Accessibilità del sito: parzialmente conforme

STATO DI CONFORMITÀ

Île-de-France Mobilités è parzialmente conforme al quadro generale per il miglioramento dell'accessibilità a causa delle non conformità e delle deroghe elencate di seguito.

RISULTATI DEI TEST

L'audit di conformità RGAA 4.1.2 condotto da Temesis rivela che:

Il 52,24% dei criteri RGAA è soddisfatto.

Nel dettaglio:

Numero di criteri soddisfatti: 35

Numero di criteri non soddisfatti: 32

Numero di criteri non applicabili: 39

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

I contenuti elencati di seguito non sono accessibili per i seguenti motivi:

Non conformità

Elenco dei criteri non conformi:

1.2 Ogni immagine decorativa viene ignorata correttamente dalle tecnologie assistive?

1.3 Per ogni immagine contenente informazioni con un'alternativa testuale, questa alternativa è rilevante (tranne in casi particolari)?

1.9 Ogni didascalia dell'immagine, se necessario, è collegata correttamente all'immagine corrispondente?

2.2 Per ogni fotogramma con un biglietto di frame, questo biglietto di frame è rilevante?

3.1 In ogni pagina web, le informazioni non devono essere fornite esclusivamente dal colore. Questa regola viene rispettata?

3.2 In ogni pagina web, il contrasto tra il colore del testo e il colore del suo sfondo è sufficientemente elevato (tranne in casi particolari)?

3.3 In ogni pagina web, i colori utilizzati nei componenti dell'interfaccia o negli elementi grafici contenenti informazioni sono sufficientemente contrastati (tranne in casi particolari)?

4.2 Per ogni supporto temporale preregistrato con trascrizione testuale sincronizzata o descrizione audio, questi sono rilevanti (tranne in casi particolari)?

5.4 Per ogni tabella di dati con un biglietto, il biglietto è associato correttamente alla tabella di dati?

6.1 Ogni link è esplicito (salvo casi particolari)?

6.2 In ogni pagina web, ogni link, ha un titolo?

7.1 Ogni script, se necessario, è compatibile con le tecnologie assistive?

7.3 Ogni script può essere controllato dalla tastiera e da qualsiasi dispositivo di puntamento (tranne in casi particolari)?

7.5 In ogni pagina Web, i messaggi di stato vengono visualizzati correttamente dalle tecnologie assistive?

8.3 In ogni pagina web è presente la lingua predefinita?

8.7 In ogni pagina web, ogni cambio di lingua è indicato nel codice sorgente (tranne in casi particolari)?

8.9 In ogni pagina web, i tag non devono essere utilizzati solo a scopo di presentazione. Questa regola viene rispettata?

9.1 In ogni pagina web, le informazioni sono strutturate dall'uso appropriato di biglietti?

9.3 Ogni elenco è strutturato correttamente in ogni pagina web?

10.1 Nel sito web, i fogli di stile vengono utilizzati per controllare la presentazione delle informazioni?

10.5 In ogni pagina Web, le dichiarazioni CSS per i colori di sfondo e i caratteri vengono utilizzate correttamente?

10.6 In ogni pagina web, ogni link la cui natura non è evidente è visibile in relazione al testo circostante?

10.9 In ogni pagina web, le informazioni non devono essere fornite esclusivamente dalla forma, dalle dimensioni o dalla posizione. Questa regola viene rispettata?

10.11 Per ogni pagina web, i contenuti possono essere presentati senza perdita di informazioni o funzionalità e senza utilizzare lo scorrimento verticale per una finestra con un'altezza di 256 px o lo scorrimento orizzontale per una finestra con una larghezza di 320 px (tranne in casi particolari)?

10.13 In ogni pagina web, i contenuti aggiuntivi che appaiono quando si attiva o si passa il mouse su un componente dell'interfaccia sono controllabili dall'utente (tranne in casi particolari)?

11.1 Ogni campo modulo ha un'etichetta?

11.8 In ogni modulo, gli elementi della stessa natura di un elenco di scelte sono raggruppati in modo pertinente?

12.3 La pagina "mappa del sito" è pertinente?

12.6 Le aree di raggruppamento dei contenuti presenti su più pagine web (intestazione, navigazione principale, contenuto principale, piè di pagina e aree del motore di ricerca) possono essere raggiunte o evitate?

12.8 In ogni pagina web, l'ordine di tabulazione è coerente?

13.3 In ogni pagina web, ogni documento d'ufficio per il download ha, se necessario, una versione accessibile (tranne in casi particolari)?

13.10 In ogni pagina web, le funzionalità che possono essere utilizzate o disponibili per mezzo di un gesto complesso possono essere disponibili anche per mezzo di un semplice gesto (tranne in casi particolari)?

Deroghe per oneri sproporzionati

Elenco dei contenuti non accessibili, derogati per oneri sproporzionati:

Nessuna.

Contenuti non soggetti all'obbligo di accessibilità

File disponibili in formati di ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018;

Contenuti di terze parti che non sono finanziati o sviluppati dall'organizzazione interessata e che non sono sotto il suo controllo: Youtube Video Player, Chatbot (Screeb)

REDAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

Questa dichiarazione è stata rilasciata il 12 dicembre 2024.

Tecnologie utilizzate per la realizzazione del sito web

HTML

CSS

JavaScript

Ambiente di test

I test delle pagine Web sono stati eseguiti con le seguenti combinazioni di browser Web e utilità per la lettura dello schermo:

Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132

Windows, Jaws 2025, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, VoiceOver, Safari

Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Controllore di contrasto WCAG

HeadingsMap

Sviluppatore Web

ARC Toolkit

Pagine del sito verificate per verificarne la conformità

Accoglienza

www.iledefrance-mobilites.fr Contatti

www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contact Accessibilità

https://www.iledefrance-mobilites.fr/declaration-conformite-rgaa Avviso legale

www.iledefrance-mobilites.fr/mentions-legales Mappa del sito

www.iledefrance-mobilites.fr/plan-du-site Ricerca

https://www.iledefrance-mobilites.fr/recherche Risultati della ricerca

www.iledefrance-mobilites.fr/recherche?q=ligne-11#tabs Novità

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites Dettaglio di una notizia

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/iphone-passe-navigo Progetti

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets Dettaglio di un progetto

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/metro15-sud Biglietti e prezzi

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs Dettaglio di un pacchetto

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois Accessibilità dei trasporti, mobilità e disabilità

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces Piano da scaricare

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

FEEDBACK E CONTATTI

Se non riesci ad accedere a qualsiasi contenuto o servizio, puoi contattare la persona responsabile del sito Web per essere indirizzato a un'alternativa accessibile o ottenere il contenuto in un'altra forma.

Contatta il referente per l'accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités

RIMEDI

Questa procedura deve essere utilizzata nel caso seguente.

Hai segnalato al gestore del sito web una mancanza di accessibilità che ti impedisce di accedere a qualsiasi contenuto o servizio e non hai ricevuto una risposta soddisfacente.