo, verrà detratto un nuovo biglietto della regione <> di Parigi Airports.

In caso di dimenticanza del suo supporto contactless, il Titolare deve acquistare un biglietto di trasporto su un nuovo supporto per poter viaggiare senza essere in violazione. Né il biglietto né il supporto sono rimborsati.

3 PREZZI

3.1 Il prezzo comprensivo di IVA per il biglietto Metro Train Airport è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

- sul sito iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe"

- sui display nei luoghi di trasporto

- sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

- sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

- sui siti web dei Vettori

- sul sito web dell'agenzia Navigo Key Accounts per aziende, istituzioni o associazioni per l'acquisto di massa

3.2 Il biglietto Paris Région <> Aéroports è venduto singolarmente, a prezzo pieno e ridotto (vedi articolo 1.2).

4 ACQUISTO E CARICO

4.1 Il prezzo del biglietto è pagabile in contanti.

4.2 Il biglietto Paris Région <> Aéroports può essere acquistato e caricato su un pass Navigo Easy:

- nei punti vendita, in vendita mobile da un agente, sui distributori automatici di vendita dei vettori in zona controllata aeroportuale e sui distributori automatici di vettori al di fuori dell'area controllata

- dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto in ricarica su un pass Navigo se il titolare ne ha già uno senza biglietto t+ o biglietto metro-treno-RER (vedi le Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

- tramite un ordine online sul sito web dell'Agenzia Navigo Key Accounts su https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

4.3 Il biglietto Paris Région <> Aéroports può anche essere acquistato e caricato telefonicamente dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Durante lo stesso acquisto su Automate o da un'applicazione, è possibile caricare fino a 20 biglietti Paris Région <> Aéroports sullo stesso supporto (pass o cellulare). Per un acquisto presso l'agenzia Navigo Key Accounts, è possibile ottenere fino a 30 biglietti Paris Région <> Aéroports sullo stesso pass di supporto.

4.5 Convivenza di biglietti di trasporto

Le biglietti Fête de la musique e Antipollution hanno la priorità per la convalida e possono coesistere con il biglietto Paris Région <> Aéroports sullo stesso pass o telefono.

Il biglietto Paris Région <> Aéroports e il biglietto Bus-Tram possono coesistere insieme sullo stesso supporto (pass o telefono). Ciascuno sarà quindi convalidato in via prioritaria sul proprio perimetro di convalida.

Il biglietto Paris Région <> Aéroports e il biglietto Paris Métro-Train-RER non possono coesistere sullo stesso supporto (pass o telefono).

Il biglietto Paris Région <> Aéroports e il biglietto t+ teleticketing la cui vendita si è fermata il 01/01/2025 non possono coesistere sullo stesso supporto (pass o telefono).

I pacchetti e il biglietto Paris Région <> Aéroports possono coesistere sullo stesso supporto, pass o telefono (cfr. articolo 5.4 relativo alle regole di convalida in caso di coabitazione di un pacchetto e di un biglietto Paris Région <> Aéroports).

Il titolare della carta che ha un biglietto t+ o un biglietto metro-treno-RER sul suo supporto e desidera caricare un biglietto della regione <> di Parigi Aeroporti può farlo solo se lo fa su un nuovo supporto o ha consumato completamente i biglietti t+ o la regione <> di Parigi Aeroporti esistenti sul suo supporto più di 4 ore fa.

5 CONVALIDA

5.1 Il Titolare di un biglietto Paris Région <> Aéroports deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo biglietto sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2 La convalida di un biglietto Paris Région <> Aéroports consente il viaggio di una sola persona.

5.3 Non è possibile convalidare più biglietti Paris Région <> Aéroports dello stesso supporto contactless per consentire il viaggio di più persone sullo stesso viaggio.

5.4 Quando il supporto contiene sia un biglietto della Regione <> Aeroporti di Parigi che un pacchetto (vedi regola di convivenza art 4.5), il pacchetto viene convalidato in via prioritaria il giorno della sua validità. Non viene quindi detratto alcun biglietto per gli aeroporti della regione <> di Parigi.

5.5 IDFM non garantisce l'uso di biglietti magnetici in tutte le stazioni a causa dell'impiego di nuovi validatori e distributori di biglietti completamente telematici. Di conseguenza, le biglietti magnetiche possono essere utilizzate come ultima risorsa in assenza di pass Navigo Easy o di un telefono compatibile.

6 CONTROLLO

6.1 In caso di ispezione, il Titolare della carta deve presentare il supporto contactless su cui è caricato il biglietto Paris Région <> Aéroports convalidato all'ingresso e, se necessario, deve essere in grado di giustificare il suo diritto alla tariffa ridotta.

In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, il Titolare deve presentare il suo telefono, con NFC attivato, davanti all'apparecchiatura di controllo.

6.2 La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 5) e/o delle regole di utilizzo del biglietto Paris Région <> Aéroports (articolo 2) o l'impossibilità di giustificare il proprio diritto a una tariffa ridotta comporta il pagamento di una compensazione forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3 In caso di mancato pagamento al Vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7 SERVIZIO POST-VENDITA

7.1 Rimborso

Il biglietto Paris Région <> Aéroports non è né modificabile né rimborsabile, anche in caso di errore di acquisto.

7.2 Smarrimento/furto

In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, i biglietti Paris Région <> Aéroports smarriti in questa occasione non vengono né sostituiti né rimborsati.

7.3 Malfunzionamento del pass senza contatto

In caso di malfunzionamento del pass Navigo Easy, non può essere proposta alcuna sostituzione del/i biglietto/i della Regione <> Aeroporti di Parigi. Fare riferimento alle CGSU del pass Navigo Easy, articolo 5.

7.4 Biglietto caricato sul telefono o sullo smartwatch

In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida di questo biglietto con questo telefono e la sua carta SIM in anticipo. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

Maggiori informazioni sulle regole di servizio post-vendita del biglietto Paris Région <> Aéroports caricato su telefono o orologio connesso sono disponibili nelle Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, sezione "Servizio post-vendita".

8 TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

Il Titolare si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto, disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9 INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

La vendita di biglietti Métro Train Aéroport su supporti contactless non raccoglie dati personali specifici.

L'acquisto e la gestione sono supportati da un supporto per il quale i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr:

10 MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di risposta entro un mese, il titolare può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il titolare troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il titolare può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei titolari mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

La legge applicabile in caso di controversia è la legge francese dinanzi ai tribunali francesi competenti. Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.