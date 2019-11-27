Avviso legale

Il presente documento non costituisce né le Condizioni Generali d'Uso del sito, né le Condizioni Generali d'Uso, né le condizioni generali d'uso e di vendita dei supporti, dei biglietti e dei pacchetti, a cui l'utente è rimandato e di cui ha letto e accettato il contenuto durante il suo customer journey sul sito.

Redattore e Direttore della Pubblicazione

Il sito web di Île-de-France Mobilités e tutti i suoi sottodomini e sezioni è un servizio di Île-de-France Mobilités (di seguito "il Sito").

Ile-de-France Mobilités (di seguito denominato "l'editore"), con sede legale in 39 bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Parigi, è l'editore del sito.

Il direttore della pubblicazione del Sito (di seguito denominato "il Direttore della pubblicazione") è Laurent PROBST, in qualità di Direttore Generale. Il caporedattore è Xavier GUEPET, in qualità di direttore della comunicazione.

Direttore della pubblicazione: Laurent PROBST, Amministratore delegato

Responsabile editoriale: Xavier GUEPET, Direttore della comunicazione

Servizio Île-de-France mobilités connect e account cliente Ile-de-France Mobilités

Il Sito si basa su un mattone tecnico di autenticazione di Île-de-France mobilités Connect che memorizza l'autenticazione e i dati personali del cliente, sviluppati e ospitati da Capgemini (www.capgemini.com). Questo mattone di autenticazione offre agli utenti del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France un identificatore univoco per accedere a tutti i servizi distribuiti da Île-de-France Mobilités e Comutitres. Questo servizio è sviluppato e ospitato da Capgemini.

L'account cliente Ile-de-France Mobilités Connect dà luogo a condizioni generali di utilizzo specifiche.

Contatta Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun
75009 Parigi
Telefono : 01 47 53 28 00
Contatto: Vai alla nostra sezione aiuto e contatti

Accesso al sito

L'accesso al sito e il suo utilizzo sono riservati ad un uso strettamente personale. L'utente accetta di non utilizzare questo sito e le informazioni o i dati in esso contenuti per scopi commerciali, politici, pubblicitari o per qualsiasi forma di sollecitazione commerciale e in particolare l'invio di e-mail non richieste.

Disponibilità del sito

Il Sito è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, salvo casi di forza maggiore o eventi al di fuori del controllo di Île-de-France mobilités. Tuttavia, un'interruzione dovuta a manutenzione tecnica necessaria per il corretto funzionamento del Sito e delle relative apparecchiature, o per qualsiasi altro motivo, può essere decisa da Île-de-France mobilités.

Île-de-France mobilités si riserva il diritto di sospendere, interrompere o limitare, senza preavviso, l'accesso a tutto o parte del Sito, in particolare per operazioni di manutenzione e aggiornamento.

Île-de-France mobilités si riserva inoltre il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare miglioramenti e/o modifiche al Sito.

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i testi, la grafica, i disegni, le icone, le fotografie, i piani, i loghi, i video, i suoni, i marchi, i testi (...) e più in generale tutti gli elementi che compongono il Sito e il Sito stesso sono protetti dalle leggi vigenti in biglietto della proprietà intellettuale.
Île-de-France mobilités è titolare di questi diritti o ha acquisito i diritti necessari per il loro sfruttamento. Tutti i diritti di sfruttamento sono riservati, anche per i documenti scaricabili.

Tutti questi elementi che compongono il Sito e il Sito stesso non possono essere oggetto di alcuna rappresentazione o riproduzione, totale o parziale, su qualsiasi supporto, senza l'espressa autorizzazione scritta di Île-de-France mobilités.

Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un atto di contraffazione che può comportare la responsabilità civile o penale del suo autore. Île-de-France mobilités si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro qualsiasi persona che abbia commesso atti di contraffazione.

Per qualsiasi richiesta di autorizzazione, si prega di contattare communication[at]iledefrance-mobilites.fr

Dati personali

Visita la pagina dedicata ai dati personali.

Responsabilità

Questo Sito e i dati su questo Sito sono forniti a biglietto puramente informativo, non sono contrattuali e non possono impegnare la responsabilità di Île-de-France mobilités.

