Avviso legale

Accesso al sito

L'accesso al sito e il suo utilizzo sono riservati ad un uso strettamente personale. L'utente accetta di non utilizzare questo sito e le informazioni o i dati in esso contenuti per scopi commerciali, politici, pubblicitari o per qualsiasi forma di sollecitazione commerciale e in particolare l'invio di e-mail non richieste.

Disponibilità del sito

Il Sito è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, salvo casi di forza maggiore o eventi al di fuori del controllo di Île-de-France mobilités. Tuttavia, un'interruzione dovuta a manutenzione tecnica necessaria per il corretto funzionamento del Sito e delle relative apparecchiature, o per qualsiasi altro motivo, può essere decisa da Île-de-France mobilités.

Île-de-France mobilités si riserva il diritto di sospendere, interrompere o limitare, senza preavviso, l'accesso a tutto o parte del Sito, in particolare per operazioni di manutenzione e aggiornamento.

Île-de-France mobilités si riserva inoltre il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare miglioramenti e/o modifiche al Sito.

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i testi, la grafica, i disegni, le icone, le fotografie, i piani, i loghi, i video, i suoni, i marchi, i testi (...) e più in generale tutti gli elementi che compongono il Sito e il Sito stesso sono protetti dalle leggi vigenti in biglietto della proprietà intellettuale.

Île-de-France mobilités è titolare di questi diritti o ha acquisito i diritti necessari per il loro sfruttamento. Tutti i diritti di sfruttamento sono riservati, anche per i documenti scaricabili.

Tutti questi elementi che compongono il Sito e il Sito stesso non possono essere oggetto di alcuna rappresentazione o riproduzione, totale o parziale, su qualsiasi supporto, senza l'espressa autorizzazione scritta di Île-de-France mobilités.

Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un atto di contraffazione che può comportare la responsabilità civile o penale del suo autore. Île-de-France mobilités si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro qualsiasi persona che abbia commesso atti di contraffazione.

Per qualsiasi richiesta di autorizzazione, si prega di contattare communication[at]iledefrance-mobilites.fr

Riconoscimenti

Progettazione e realizzazione del sito

Tecnologia OCTO

Contatti: 34 Avenue de l'Opéra, 75002 Paris

https://www.octo.com / Tel : 01 58 56 10 15

Alloggio

Scalingo SAS

Contatti: 15 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg

https://scalingo.com/fr/

Home page fotografica

William Beaucardet

Dati personali

Visita la pagina dedicata ai dati personali.

Responsabilità

Questo Sito e i dati su questo Sito sono forniti a biglietto puramente informativo, non sono contrattuali e non possono impegnare la responsabilità di Île-de-France mobilités.

Île-de-France mobilités non può essere ritenuta responsabile:

Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del Sito e in particolare qualsiasi perdita operativa, perdita finanziaria o commerciale, perdita di programmi e / o dati in particolare nel sistema informativo dell'Utente del Sito;

Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dal contenuto e/o dall'utilizzo dei siti web collegati al Sito o ai quali gli Utenti possono avere accesso tramite il Sito;

In caso di malfunzionamenti imputabili a software di terze parti, incorporati o meno nel sito o implementati da esso;

In caso di impossibilità totale o parziale di accedere al Sito e ai suoi contenuti;

In caso di omissioni e/o errori che il Sito possa contenere.

Qualsiasi decisione che possa essere presa da un Utente in considerazione dei dati contenuti nel Sito, sarà di esclusiva responsabilità di questa persona.

Utilizzatori

L'Utente di questo sito è responsabile per danni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a se stesso, a terzi e / o alle sue apparecchiature a seguito della sua connessione, utilizzo o sfruttamento del Sito stesso e / o di uno qualsiasi dei suoi elementi, indipendentemente dalla causa e dal luogo di verificarsi di tali danni.

L'Utente garantisce Île-de-France mobilités contro le conseguenze di reclami o azioni a cui potrebbe, di conseguenza, essere soggetto e rinuncia a qualsiasi ricorso contro di lui di conseguenza e/o in caso di procedimenti avviati da terzi contro di lui per questo fatto.

Collegamenti ipertestuali

Île-de-France mobilités autorizza qualsiasi sito web o supporto a creare un collegamento ipertestuale alla home page del suo sito, ad eccezione di quelli che diffondono contenuti controversi, pornografici, xenofobi, contrari alla decenza o al buon costume.

