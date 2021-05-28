Piano annuale 2021

Pubblicato su

Elenco delle azioni da realizzare nel 2021 nell'ambito dell'accessibilità dei servizi di comunicazione di Île-de-France Mobilités. Lo stato di queste azioni sarà aggiornato ogni 3 mesi.

Fatto

  • Studio e attuazione del piano pluriennale

In corso

  • Monitoraggio e aggiornamento dello schema
  • Studio e implementazione del cruscotto / indicatori dello schema
  • Studio e attuazione del piano d'azione 2021
  • Identificazione e qualificazione di siti e applicazioni
  • Istituzione di una procedura di assistenza per gli utenti con disabilità
  • Aggiornamento delle procedure di assunzione

Da fare

  • Revisione del piano d'azione 2021 per la pubblicazione
  • Studio e attuazione del piano d'azione 2022
  • Valutazione dei bisogni umani e finanziari
  • Aggiornamento delle procedure di appalto
  • Costituzione di un gruppo di tester con disabilità
  • Identificazione delle esigenze di sensibilizzazione e formazione
  • Implementazione di un catalogo e calendario di sessioni di sensibilizzazione e formazione
  • Attuazione di azioni di comunicazione sull'accessibilità digitale
  • Valutazione rapida dei siti in 5 siti prioritari
  • Verifica della conformità RGAA del portale iledefrance-mobilites.fr 
  • Pubblicazione delle dichiarazioni di accessibilità su 5 siti prioritari

Ulteriori informazioni sul livello di accessibilità digitale del sito iledefrance-mobilites.fr