Île-de-France mobilités non può essere ritenuta responsabile:

  • Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del Sito e in particolare qualsiasi perdita operativa, perdita finanziaria o commerciale, perdita di programmi e / o dati in particolare nel sistema informativo dell'Utente del Sito;
  • Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dal contenuto e/o dall'utilizzo dei siti web collegati al Sito o ai quali gli Utenti possono avere accesso tramite il Sito;
  • In caso di malfunzionamenti imputabili a software di terze parti, incorporati o meno nel sito o implementati da esso;
  • In caso di impossibilità totale o parziale di accedere al Sito e ai suoi contenuti;
  • In caso di omissioni e/o errori che il Sito possa contenere.

Qualsiasi decisione che possa essere presa da un Utente in considerazione dei dati contenuti nel Sito, sarà di esclusiva responsabilità di questa persona.

Utilizzatori

L'Utente di questo sito è responsabile per danni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a se stesso, a terzi e / o alle sue apparecchiature a seguito della sua connessione, utilizzo o sfruttamento del Sito stesso e / o di uno qualsiasi dei suoi elementi, indipendentemente dalla causa e dal luogo di verificarsi di tali danni.

L'Utente garantisce Île-de-France mobilités contro le conseguenze di reclami o azioni a cui potrebbe, di conseguenza, essere soggetto e rinuncia a qualsiasi ricorso contro di lui di conseguenza e/o in caso di procedimenti avviati da terzi contro di lui per questo fatto.

Collegamenti ipertestuali

Île-de-France mobilités autorizza qualsiasi sito web o supporto a creare un collegamento ipertestuale alla home page del suo sito, ad eccezione di quelli che diffondono contenuti controversi, pornografici, xenofobi, contrari alla decenza o al buon costume.

Il link deve indicare chiaramente la natura dei contenuti, nonché l'indirizzo esatto della pagina.

È vietato qualsiasi utilizzo di link al Sito per scopi commerciali e pubblicitari.

Île-de-France mobilités si riserva il diritto di impegnare la responsabilità di qualsiasi autore di un collegamento ipertestuale che:

  • Non ha richiesto la sua autorizzazione preventiva o ha ignorato il suo rifiuto di stabilire un link che punta a una pagina diversa dalla home page del sito;
  • Non ha rispettato i diritti di proprietà intellettuale relativi agli elementi del Sito;
  • Non ha identificato chiaramente la natura del contenuto e l'indirizzo esatto della pagina (fonte e destinazione) al fine di evitare qualsiasi confusione nella mente degli utenti di Internet.

Qualsiasi informazione accessibile tramite uno dei collegamenti ipertestuali ad altri siti o ad altre fonti Internet non è sotto il controllo di Île-de-France mobilités, che declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

Per qualsiasi richiesta di autorizzazione, si prega di contattare communication[a]iledefrance-mobilites.fr

Biscotti

Quando visiti il Sito, i cookie vengono inseriti sul tuo computer, cellulare o tablet.

Impostazione di un cookie

Un cookie è un file di testo che viene inserito sul tuo computer quando visiti un sito o visualizzi un annuncio pubblicitario. Il suo scopo è raccogliere informazioni sulla tua navigazione e inviarti servizi adattati al tuo terminale (computer, cellulare o tablet). I cookie sono gestiti dal tuo browser web. È possibile opporsi alla memorizzazione dei cookie configurando il browser a tale scopo. Gli unici cookie utilizzati dal Sito sono quelli destinati alla misurazione dell'audience e non raccolgono dati personali. Queste informazioni faciliteranno la tua navigazione nelle visite successive. Gli strumenti di misurazione dell'audience vengono implementati per ottenere informazioni sulla navigazione dei visitatori. In particolare, permettono di capire come gli utenti arrivano su un sito e di ricostruire il loro percorso. I dati generati dai cookie vengono trasmessi e memorizzati dal fornitore di misurazione dell'audience Google Analytics. Il fornitore di misurazione dell'audience può comunicare questi dati a terzi in caso di obbligo legale o quando questi terzi elaborano questi dati per loro conto. Per ulteriori informazioni su questo servizio: www.atinternet.com

Configurare il browser Internet

Puoi scegliere di disabilitare questi cookie in qualsiasi momento. Il tuo browser può anche essere impostato per avvisarti dei cookie che vengono depositati sul tuo computer e chiederti di accettarli o meno. È possibile accettare o rifiutare i cookie caso per caso o rifiutarli sistematicamente. Ti ricordiamo che le impostazioni possono modificare le tue condizioni di accesso ai nostri contenuti e servizi che richiedono l'uso di cookie. Se il tuo browser è configurato per rifiutare tutti i cookie, non sarai in grado di usufruire di alcuni dei nostri servizi. Al fine di gestire i cookie il più vicino possibile alle tue aspettative, ti invitiamo a configurare il tuo browser tenendo conto dello scopo dei cookie.