Il link deve indicare chiaramente la natura dei contenuti, nonché l'indirizzo esatto della pagina.

È vietato qualsiasi utilizzo di link al Sito per scopi commerciali e pubblicitari.

Île-de-France mobilités si riserva il diritto di impegnare la responsabilità di qualsiasi autore di un collegamento ipertestuale che:

Non ha richiesto la sua autorizzazione preventiva o ha ignorato il suo rifiuto di stabilire un link che punta a una pagina diversa dalla home page del sito;

Non ha rispettato i diritti di proprietà intellettuale relativi agli elementi del Sito;

Non ha identificato chiaramente la natura del contenuto e l'indirizzo esatto della pagina (fonte e destinazione) al fine di evitare qualsiasi confusione nella mente degli utenti di Internet.

Qualsiasi informazione accessibile tramite uno dei collegamenti ipertestuali ad altri siti o ad altre fonti Internet non è sotto il controllo di Île-de-France mobilités, che declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

Per qualsiasi richiesta di autorizzazione, si prega di contattare communication[a]iledefrance-mobilites.fr

Biscotti

Quando visiti il Sito, i cookie vengono inseriti sul tuo computer, cellulare o tablet.

Impostazione di un cookie

Un cookie è un file di testo che viene inserito sul tuo computer quando visiti un sito o visualizzi un annuncio pubblicitario. Il suo scopo è raccogliere informazioni sulla tua navigazione e inviarti servizi adattati al tuo terminale (computer, cellulare o tablet). I cookie sono gestiti dal tuo browser web. È possibile opporsi alla memorizzazione dei cookie configurando il browser a tale scopo. Gli unici cookie utilizzati dal Sito sono quelli destinati alla misurazione dell'audience e non raccolgono dati personali. Queste informazioni faciliteranno la tua navigazione nelle visite successive. Gli strumenti di misurazione dell'audience vengono implementati per ottenere informazioni sulla navigazione dei visitatori. In particolare, permettono di capire come gli utenti arrivano su un sito e di ricostruire il loro percorso. I dati generati dai cookie vengono trasmessi e memorizzati dal fornitore di misurazione dell'audience Google Analytics. Il fornitore di misurazione dell'audience può comunicare questi dati a terzi in caso di obbligo legale o quando questi terzi elaborano questi dati per loro conto. Per ulteriori informazioni su questo servizio: www.atinternet.com

Configurare il browser Internet

Puoi scegliere di disabilitare questi cookie in qualsiasi momento. Il tuo browser può anche essere impostato per avvisarti dei cookie che vengono depositati sul tuo computer e chiederti di accettarli o meno. È possibile accettare o rifiutare i cookie caso per caso o rifiutarli sistematicamente. Ti ricordiamo che le impostazioni possono modificare le tue condizioni di accesso ai nostri contenuti e servizi che richiedono l'uso di cookie. Se il tuo browser è configurato per rifiutare tutti i cookie, non sarai in grado di usufruire di alcuni dei nostri servizi. Al fine di gestire i cookie il più vicino possibile alle tue aspettative, ti invitiamo a configurare il tuo browser tenendo conto dello scopo dei cookie.

Internet Explorer

In Internet Explorer fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. Nella scheda Generale, in Cronologia esplorazioni, fare clic su Impostazioni. Fare clic sul pulsante Visualizza file.

Firefox

Vai alla scheda Strumenti del browser e seleziona il menu Opzioni nella finestra che appare, scegli Privacy e fai clic su Visualizza cookie

Safari

Nel tuo browser: scegli il menu Modifica > Preferenze. Fare clic su Sicurezza. Clicca su Mostra cookie

Google Chrome

Fare clic sull'icona del menu Strumenti. Seleziona Opzioni. Fai clic sulla scheda Opzioni avanzate e vai alla sezione Privacy. Fare clic sul pulsante Mostra cookie.

Bordo

In Microsoft Edge vai a Altro... > Impostazioni. Seleziona Mostra impostazioni avanzate. In Privacy e servizi > cookie, seleziona l'opzione più adatta alle tue esigenze

Legge applicabile

Il presente avviso legale, il Sito, così come i contenuti del Sito, e tutte le conseguenze del suo utilizzo o della sua disponibilità o indisponibilità sono regolati dalla legge francese.

L'utilizzo del Sito implica l'espresso consenso dell'utente all'applicazione di questa clausola.