Piano annuale 2021

Fatto
- Studio e attuazione del piano pluriennale
In corso
- Monitoraggio e aggiornamento dello schema
- Studio e implementazione del cruscotto / indicatori dello schema
- Studio e attuazione del piano d'azione 2021
- Identificazione e qualificazione di siti e applicazioni
- Istituzione di una procedura di assistenza per gli utenti con disabilità
- Aggiornamento delle procedure di assunzione
Da fare
- Revisione del piano d'azione 2021 per la pubblicazione
- Studio e attuazione del piano d'azione 2022
- Valutazione dei bisogni umani e finanziari
- Aggiornamento delle procedure di appalto
- Costituzione di un gruppo di tester con disabilità
- Identificazione delle esigenze di sensibilizzazione e formazione
- Implementazione di un catalogo e calendario di sessioni di sensibilizzazione e formazione
- Attuazione di azioni di comunicazione sull'accessibilità digitale
- Valutazione rapida dei siti in 5 siti prioritari
- Verifica della conformità RGAA del portale iledefrance-mobilites.fr
- Pubblicazione delle dichiarazioni di accessibilità su 5 siti prioritari
Ulteriori informazioni sul livello di accessibilità digitale del sito iledefrance-mobilites.fr