Internet Explorer

In Internet Explorer fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. Nella scheda Generale, in Cronologia esplorazioni, fare clic su Impostazioni. Fare clic sul pulsante Visualizza file.

Firefox

Vai alla scheda Strumenti del browser e seleziona il menu Opzioni nella finestra che appare, scegli Privacy e fai clic su Visualizza cookie

Safari

Nel tuo browser: scegli il menu Modifica > Preferenze. Fare clic su Sicurezza. Clicca su Mostra cookie

Google Chrome

Fare clic sull'icona del menu Strumenti. Seleziona Opzioni. Fai clic sulla scheda Opzioni avanzate e vai alla sezione Privacy. Fare clic sul pulsante Mostra cookie.

Bordo

In Microsoft Edge vai a Altro... > Impostazioni. Seleziona Mostra impostazioni avanzate. In Privacy e servizi > cookie, seleziona l'opzione più adatta alle tue esigenze

Legge applicabile

Il presente avviso legale, il Sito, così come i contenuti del Sito, e tutte le conseguenze del suo utilizzo o della sua disponibilità o indisponibilità sono regolati dalla legge francese.

L'utilizzo del Sito implica l'espresso consenso dell'utente all'applicazione di questa clausola.

me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

Contatta Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun
75009 Parigi
Telefono : 01 47 53 28 00
E-mail: [email protected]

Alloggio

Microsoft Italia
39 President Roosevelt Wharf
92130 Issy-les-Moulineaux
8651 Elancourt Cedex
Telefono : 09 70 01 90 90

Sviluppo e integrazione dei media

Il Sito "Move Me" è stato sviluppato da Capgemini (www.capgemini.com)

L'applicazione mobile "Île-de-France Mobilités" è stata sviluppata da Instant System (www.instant-system.com) Capgemini (www.capgemini.com)

Design ed ergonomia

L'ergonomia generale del Sito è stata progettata da Klee Group (www.kleegroup.com)

Pianificatore di percorso

Il Sito si affida alla tecnologia NAViTiA per il calcolo dei percorsi, il calcolo del prezzo del viaggio, gli orari e il trasporto nelle vicinanze, sviluppata dalla società Kisio Digital (www.canaltp.fr)

Dati in tempo reale

Il Sito diffonde le informazioni comunicate in tempo reale da ciascuno degli operatori di trasporto dell'Ile-de-France sulle linee che gestiscono. Queste informazioni riguardano i tempi di attesa per i prossimi passaggi di treni, RER, metropolitane e tram (fonte RATP e SNCF) nonché i messaggi di interruzioni pianificate o impreviste che si verificano sulla rete di trasporto (fonte OPTILE, RATP e SNCF).

Dati della bicicletta

Il Sito diffonde le soluzioni di viaggio in bicicletta fornite dal servizio Géovélo (www.geovelo.fr) della società La Compagnie des Mobilités. Si basa su dati aperti sulla disponibilità di biciclette self-service di JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com), nonché su algoritmi di previsione della disponibilità futura, progettati da Qucit (http://www.qucit.com/).

Cartografia

I piani schematici delle reti di trasporto sono stati progettati dalla società Latitude Cartagène (www.latitude-cartagene.com).
Le mappe dei piani di quartiere sono state progettate da Île-de-France Mobilités. Si basano sui dati IGN (www.ign.fr), IAU (www.iau-idf.fr/), APUR (www.apur.org) e IDFM.

Accesso al numero di emergenza 3117

Il 31177 (SMS) o 3117 (chiamata) è il numero di allerta accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la rete ferroviaria francese e sulla rete ferroviaria RATP per segnalare una situazione pericolosa di cui sei vittima o testimone. L'applicazione mobile "Île-de-France Mobilités" consente di accedere a questo servizio di avviso grazie al pulsante "3117" disponibile nella schermata iniziale.

In caso di incidente o rischio, l'applicazione mobile Alert 3117 consente una connessione istantanea con gli operatori di trasporto competenti, titolari di una tessera professionale rilasciata dal Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata (CNAPS).

Questo numero di allerta e questa applicazione mobile sono gestiti dalla SNCF. Per maggiori informazioni e in particolare per quanto riguarda la raccolta di geolocalizzazione e dati personali, cliccare sul link www.sncf.com/fr/services/securite/31-17

Île-de-France Mobilités non è responsabile di questo servizio e non raccoglie dati personali.

Utilizzo dell'applicazione mobile "Île-de-France Mobilités"

Per scaricare e utilizzare l'applicazione mobile, Île-de-France Mobilités deve accedere ai seguenti dati:

Identità

Île-de-France Mobilités deve accedere all'identificatore univoco del telefono, necessario per inviare e ricevere notifiche relative agli avvisi di informazioni sul traffico.

Posizione

Île-de-France Mobilités deve accedere alla posizione geolocalizzata del telefono e quindi utilizzare la posizione dell'utente come punto di partenza per la ricerca del percorso e per il modulo intorno a me.

Foto/Multimedia/File

Île-de-France Mobilités deve accedere alle directory foto/multimediali/file per consentire il download dei pdf delle pagine degli eventi e per memorizzare le immagini del piano schematico (disponibile offline). Gli elementi sono memorizzati in una directory specifica per l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.

Île-de-France mobilités Connect

Il Sito si basa su un mattone tecnico di autenticazione Île-de-France mobilités Connect che memorizza l'autenticazione e i dati personali del cliente, sviluppati e ospitati da Capgemini (www.capgemini.com). Questo mattone di autenticazione offre agli utenti del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France un identificatore univoco per accedere a tutti i servizi distribuiti da Île-de-France Mobilités. Questo servizio è sviluppato e ospitato da Capgemini.

Agente di orchestrazione del servizio post-vendita

Il Sito si basa su un mattone tecnico che distribuisce le richieste di assistenza post-vendita agli operatori corrispondenti, sviluppato e ospitato dalla società Worldline (www.worldline.com)

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités si basa su un mattone tecnico che distribuisce le richieste di assistenza post-vendita agli operatori corrispondenti, sviluppato e ospitato da Worldline (www.worldline.com)

Descrizione dell'app mobile

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités è un'applicazione di Ile-de-France Mobilités che ti consente di preparare i tuoi viaggi in Ile-de-France grazie alle funzioni di:

  • Ricerca di percorsi
  • Orari dei trasporti pubblici
  • Informazioni sul traffico
  • Consultazione dei piani
  • Cerca servizi di mobilità nelle vicinanze

Per accedere e utilizzare l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, è necessario scaricarla dalle piattaforme AppStore e Google Play.

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités è stata sviluppata per telefoni cellulari su un sistema operativo Apple IOS e Android.

L'uso dell'applicazione mobile implica l'accettazione espressa da parte dell'utente dell'applicazione di questa clausola, nonché di questi termini e condizioni.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento e si impegna a informare gli Utenti entro un termine ragionevole.

Accesso al sito e all'applicazione mobile

L'accesso al Sito e all'applicazione mobile e il suo utilizzo sono riservati ad un uso strettamente personale. L'utente accetta di non utilizzare questo Sito e questa applicazione mobile e le informazioni o i dati in esso contenuti per scopi commerciali, politici, pubblicitari o per qualsiasi forma di sollecitazione commerciale e in particolare l'invio di e-mail non richieste.

Disponibilità del Sito e dell'applicazione mobile

Il Sito e l'applicazione mobile sono accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, salvo casi di forza maggiore o eventi al di fuori del controllo di Île-de-France Mobilités. Tuttavia, un'interruzione dovuta a manutenzione tecnica necessaria per il corretto funzionamento del Sito e delle relative apparecchiature, o per qualsiasi altro motivo, può essere decisa da Ile-de-France Mobilités.

Protezione dei dati personali

Dal Sito o dall'applicazione mobile, Île-de-France Mobilités, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, può raccogliere ed elaborare informazioni che ti identificano (ad esempio: il tuo nome, i tuoi dati personali, il tuo indirizzo IP). Queste informazioni sono di seguito denominate "Dati personali" o "Dati".

La protezione dei dati è essenziale per costruire un rapporto di fiducia. A tal fine, Île-de-France Mobilités garantisce costantemente il rispetto delle norme legali – il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e la legge sulla protezione dei dati 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche – sulla protezione dei dati personali e intende garantire una governance responsabile dei suoi archivi informatici e la massima trasparenza sul trattamento dei dati che opera. A tal biglietto, Île-de-France Mobilités ha nominato un responsabile della protezione dei dati (o DPO). Garantisce che il trattamento dei Dati personali attuato da Île-de-France Mobilités sia conforme alle normative applicabili.

La presente informativa spiega perché Île-de-France Mobilités può raccogliere i tuoi Dati, come i tuoi Dati saranno utilizzati e protetti, per quanto tempo saranno conservati e i diritti che hai.

Chi sono le persone i cui Dati vengono raccolti?

Visitatori del Sito e dell'applicazione mobile gestiti da Île-de-France Mobilités.

Quali dati utilizza Île-de-France Mobilités e da dove proviene?

Solo i dati identificativi, di contatto, di connessione, di posizione e di accesso a contenuti multimediali/fotografici saranno raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dei servizi offerti sui siti gestiti da Île-de-France Mobilités e dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités. Tutti i Dati raccolti saranno forniti dai visitatori del sito e dagli utenti dell'applicazione mobile.

Per quali finalità e su quali basi vengono raccolti e utilizzati i tuoi Dati?

Modulo di contatto

Compilando i nostri moduli di contatto sul sito web e sull'applicazione mobile, acconsenti alla raccolta e al trattamento dei tuoi Dati da parte di Île-de-France Mobilités al fine di identificarti e rispondere alla tua richiesta.

Iscriviti agli avvisi di Vianavigo (e-mail, SMS e notifiche dell'applicazione mobile)

Iscrivendoti ai nostri avvisi, acconsenti a ricevere via e-mail, SMS o notifiche mobili informazioni relative a Vianavigo. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento facendo clic sui link o sui pulsanti di azione forniti a tale scopo dal tuo spazio personale sul sito Web o dai tuoi preferiti sull'applicazione mobile.

Cookie e altri traccianti

Un "cookie" è una serie di informazioni, di solito di piccole dimensioni e identificate per nome, che possono essere trasmesse al tuo browser da un sito web a cui ti connetti. Il tuo browser web lo conserverà per un certo periodo di tempo e lo invierà nuovamente al server web ogni volta che ti riconnetti ad esso. I cookie hanno molteplici usi: possono essere utilizzati per memorizzare il tuo ID cliente con un sito commerciale, il contenuto corrente del tuo carrello, un identificatore per tracciare la tua navigazione a fini statistici o pubblicitari, ecc.

Cookie e tracker di misurazione dell'audience

Al fine di adattare il sito alle richieste dei suoi visitatori, misuriamo il numero di visite, il numero di pagine viste, nonché l'attività dei visitatori sul sito e la loro frequenza di ritorno. Questi dati raccolti sono resi anonimi. I dati generati dai cookie vengono trasmessi e memorizzati dal fornitore di misurazione dell'audience. Il fornitore di misurazione dell'audience può comunicare questi dati a terzi in caso di obbligo legale o quando questi terzi elaborano questi dati per loro conto.

I nostri cookie e traccianti:

  • Matomo (sul sito): utilizzato per la raccolta di statistiche.
  • Contentsquare (su mobile): supportato dalla società Converteo

Cookie di terze parti destinati a migliorare l'interattività del sito

I siti web di Île-de-France Mobilités si basano su determinati servizi offerti da siti di terze parti. Questi includono:

  • Pulsanti di condivisione (twitter, Facebook, LinkedIn)
  • Elenchi di tweet (Twitter)
  • Video trasmessi sul sito (youtube, dailymotion)

Queste funzionalità utilizzano cookie di terze parti depositati direttamente da questi servizi.

Chi ha accesso ai tuoi dati?

Île-de-France Mobilités adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei Dati che ha raccolto ma anche la loro riservatezza, ovvero per garantire che solo le persone autorizzate vi abbiano accesso.

Solo le persone autorizzate a causa delle loro attività all'interno dei servizi competenti di Île-de-France Mobilités, responsabili del trattamento corrispondente, hanno accesso ai tuoi Dati nei limiti delle loro autorizzazioni.

Allo stesso modo, i nostri fornitori di servizi possono avere accesso ai tuoi Dati se necessario e in modo sicuro come parte dell'esecuzione del loro servizio.

Ad alcune autorità saranno inoltre comunicati i tuoi Dati, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati?

I tuoi Dati sono conservati secondo i termini legali in vigore.

Quali sono i tuoi diritti sui tuoi Dati?

Nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa vigente, Lei potrà:

  • Accedere a tutti i tuoi dati;
  • Rettificare, aggiornare e cancellare i tuoi Dati, fatti salvi motivi legittimi;
  • Opporsi al trattamento dei tuoi Dati per motivi legittimi e al trattamento dei tuoi Dati per scopi di marketing diretto senza alcun motivo;
  • Richiedere la portabilità dei tuoi Dati, per trattamenti basati sul tuo consenso o sull'esecuzione di un contratto concluso o da concludere;
  • Richiedere una limitazione del trattamento che operiamo in relazione ai tuoi Dati;
  • Revocare il tuo consenso in qualsiasi momento (per qualsiasi trattamento soggetto al tuo consenso);
  • Revocare il tuo consenso in qualsiasi momento (per qualsiasi trattamento soggetto al tuo consenso);
  • Presentare un reclamo a un'autorità di controllo competente, vale a dire quella del paese dello Spazio economico europeo in cui si trova la tua residenza abituale, o il tuo luogo di lavoro o il luogo in cui è stata commessa la presunta violazione dei regolamenti (in Francia, la CNIL).

Inoltre, hai la possibilità di fornirci istruzioni relative alla conservazione, alla cancellazione e alla divulgazione dei tuoi Dati dopo la tua morte, che possono anche essere registrate con "una terza parte digitale certificata di fiducia". Tali direttive possono designare una persona responsabile della loro esecuzione. In caso contrario, saranno designati i tuoi eredi.

Come esercitare i tuoi diritti?

Per esercitare i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati via e-mail o posta indicando nome, cognome, dati di contatto e fornendo una copia del tuo documento di identità.

Responsabile della protezione dei dati
Indirizzo postale: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 Parigi
E-mail: [email protected]

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i testi, la grafica, i disegni, le icone, le fotografie, i piani, i loghi, i video, i suoni, i marchi, i testi (...) e più in generale tutti gli elementi che compongono il Sito e il Sito stesso sono protetti dalle leggi vigenti in biglietto della proprietà intellettuale.

Île-de-France Mobilités è titolare di tali diritti o ha acquisito i diritti necessari per il loro sfruttamento.

Tutti questi elementi che compongono il Sito e il Sito stesso non possono essere oggetto di alcuna rappresentazione o riproduzione, totale o parziale, su qualsiasi supporto, senza l'espressa autorizzazione scritta di Île-de-France Mobilités.

Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un atto di contraffazione che può comportare la responsabilità civile o penale del suo autore. Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro qualsiasi persona che abbia commesso atti di contraffazione.

I marchi e i loghi riprodotti sul Sito, e in particolare i marchi e i loghi Île-de-France Mobilités, Navigo e Vianavigo, sono marchi registrati. Qualsiasi riproduzione totale o parziale di questi marchi e / o loghi, da soli o associati, su qualsiasi supporto, senza la previa autorizzazione scritta di IDFM è vietata.

Pertanto, per tutti gli usi, richieste di riproduzione, rappresentazione, adattamento di elementi contenuti nel Sito, non espressamente autorizzati, grazie di contattarci tramite il modulo situato nella sezione Contatti.

Responsabilità

Questo Sito e i dati su questo Sito sono forniti a biglietto puramente informativo, non sono contrattuali e non possono impegnare la responsabilità di Île-de-France Mobilités.

Informazioni su orari, viaggi e traffico sono state fornite a Île-de-France Mobilités dai vettori Ile-de-France, Géovélo, Qucit e Jc Decaux.

Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile per errori dovuti a informazioni errate da: vettori, Géovélo, Qucit e JC Decaux, in particolare gli orari delle linee di trasporto comunicati a Île-de-France Mobilités che si rivelano inesatti.

Di conseguenza, Île-de-France Mobilités non può garantire l'accuratezza dei dati forniti alla data indicata.

Île-de-France Mobilités aggiorna regolarmente il Sito in base alle modifiche degli orari comunicatele dai vettori. Tuttavia, l'aggiornamento del Sito potrebbe richiedere del tempo dopo l'effettiva applicazione dei nuovi orari; tale periodo dipende dalla data di comunicazione dei nuovi orari nonché dal ritardo incomprimibile tra gli aggiornamenti del Sito (aggiornamento settimanale).

Île-de-France Mobilités si riserva inoltre il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare miglioramenti e/o modifiche al Sito.

Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile:

  • Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del Sito e in particolare qualsiasi perdita operativa, perdita finanziaria o commerciale, perdita di programmi e / o dati in particolare nel sistema informativo dell'Utente del Sito;
  • Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dal contenuto e/o dall'uso di siti web collegati al Sito o a cui gli Utenti possono avere accesso tramite il Sito e che non sono siti di Île-de-France Mobilités;
  • In caso di malfunzionamenti imputabili a software di terze parti, incorporati o meno nel Sito o implementati da esso;
  • In caso di impossibilità totale o parziale di accedere al Sito e ai suoi contenuti;
  • In caso di omissioni e/o errori che il Sito possa contenere.

Qualsiasi decisione che possa essere presa da un Utente in considerazione dei dati contenuti nel Sito, sarà di esclusiva responsabilità di questa persona.

Gli orari indicati su questo Sito non tengono conto di eventuali interruzioni che possono verificarsi, per qualsiasi motivo, sulla rete di trasporto pubblico della regione Ile-de-France. Île-de-France Mobilités declina ogni responsabilità al riguardo.

Utilizzatori

L'Utente di questo Sito è responsabile per danni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a terzi, inclusa Île-de-France Mobilités, a seguito dell'uso o dello sfruttamento illecito del Sito stesso e/o di uno qualsiasi dei suoi elementi, indipendentemente dalla causa e dal luogo di tali danni, e garantisce Île-de-France Mobilités contro le conseguenze di reclami o azioni a cui potrebbe, di conseguenza, essere soggetta.

L'Utente del Sito rinuncia a qualsiasi ricorso nei suoi confronti, in caso di procedimenti avviati da terzi nei suoi confronti a causa dell'uso e/o dello sfruttamento illecito del Sito.

Collegamenti ipertestuali

Île-de-France Mobilités autorizza qualsiasi sito web o supporto a creare un collegamento ipertestuale alla home page del suo sito, ad eccezione di quelli che diffondono contenuti controversi, pornografici, xenofobi, contrari alla decenza o al buon costume.

Il link deve indicare chiaramente la natura dei contenuti, nonché l'indirizzo esatto della pagina.

È vietato qualsiasi utilizzo di link al Sito per scopi commerciali e pubblicitari.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di impegnare la responsabilità di qualsiasi autore di un collegamento ipertestuale che:

  • non ha richiesto l'autorizzazione preventiva di Île-de-France Mobilités o ha ignorato il rifiuto espresso da quest'ultima, per la creazione di un link che punta a una pagina diversa dalla home page del Sito,
  • Non ha rispettato i diritti di proprietà intellettuale relativi agli elementi del Sito;
  • Non ha identificato chiaramente la natura del contenuto e l'indirizzo esatto della pagina (fonte e destinazione) al fine di evitare qualsiasi confusione nella mente degli utenti di Internet.

Qualsiasi informazione accessibile tramite uno dei collegamenti ipertestuali ad altri siti o ad altre fonti Internet non è sotto il controllo di Île-de-France Mobilités, che declina ogni responsabilità per il loro contenuto, servizi disponibili su o da questi siti o fonti esterne.

Legge applicabile

Le presenti condizioni generali, il Sito e l'applicazione mobile, nonché i contenuti del Sito e dell'applicazione mobile, e le eventuali conseguenze del suo utilizzo o disponibilità o indisponibilità sono regolati dalla legge francese. L'utilizzo del Sito e dell'applicazione mobile implica l'espresso consenso dell'Utente all'applicazione di questa clausola.